Hôn nhân 12 năm nồng nàn, "hôn nhau mỗi ngày" của nam nghệ sĩ U80 và vợ hai 9X kém 44 tuổi

Nhạc sĩ Đức Huy sinh năm 1947 tại Hà Nội, là một trong những tên tuổi gạo cội trong dòng nhạc trữ tình lãng mạn Việt Nam. Từ thập niên 1960, ông đã bắt đầu sự nghiệp âm nhạc và liên tiếp để lại dấu ấn qua những ca khúc như Và tôi cũng yêu em , Đừng xa em đêm nay , Đường xa ướt mưa , Và con tim đã vui trở lại , Yêu em dài lâu , Bay đi cánh chim biển ... Đây đều là bài hát gắn liền với thanh xuân của thế hệ 7X, 8X.

Nhạc sĩ Đức Huy là tên tuổi gắn liền với rất nhiều ca khúc về tình yêu

Sau một thời gian sống tại Mỹ, Đức Huy trở về Việt Nam từ năm 2004, tiếp tục hoạt động nghệ thuật và phát hành album Và con tim đã vui trở lại . Trải qua một đời vợ đầu và có ba người con, ông hiện tại đã tìm thấy hạnh phúc mới bên người vợ kém mình 44 tuổi.

Khi cả hai đến với nhau, Đức Huy đã ở độ tuổi U70, còn bà xã ông - Huỳnh Thư mới chi là cô thiếu nữ đôi mươi, xinh đẹp, tươi trẻ. Cuộc gặp gỡ giữa họ bắt nguồn từ một phút thôi thúc tình cờ. Khi ấy, Huỳnh Thư vốn là fan của Đức Huy đã mạnh dạn tìm đến để xin đĩa nhạc.

Từ đó, mối lương duyên của cặp đôi bắt đầu được vun đắp. Với Huỳnh Thư, tuổi tác của nhạc sĩ Đức Huy chưa bao giờ khiến cô bận tâm. Thậm chí, khi đã yêu nhau, cô cũng không hề biết "một nửa" của mình sinh năm bao nhiêu. Trong một lần tình cờ chơi trò ghép tuổi trên ứng dụng điện thoại, cô mới biết ông khi ấy đã ngoài 60 tuổi.

Nhạc sĩ Đức Huy và bà xã xinh đẹp, kém 44 tuổi

Sau 3 năm hẹn hò, vượt qua cách biệt tuổi tác, sự phản đối của gia đình, nhạc sĩ Đức Huy và vợ 9X chính thức về chung một nhà vào năm 2013. Sau đó, họ lần lượt đón hai con chào đời, một trai, một gái.

Cuộc sống gia đình của vợ chồng Đức Huy và hai con cũng rất bình dị, an yên. Mỗi ngày, họ cùng dậy sớm, đi chợ mua thực phẩm tươi ngon, sau đó đánh thức các con để đi bộ, tập thể dục, hoặc bơi lội chung quanh khuôn viên chung cư.

Hiện tại, khi đã ở tuổi U80, nhạc sĩ Đức Huy vẫn giữ được sức sống tươi trẻ và hôn nhân ngọt ngào, nồng nàn như thuở ban đầu. "Tình cảm vợ chồng tôi mỗi ngày càng thêm đằm thắm, dịu dàng", ông nói.

Đức Huy và bà xã cũng duy trì thói quen “hôn nhau hàng ngày”, khi thức dậy, lúc đi ra ngoài, khi trở về nhà và trước lúc ngủ. Ngoài ra, một bí quyết quan trọng khác để cả hai giữ gìn hạnh phúc hôn nhân là lắng nghe bạn đời.

Sau 12 năm chung sống, tình cảm của vợ chồng Đức Huy ngày càng đằm thắm, dịu dàng

"Vợ chồng tôi tập lắng nghe nhau mỗi ngày nhiều hơn và thấy kết quả luôn khả quan. Cả hai không bị cuốn đi bởi những xáo trộn, thị phi trong cuộc sống, nhất là sự phát triển của mạng xã hội bây giờ. Nếu cứ ta bị cuốn theo những thông tin để rồi đôi co, phân bua sẽ không có thời gian làm điều gì khác.

Tôi thấy không hợp lý khi đem tâm tư mình phơi bày cho công chúng biết, chắc gì người ta quan tâm. Có người khoe có chục, trăm nghìn người theo dõi mạng xã hội nhưng khi qua đời chỉ có vài người tiễn đưa thôi. Vợ chồng tôi thống nhất không dùng facebook và hai con cũng vậy", nhạc sĩ Đức Huy tâm sự với VnExpress.

Nhờ cuộc sống hạnh phúc, an yên, nên đù đã ở tuổi 78, sức khỏe của Đức Huy vẫn ổn định. Ông cho biết bản thân bằng lòng trước quy luật tạo hóa, không mong sống đến 100 tuổi, chỉ muốn trải nghiệm các ngày qua với niềm vui và nỗi buồn như một phần của đời người.

Ở tuổi U80, nhạc sĩ Đức Huy bằng lòng với cuộc sống hiện tại

"Tôi không còn mong cầu, vướng bận công danh hay thành đạt, chỉ tập trung cho sức khỏe, êm ấm gia đình", ông nói.

Ngoài ra, nam nhạc sĩ vẫn sáng tác, nhưng hướng về những giai điệu giản dị, bình yên trong lòng con người. Cuối năm nay, ông sẽ ra mắt album gồm 8 ca khúc mang chủ đề hướng vào bên trong con người thay vì tình yêu rực rỡ bên ngoài.