Hơn 90% giỏ hàng được công bố có chủ, The 826 EC khẳng định sức hút

Sức nóng từ trải nghiệm thực

Đầu tháng 8, Đô thị thương mại The 826 EC liên tục xuất hiện trên mạng xã hội nhờ những trải nghiệm đúng giá trị thực. Các lễ hội hàng tuần tại dự án thu hút hàng chục nghìn người dân địa phương đến vui chơi và check-in rầm rộ.

Đô thị thương mại The 826 EC kiến tạo khu đô thị tràn ngập sắc màu lễ hội cuối tuần, mang đến sân chơi cho cả người lớn lẫn trẻ em và chạm đến trái tim những khách hàng khao khát an cư thực thụ. Đây cũng là một trong số ít dự án đã hoàn thiện 98% hạ tầng và tiện ích; ngày 13/8, Trường Mầm non Hoa Hồng Nhỏ được khởi công, tiếp tục kiện toàn hệ tiện ích nội khu.

Xuất phát từ một buổi cho con tham gia lễ hội, chị Thu Nhi (ngụ Quận 7 cũ) chia sẻ: "Thấy con được vui chơi trong không gian rộng rãi, có sông nước, trường học xung quanh, tôi quyết định đổi nhà trong hẻm để chuyển về đây".

Với nhà đầu tư, sức hút cư dân chính là bảo chứng cho tiềm năng. Lượng booking đổ về trong thời gian ngắn đã tạo nên bầu không khí sôi động tại sự kiện mở bán, thu hút đông đảo khách hàng tham gia.

Chỉ sau vài giờ, 90% giỏ hàng được công bố tại sự kiện mở bán The 826 EC - The Smart Move đã có chủ, nhiều khách hàng vẫn nán lại sát giờ trưa để chờ cơ hội sở hữu những suất còn lại.

Theo đó, lượng khách ở thực chiếm hơn 50% - một con số ấn tượng cho các dự án đất nền. Bên cạnh đó, phần lớn khách giao dịch trong sự kiện là khách bản địa. Đây là những vị khách "rất kỹ" tính vì họ đã am hiểu địa phương và biết rõ giá bất động sản cũng như nắm trong tay danh sách các dự án đang mở bán. Việc dự án nhận sức mua lớn từ chính người dân khu vực là minh chứng cho "hàng thực - giá thực".

Bên cạnh đó, lần này cũng xuất hiện nhiều "cá mập" đến từ miền Bắc mang theo dòng tiền lớn vào chốt sỉ từ 3 - 5 nền để hưởng chiết khấu mua sỉ lên đến 2%. "Theo bước chân Nam tiến của các chủ đầu tư lớn như Vinhomes, Ecopark, T&T Group, dòng khách hàng cũng ồ ạt đổ về Cần Giuộc. Trong đó Đô thị thương mại The 826 EC nổi lên với tổng giá vừa vặn, vị trí giàu sức bật và tính ở thực cao - đúng khẩu vị của giới đầu tư", vị giám đốc sàn thông tin.

Loạt ưu thế nổi trội của The 826 EC - Đô thị thương mại phía Nam TP Hồ Chí Minh

Theo anh Hoài An, so với căn hộ 5 - 6 tỷ hay nhà phố Nhà Bè 10 - 15 tỷ, chi phí sở hữu đất nền tại dự án The 826 EC chỉ bằng khoảng 1/3. Với hơn 1 tỷ xây nhà theo nhu cầu và quy chuẩn toàn khu, mức giá này được xem là phù hợp để an cư. Anh cũng cho biết, dự án có lợi thế vị trí khi trong bán kính 1 - 3km đã đầy đủ trường học, bệnh viện, khu dân cư hiện hữu, chỉ cách Phú Mỹ Hưng 15 phút di chuyển.

Đô thị thương mại The 826 EC có quy mô 15ha, cung cấp ra thị trường 760 nền nhà phố với diện tích 80 - 120m², đã ra số đỏ từng nền.

Trong khi khách đầu tư lại quan tâm nhiều đến sức bật của khu vực. Sở hữu 2 mặt tiền ĐT826E (40m) và ĐT826C (Lộ giới 50m), Đô thị thương mại The 826 EC là một trong những điểm nóng phát triển tại Nam TP. HCM. Chung vách với khu đô thị là T&T City Millennia (267ha) đang triển khai. Đi về hướng Bắc 3 - 5 phút là KCN Long Hậu đã lấp đầy và khu đô thị cảng Hiệp Phước và cảng Quốc tế Hiệp Phước, về hướng Nam là KĐT Vinhomes Cần Giuộc quy mô 1.090 ha. Nhìn trên bản đồ, dự án nằm giữa tâm mạch vùng phát triển sôi động với dải đô thị sầm uất. Cú bật nhảy còn mạnh mẽ hơn với vị trí liền kề các trục Vành Đai 3 và cao tốc Bến Lức - Long Thành. Thông qua các tuyến xương sống này, từ dự án chỉ mất 20 phút để tới sân bay Quốc tế Long Thành.

"Được hưởng trọn lợi thế phát triển vùng song chính yếu tố đất nền sổ đỏ khiến dự án The 826 EC trở nên thu hút. Trong khi các khu đô thị khác bán sản phẩm đã thành hình, đẩy tổng giá lên cao thì ở đây bán đất, linh hoạt thời gian xây dựng, về tính thanh khoản, khả năng tăng giá đều tốt hơn. Với cùng số vốn, tôi có thể mua 2 - 3 nền nhà phố đã có sổ đỏ từng nền tại dự án The 826 EC, tận dụng hỗ trợ tài chính của ngân hàng để tối ưu lợi nhuận", anh Tiến - nhà đầu tư Hà Nội cho biết.

Hiện nay, Đô thị thương mại The 826 EC mang đến chính sách thanh toán linh hoạt, thanh toán đợt đầu chỉ cần 20% vốn, ngân hàng cho vay 70% trong 30 năm, hỗ trợ 0% lãi suất 15 tháng đầu tiên, ân hạn nợ gốc 24 tháng. Đặc biệt, khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán nhanh còn được hưởng chiết khấu lên đến 5%.

Khi quỹ đất nền giáp ranh TP.HCM đang thu hẹp và chỉ đếm trên đầu ngón tay, sẽ không còn nhiều cơ hội sở hữu sản phẩm vượt trội như dự án The 826 EC với nhiều ưu đãi dễ sở hữu, dễ chốt lời./