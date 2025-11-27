Hôn nhân hạnh phúc gần 60 năm của nam danh hài nổi tiếng cả nước

Nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc, tên thật Lư Bảo Quốc, sinh năm 1949 tại Tây Ninh, là một trong những gương mặt nổi bật của sân khấu cải lương và kịch hài miền Nam sau năm 1975. Sinh ra trong đại gia đình nghệ thuật – dòng họ Thanh Minh – Thanh Nga, ông được tiếp xúc sân khấu từ nhỏ, theo đoàn diễn và sớm bộc lộ năng khiếu. Trong suốt thập niên 1980–1990, Bảo Quốc là kép chính của nhiều vở cải lương nổi tiếng trước khi chuyển hướng sang hài kịch và trở thành "đệ nhất danh hài miền Nam", được đông đảo khán giả yêu mến.

Ở tuổi 76, NSƯT Bảo Quốc định cư tại Mỹ, thỉnh thoảng xuất hiện trong các chương trình giao lưu và luôn giữ lửa nghệ thuật dù không còn hoạt động dày đặc.

Danh hài Bảo Quốc và vợ lúc còn trẻ.

Chuyện tình giản dị và cuộc hôn nhân bền bỉ từ năm 1968

Năm 1968, khi mới 19 tuổi và đang bắt đầu nổi tiếng trong đoàn cải lương, Bảo Quốc kết hôn với bà Thu Thủy, cô nữ sinh trường Gia Long sống đối diện nhà ông. Câu chuyện tình của họ bắt đầu bằng sự quan tâm rất đỗi đời thường: những lần ông đưa đón, giúp sửa xe, mua ô mai… rồi trở thành mối duyên gắn bó.

Dù thời điểm đó sự nghiệp của Bảo Quốc đang lên, được nhiều khán giả và đồng nghiệp trẻ mến mộ, ông vẫn chỉ dành sự trân trọng cho người vợ hiền. Khi bà Thu Thủy tròn 18 tuổi, hai người chính thức nên vợ chồng.

Hơn nửa thế kỷ chung sống, vợ chồng Bảo Quốc chưa từng vướng điều tiếng. Ông từng chia sẻ trên báo chí rằng mình "một đời chỉ biết một người vợ", mọi thu nhập từ nghệ thuật đều đưa bà giữ. Bà Thu Thủy trở thành hậu phương vững chắc, quán xuyến gia đình để chồng an tâm đi diễn. Nhờ vậy, dù lịch diễn dày đặc suốt nhiều thập niên, ông vẫn giữ được tổ ấm trọn vẹn.

Cặp đôi có 4 người con, đều trưởng thành, thành đạt và là chỗ dựa tinh thần quan trọng cho nghệ sĩ ở tuổi xế chiều.

Ở tuổi U80 cặp đôi vẫn vô cùng hạnh phúc.

Cuộc sống hiện tại: Bình an sau bạo bệnh, vẫn nắm tay vợ mỗi ngày

Những năm gần đây, NSƯT Bảo Quốc gặp biến cố sức khỏe, từng ba lần phẫu thuật gan, có lần phải cắt một phần gan vì bệnh nặng. Có thời điểm ông tưởng khó qua khỏi.

Nhưng sau tất cả, ông hồi phục, giữ tinh thần lạc quan và luôn nhắc đến sự chăm sóc tận tụy của vợ như "ân nhân" của cuộc đời mình.

Hiện tại, ở Mỹ, vợ chồng nghệ sĩ sống bên con cháu, duy trì thói quen tập thể dục buổi sáng, đi bộ và ăn sáng cùng nhau mỗi ngày. Ông vẫn tập hát cải lương tại nhà, đọc kinh Phật và trân trọng từng khoảnh khắc bên người bạn đời đã đồng hành gần 60 năm.

Dù định cư nước ngoài, mỗi dịp có điều kiện về Việt Nam, Bảo Quốc luôn ghé thăm bạn nghề, dự các sự kiện văn hóa và tham gia hoạt động thiện nguyện. Ở bất kỳ nơi đâu, hình ảnh quen thuộc nhất vẫn là ông và bà Thu Thủy song hành – tình nghĩa, giản dị nhưng bền bỉ.