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Hơn trăm người nhắn tin, chồng cố NSND Thanh Kim Huệ: "Thực sự phải xin cáo lỗi"

| | Lifestyle

Hơn trăm người nhắn tin, chồng cố NSND Thanh Kim Huệ: "Thực sự phải xin cáo lỗi"

"Nếu tôi đoán không lầm thì phải trên cả trăm tin nhắn" – NSND Thanh Điền nói.

Mới đây, nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền chồng cố NSND Thanh Kim Huệ đã báo tin vui cho khán giả của mình. Ông nói: "Hôm nay là ngày sinh nhật tôi tròn 82 tuổi. Tôi không dám mời ai tới dự sinh nhật nhưng nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ nghệ sĩ tới khán giả.

NSND Thanh Điền báo tin vui tuổi 82 - Ảnh 1.

NSND Thanh Điền

Nếu tôi đoán không lầm thì phải trên cả trăm tin nhắn. Tôi không thể nhớ nổi bao nhiêu người nhắn tin chúc mừng mình và thực sự phải xin cáo lỗi là tôi không thể ngồi trả lời từng tin nhắn một.

Vì thế, tôi lên clip này để gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật tôi. Thật sự, mọi người đã gây cho tôi một bất ngờ lớn. Chính tôi cũng không ngờ lại được các bạn thương mến đến thế. Lời chúc của mọi người rất thiết thực và ý nghĩa. Đó là chúc sức khỏe.

Đúng rồi, ở tuổi tôi thì điều cần nhất vẫn là sức khỏe. Chính lời chúc đó khiến tôi có một nguồn năng lượng. Tôi tự nhắc mình phải làm sao để giữ gìn được sức khỏe để đáp lại lời chúc, tình cảm khán giả đã dành cho tôi.

Tiếp đó, tôi xin cảm ơn tới các anh chị em, bạn bè nghệ sĩ đã gửi lời chúc đến tôi, già có, trẻ có, trung bình có. Thực sự mà nói, nếu tôi tổ chức sinh nhật mà mời mọi người thì nhà tôi không đủ chỗ cho mọi người tới.

NSND Thanh Điền báo tin vui tuổi 82 - Ảnh 2.

Còn nếu làm ở nhà hàng thì lại không phù hợp với tôi, tôi không thích làm lớn, thích làm nhỏ nhỏ, ấm cúng trong gia đình thôi.

Hôm nay gia đình tổ chức cho tôi một buổi tiệc sinh nhật rất ấm cúng, có những đứa cháu, đứa em trong nhà thôi. Chỉ là tiệc sinh nhật cây nhà lá vườn với những món ăn đơn giản nhưng ngon lắm.

Tôi bất ngờ hơn khi vợ chồng nghệ sĩ Hoài Thanh – Đỗ Quyên gửi lời chúc mừng sinh nhật tôi. Nếu tôi tổ chức thì hai em sẽ đến chúc mừng tôi nhưng tôi chỉ làm ở nhà thôi nên không mời ai tới.

Tuy tôi không mời ai nhưng mọi người vẫn gửi hoa đến cho tôi. Tất cả đều là bạn bè thân thiết với tôi nhưng tôi không dám mời, vậy mà các bạn vẫn biết, âm thầm đặt hoa tặng tôi. Tôi bất ngờ lắm khi thấy các bạn tới nhà tôi, giật cả mình. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đây là niềm hạnh phúc với một người nghệ sĩ lớn tuổi như tôi".

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

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