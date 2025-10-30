Hơn 850 nhân vật có tầm ảnh hưởng kêu gọi cấm phát triển 'siêu trí tuệ' AI

Ngày 23/10, một tuyên bố chung được công bố với chữ ký của hơn 850 cá nhân có tầm ảnh hưởng toàn cầu, bao gồm Richard Branson (nhà sáng lập Virgin Group) và Steve Wozniak (đồng sáng lập Apple). Tuyên bố kêu gọi tạm ngừng phát triển các hệ thống siêu trí tuệ nhân tạo – dạng AI có thể vượt trội con người trong hầu hết các hoạt động nhận thức.

Đáng chú ý, bản kiến nghị còn có sự tham gia của hai “cha đẻ của trí tuệ nhân tạo hiện đại” – Yoshua Bengio và Geoffrey Hinton cùng với Stuart Russell, giáo sư Đại học California, Berkeley – những cái tên tiên phong trong lĩnh vực học máy và AI.

Ông Steve Wozniak - đồng sáng lập Apple - kêu gọi tạm ngừng phát triển các hệ thống siêu trí tuệ nhân tạo. (Ảnh: CNBC)

Trong tuyên bố, các chuyên gia cảnh báo sự xuất hiện của “superintelligence” đang mang đến hàng loạt nguy cơ nghiêm trọng. “Từ việc con người bị thay thế trong nền kinh tế, đánh mất quyền tự do, nhân phẩm và kiểm soát, đến các rủi ro an ninh quốc gia – thậm chí là nguy cơ diệt vong của nhân loại”.

Nhóm ký tên yêu cầu cấm phát triển siêu trí tuệ nhân tạo cho đến khi có sự đồng thuận khoa học và ủng hộ mạnh mẽ từ công chúng, đảm bảo rằng công nghệ này có thể được kiểm soát và vận hành an toàn.

Danh sách những người ký tên hoạt động ở nhiều lĩnh vực: Nhà khoa học, học giả, lãnh đạo tôn giáo, nhân vật truyền thông và chính trị gia lưỡng đảng tại Mỹ. Trong đó có những cái tên nổi bật như: Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân dưới thời Tổng thống George W. Bush và Barack Obama - Mike Mullen, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ thời Tổng thống Obama - Susan Rice và cả Steve Bannon – cựu cố vấn thân tín của Tổng thống Donald Trump.

Hoàng tử Harry và Công nương Meghan Markle cũng nằm trong danh sách cùng với cựu Tổng thống Ireland Mary Robinson. Theo thông tin từ trang web của tổ chức phát động, danh sách này vẫn đang tiếp tục mở rộng từng ngày.