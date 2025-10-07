Honda ra mắt mẫu xe này thì ai còn muốn mua PCX nữa?

Khi nhắc đến dòng xe tay ga cao cấp của Honda, phần lớn người tiêu dùng sẽ nghĩ ngay đến PCX160, mẫu xe toàn cầu nổi tiếng về thiết kế hiện đại, khả năng vận hành mượt mà và độ bền bỉ đặc trưng của thương hiệu Nhật Bản.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Sundiro Honda NS150XC, mẫu tay ga phiêu lưu hoàn toàn mới được phát triển riêng cho thị trường châu Á đang khiến nhiều người đặt lại câu hỏi: " Liệu có nên chọn PCX khi NS150XC đã xuất hiện?".

Không giống như những mẫu xe chỉ "đổi tên" để tạo cảm giác mới, NS150XC là một sản phẩm được Sundiro Honda (liên doanh giữa Honda Nhật và đối tác Trung Quốc) phát triển độc lập , dựa trên thói quen sử dụng thực tế của người dùng đô thị châu Á.

Nếu PCX160 hướng đến sự sang trọng, lịch lãm dành cho người dùng văn phòng, thì NS150XC lại mang phong cách "ADV đô thị" - năng động, mạnh mẽ và có khả năng thích ứng với nhiều địa hình khác nhau.

Điều đầu tiên dễ nhận thấy là gầm xe cao hơn đáng kể, kết hợp cùng lốp bán địa hình và giảm xóc hành trình dài , giúp người lái dễ dàng vượt qua những đoạn đường xấu hoặc ổ gà, điều mà PCX160 vốn không được thiết kế để làm.

Hệ thống phuộc trước dạng upside-down (hành trình ngược) và cản bảo vệ trước - sau khiến NS150XC không chỉ mang dáng vẻ thể thao hơn, mà còn thể hiện đúng tinh thần "xe tay ga phiêu lưu" mà Honda muốn hướng tới.

Với chiều cao yên hợp lý, tay lái rộng và tư thế ngồi thoải mái, NS150XC mang lại cảm giác tự tin ngay cả với những chuyến đi xa cuối tuần. Nếu PCX160 là lựa chọn "êm ái trong phố", thì NS150XC lại là người bạn đồng hành sẵn sàng rẽ lối ra khỏi đô thị khi bạn muốn hít thở không khí tự do ở ngoại ô.

Ở tầm giá khoảng 21.280 nhân dân tệ (tương đương 78,8 triệu đồng) cho bản NS150XC PRO , nhiều người có thể nghĩ rằng đây là một mẫu xe "bình dân" hơn PCX. Nhưng khi xét về trang bị, NS150XC thực tế vượt xa đối thủ toàn cầu của mình.

Ngay từ bản tiêu chuẩn, xe đã được trang bị ABS hai kênh của Bosch , TCS kiểm soát lực kéo , và đặc biệt là ABS khi vào cua (cornering ABS), một tính năng cực kỳ hiếm thấy trong phân khúc tay ga phổ thông. Trong khi đó, PCX160 chỉ dừng lại ở ABS bánh trước, điều này khiến NS150XC chiếm ưu thế rõ rệt về an toàn.

Sundiro Honda NS150XC.

Phiên bản PRO của NS150XC còn được trang bị sẵn cản bảo vệ, baga sau và camera hành trình, những tiện ích mà người dùng PCX phải chi thêm ít nhất 3-5 triệu đồng để lắp đặt. Ngoài ra, xe còn có màn hình hiển thị kỹ thuật số, chìa khóa thông minh, cổng sạc USB, cùng nhiều tiện ích hướng đến sự tiện dụng hàng ngày.

Nếu tính tổng giá trị thực tế, NS150XC mang lại nhiều trang bị hơn so với PCX160 , trong khi mức giá chênh lệch chỉ vào khoảng 1.000-2.000 nhân dân tệ ở thị trường Trung Quốc, một con số quá nhỏ để cân nhắc khi bạn nhận lại được hệ thống phanh an toàn vượt trội và khả năng vận hành linh hoạt hơn hẳn.

Mặc dù PCX160 sử dụng động cơ 157cc eSP+ nổi tiếng, công suất cực đại 11,8 kW và mô-men xoắn 14,7 Nm, một con số ấn tượng, nhưng Honda NS150XC với động cơ 149cc SH-EH phun xăng điện tử PGM-FI lại có hiệu suất gần tương đương: 11,4 kW và 14,0 Nm . Trong điều kiện sử dụng thực tế, sự khác biệt này là khó nhận ra, đặc biệt khi NS150XC có khối lượng nhẹ hơn và tỷ số truyền được tinh chỉnh tối ưu cho đô thị.

Bù lại, động cơ của NS150XC được đánh giá là êm hơn, tiết kiệm hơn nhờ kết hợp với công nghệ PGM-FI và hệ thống dừng/khởi động tự động. Mức tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng 1,8 lít/100 km , thấp hơn đáng kể so với nhiều đối thủ cùng dung tích xi-lanh.

Quay trở lại thị trường Việt Nam, trong bối cảnh người tiêu dùng Việt ngày càng chuộng xe tay ga cao cấp, đa dụng và tiết kiệm , có thể thấy Honda NS150XC hoàn toàn có thể trở thành "cơn gió lạ" trong phân khúc 150cc, nơi PCX160, Air Blade 160 và Yamaha NVX đang chia nhau miếng bánh thị trường.

So với PCX160 (giá khoảng trên 90 triệu đồng tại Việt Nam ), nếu NS150XC được nhập khẩu hoặc lắp ráp trong nước với mức giá tầm 75-80 triệu đồng , mẫu xe này sẽ trở thành một lựa chọn cực kỳ hấp dẫn. Nó hướng tới nhóm khách hàng trẻ, thích khám phá, yêu công nghệ và cần một chiếc xe linh hoạt cho cả phố lẫn phượt nhẹ cuối tuần, đây là điều mà PCX chưa từng làm được.

Ngoài ra, sự kết hợp giữa kiểu dáng thể thao, trang bị phong phú và hệ thống phanh an toàn tiên tiến khiến NS150XC có thể trở thành "đối thủ trực diện" với Yamaha NVX, mẫu xe vốn nổi tiếng nhờ ngoại hình hầm hố và động cơ mạnh mẽ. Tuy nhiên, NS150XC lại có lợi thế ở tính tiện dụng, êm ái và tiết kiệm nhiên liệu , yếu tố mà người dùng Việt đánh giá rất cao.

Sundiro Honda NS150XC không chỉ là một mẫu tay ga mới, mà còn là minh chứng cho sự thay đổi chiến lược của Honda tại châu Á, hướng tới xe tay ga thông minh, đa năng và linh hoạt hơn . Với cấu hình mạnh, trang bị an toàn hàng đầu phân khúc và giá trị sử dụng thực tế cao, NS150XC xứng đáng là " kẻ thách thức ngôi vương" của PCX160.

Nếu Honda Việt Nam đưa mẫu xe này về nước trong tương lai, NS150XC có thể chính là chiếc xe tay ga Honda đáng đồng tiền nhất mà người dùng Việt đang chờ đợi.