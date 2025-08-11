Hơn 70% giỏ hàng được hấp thụ, cơ hội sở hữu The Emerald 68 dần thu hẹp

Chỉ tính riêng đợt công bố diễn ra vào sáng 10/8, hơn 90% giỏ hàng trong đợt này đã được giao dịch thành công. Song cũng đồng nghĩa, cơ hội sở hữu căn hộ đẳng cấp này đang dần cạn.

Trải nghiệm thực mới chốt deal, không còn nhiều cơ hội sở hữu

Theo đó, 200 căn đẹp nhất của tòa tháp Mega được DKRA Realty - Tổng Đại lý Tiếp thị và Phân Phối giới thiệu ra thị trường hồi đầu tháng 7. Trong suốt 1 tháng triển khai, lượng booking liên tục bùng nổ. Đáp ứng nhu cầu đặt mua cao, ngày 10/8 - tức chỉ sau 1 tháng công bố, giỏ hàng chính thức được tung ra thị trường và đạt tỷ lệ hấp thụ tốt lên đến 90% chỉ sau 2 giờ.

Toàn cảnh Sự kiện giới thiệu 200 căn tháp Mega với chủ đề Living The Mega Life thu hút đông đảo khách hàng tham dự. (ảnh: Quốc Dũng)

Điểm khác biệt lớn nhất trong đợt này là khách hàng gần như không mất nhiều thời gian cân nhắc. Bởi thời gian qua, chủ đầu tư Lê Phong và Coteccons đã khẳng định chất lượng dự án thông qua tiến độ xây dựng thần tốc, vượt tiến độ lên đến 60 ngày. Đồng thời, Coteccons còn tổ chức hoạt động site tour để khách trực tiếp mục sở thị. Tại công trường, khách hàng có thể quan sát tiến độ, trải nghiệm tầm view, kiểm chứng chất lượng hoàn thiện, từ đó củng cố niềm tin và quyết định ký kết ngay trong sự kiện.

Anh Kiên Phạm, người từng sống tại nhiều căn hộ TP.HCM, chia sẻ: "Chất lượng và không gian sống là yếu tố hàng đầu của dự án căn hộ và chỉ có thể đánh giá trực quan khi tới tận nơi. Nhiều căn hộ phối cảnh đẹp nhưng khi ở xuống cấp nhanh, không gian bí bách ngột ngạt.

Biết đây là sản phẩm đầu tay của Coteccons trong vai trò chủ đầu tư, tôi đã yên tâm phần nào. Nhưng đến khi bước vào căn hộ thực tế, tôi thật sự ấn tượng: không gian thoáng, ban công rộng, ánh sáng chan hòa, tầm nhìn đa điểm. Đây là layout thông minh được kết tinh từ kinh nghiệm thi công nhiều dự án mà chỉ có Coteccons trong vai trò tổng thầu cho nhiều dự án lớn mới có thể triển khai."

Tương tự, anh Đức Minh - kỹ sư công trình quyết định mua sau khi tận mắt kiểm tra kỹ từng hạng mục. Anh đánh giá cao việc dự án ứng dụng hàng loạt công nghệ xây dựng cao cấp như Semi top-down, cọc CDM, cốp pha nhôm tích hợp MEP, Gangform, tường Acotec cách âm, mô hình BIM… "Là dân kỹ thuật, tôi hiểu rõ chi phí cho các công nghệ này luôn có chi phí cao hơn nhiều so với mặt bằng chung nhưng đổi lại chất lượng vượt trội và bền vững hơn. Bên cạnh đó, dự án còn có pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ đang vượt 60 ngày nên tôi rất an tâm," anh tâm đắc. Chính anh sau khi nghiên cứu và đánh giá chất lượng căn hộ còn thuyết phục 2 người bạn mua cùng tầng.

