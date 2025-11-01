Hơn 8.000 người dọn 'núi bùn' bủa vây TP Huế sau trận 'đại hồng thuỷ'

Huế ra quân tổng vệ sinh toàn thành phố sau trận mưa lũ lịch sử
Mưa lớn, nước trên các sông ở Huế có thể lên lại
Thống kê sơ bộ cho thấy hơn 11.573 ngôi nhà vẫn bị ngập từ 0,3- 0,7m, tập trung tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng như Quảng Điền, Hóa Nỗ, Phú Hồ… Đáng chú ý, hiện nay tại TP Huế tiếp tục có một đợt mưa lớn dự báo kéo dài đến hết ngày 4/11, nước trên các sông có thể trên báo động 2 đến báo động 3, nguy cơ lũ chồng lũ.
Nhiều tuyến tỉnh lộ và khu dân cư vẫn còn ngập, giao thông bị chia cắt. Đường Hồ Chí Minh đoạn gần ranh giới TP Đà Nẵng hiện vẫn tắc do sạt lở đất.
Nhiều trường học trên địa bàn chưa thể tổ chức dạy và học trở lại, dù trước đó Sở Giáo dục và Đào tạo đã có thông báo về việc mở cửa trường. Giáo viên, học sinh và phụ huynh vẫn đang tập trung dọn bùn đất, vệ sinh lớp học, giặt lại chăn màn cho học sinh bán trú, chuẩn bị điều kiện an toàn trước khi đón học sinh trở lại.
Tính đến chiều 31/12, toàn TP Huế có 12 người chết, 1 người mất tích và 1 người bị thương trong đợt mưa lũ lịch sử.