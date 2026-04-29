Hôn nhân của nữ NSƯT tìm gặp người yêu mới của bạn trai cũ để xin 1 điều không ai dám làm

Ốc Thanh Vân sinh năm 1984 tại Hải Phòng, thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ mẹ ruột là một giảng viên thanh nhạc. Năm 1991, gia đình cô vào TP.HCM định cư. Ốc Thanh Vân vẫn đam mê nghệ thuật và tham gia một số cuộc thi về diễn xuất. Sau này, cô theo học Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh và nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi ở nhiều lĩnh vực như sân khấu kịch, phim điện ảnh và MC.

Các bộ phim nổi bật cô từng tham gia như Cô gái xấu xí, Hương phù sa, Ảo ảnh, Tình yêu còn lại, Lật mặt 5, Siêu trợ lý... và hiện tại là Heo 5 móng đang chiếu rạp.

Không chỉ có sự nghiệp rực rỡ, Ốc Thanh Vân còn có gia đình viên mãn, hạnh phúc bên chồng là doanh nhân Trí Rùa và 3 con.

Ốc Thanh Vân và chồng gắn bó bên nhau hơn 2 thập kỷ.

Tuy nhiên, để có được gia đình như hiện tại, Ốc Thanh Vân và chồng cũng từng trải qua nhiều biến cố hợp - tan. Cặp đôi lần đầu gặp nhau vào năm 1999 khi còn là học sinh THPT. Cả hai có cùng ngày, cùng tháng sinh, chỉ khác năm. Ốc Thanh Vân là người theo đuổi chồng trước vì ấn tượng với chiều cao của anh chàng học sinh cá biệt.

Tuy nhiên, khi Ốc Thanh Vân thi vào Trường Sân khấu - Điện ảnh, cặp đôi nảy sinh mâu thuẫn và quyết định chia tay. Sau đó, cả hai đều có người mới. Theo chia sẻ của Ốc Thanh Vân trên một talkshow, “ngày 3 lần thấy anh Trí đưa người yêu mới đi qua trước mặt” khiến cô không khỏi chạnh lòng.

Điều đó cho thấy nữ diễn viên vẫn còn tình cảm với Trí Rùa nên cô đã chủ động hẹn gặp người yêu mới của bạn trai cũ để nói chuyện. Là người thẳng tính, Ốc Thanh Vân đã nói với bạn gái mới này câu: “nhả ra cho tôi ngậm lại”.

Cuối cùng, cặp đôi trở về bên nhau. Tuy nhiên, sau khi đính hôn vào năm 2007, họ lại nảy sinh mâu thuẫn và tiếp tục chia tay. Phải mất hơn một năm, cả hai mới quay lại và tổ chức đám cưới.

Thế nhưng, trong hơn 2 thập kỷ gắn bó, không phải lúc nào cuộc sống của cặp đôi cũng bình yên. Ốc Thanh Vân từng tiết lộ trên chương trình Sao Hỏa Sao Kim rằng chồng cô cũng từng có mối quan hệ ngoài luồng.

“Với một cặp đôi quen nhau 10 năm mới cưới, rồi cưới được 10 năm như vợ chồng tôi thì không chuyện gì là không xảy ra, cũng có lúc phải lên bờ xuống ruộng rồi. Chồng tôi cũng từng đi với người thứ ba.

Tới bây giờ, chúng tôi thoải mái nhắc lại mọi thứ vì những chuyện không hay ho kia đã xảy ra hết rồi.

Bây giờ, tôi sẵn sàng nói hết ra để mọi người thấy rằng, để có được bình yên thì cả hai phải thành thật, nỗ lực. Không có gì dễ dàng cả, quan trọng là bạn có muốn vì người đó hay không thôi. Khi chồng tôi ngoại tình, việc người vợ như tôi xuất hiện kịp thời là rất quan trọng để lôi chồng về. Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng, tôi ghen là chuyện bình thường”, nguồn Tri thức Trẻ.

Sau tất cả những lần hợp – tan và biến cố, Ốc Thanh Vân hiện có cuộc sống gia đình viên mãn, hiếm có trong showbiz Việt cho thấy hạnh phúc đôi khi là hành trình phải đi qua nhiều thử thách mới có thể giữ được.