Nhờ lượng lớn khách đã trải nghiệm thực tế trước đó, phiên giao dịch diễn ra rất nhanh. Sau 2 giờ, hơn 90% giỏ hàng 200 căn đẹp nhất tháp Mega đã có chủ. Ngoài khách Việt, nhiều kỹ sư nước ngoài đang làm việc tại các KCN gần đó cũng tham gia, ưu tiên lựa chọn dự án vì tiêu chuẩn chất lượng và tiện ích.

The Emerald 68 gồm 770 căn, chia thành tháp Elitez Tower và tháp Mega. Hồi tháng 3, 95% Elitez Tower đã bán thành công, và đến nay hơn 70% sản phẩm của tháp Mega đã có chủ. Với nguồn cung hạn chế, cơ hội sở hữu ở giai đoạn sơ cấp với giá ưu đãi, thanh toán dài hạn đang thu hẹp nhanh chóng.

Xét riêng khu Đông Bắc, The Emerald 68 sở hữu vị trí di chuyển gần nhất khi cách Phường Sài Gòn chỉ 11,5 km. Ngay cả khi nguồn cung tương lai tăng mạnh, lợi thế vị trí này vẫn giữ tính độc bản, do đó tính khan hiếm càng được đẩy lên cao.

Ưu đãi hấp dẫn

Bên cạnh vị trí, thiết kế và chất lượng, sức hấp thụ cao còn đến từ chính sách bán hàng khác biệt. Với cả người mua ở thực lẫn đầu tư, The Emerald 68 mang lại cơ hội giảm áp lực tài chính và tối ưu lợi nhuận.

Khách hàng chỉ cần thanh toán 10% để ký hợp đồng, phần còn lại thanh toán siêu giãn 0,5%/tháng. Ngân hàng BIDV hỗ trợ vay 70% giá trị căn hộ với 0% lãi suất, ân hạn nợ gốc 3 năm, thời gian dài hiếm có trên thị trường.

Chính sách thanh toán linh hoạt, pháp lý minh bạch, tiến độ xây dựng thần tốc và vị trí đắc địa là những yếu tố then chốt giúp The Emerald 68 chinh phục khách hàng. (ảnh: Quốc Dũng)

Hiện dự án đã thi công đến tầng 22/39, dự kiến bàn giao giữa năm sau. Điều này đồng nghĩa, khách hàng chỉ cần bỏ ra 30% vốn tự có nhưng có 3 năm không trả lãi và gốc, trong đó có tới 2 năm đã nhận nhà sử dụng. Lấy đơn cử căn 2PN cho thuê khoảng 12 -14 triệu/tháng, người mua có thể thu về 288 - 336 triệu đồng/năm trong 2 năm, tạo nguồn tiền hỗ trợ trả nợ khi hết ưu đãi.

Trường hợp bán lại, tính trung bình lợi nhuận gộp khoảng 10 - 12/năm, với 30% vốn bỏ ra ban đầu, sau ba năm khách hàng bội thu vì 1 lời 1. Đây cũng là lý do khiến sự kiện tiếp tục ghi nhận nhiều khách hàng mua sỉ nhằm tận dụng ưu đãi dòng tiền để x2, x3 lợi nhuận.

Thành công của The Emerald 68 là hành trình của niềm tin và sự đồng hành. Đáp lại sự tin tưởng ấy, ngày 22/8 sẽ diễn ra chương trình tri ân các chuyên viên kinh doanh - những sứ giả lan tỏa giá trị bền vững, bài toán an cư và đầu tư hiệu quả đến khách hàng. Đồng thời trong tháng 9/2025, chủ đầu tư sẽ tổ chức lễ tri ân đến quý khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn The Emerald 68 làm tổ ấm với nhiều chương trình hấp dẫn. Thế nhưng, phần thưởng xứng đáng nhất chính là cam kết về một tổ ấm để đời mà "bộ đôi" chủ đầu tư Lê Phong và Coteccons đang nỗ lực hiện thực hóa từng ngày.