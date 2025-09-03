Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Honda sắp bán 1 dòng xe điện lai thế hệ mới: Là sự kết hợp giữa xe đạp và xe tải, có mái che chống UV

03-09-2025 - 16:48 PM | Tài chính quốc tế

Đây là dự án nằm trong chiến lược Fastport, một đơn vị mới thành lập của Honda chuyên cung cấp dịch vụ “Fleet-as-a-Service” (dịch vụ trọn gói quản lý và vận hành đội xe).

Honda sắp bán 1 dòng xe điện lai thế hệ mới: Là sự kết hợp giữa xe đạp và xe tải, có mái che chống UV- Ảnh 1.

Giữa bức tranh giao thông ngày càng ngột ngạt của New York, nơi áp lực giảm khí thải đô thị ngày một lớn, Honda vừa cho ra mắt một giải pháp mới mang tên eQuad – chiếc xe quadricycle điện lai giữa xe đạp và xe tải nhỏ. Đây là dự án nằm trong chiến lược Fastport, một đơn vị mới thành lập của Honda chuyên cung cấp dịch vụ “Fleet-as-a-Service” (dịch vụ trọn gói quản lý và vận hành đội xe).

Không chỉ đơn thuần sản xuất phương tiện, Fastport bao trùm cả hệ sinh thái gồm xe, pin, hộp chứa hàng, bảo trì, phần mềm quản lý và cập nhật từ xa. Mục tiêu sau cùng là hướng tới một mô hình giao hàng chặng cuối vừa hiệu quả vừa thân thiện với môi trường.

eQuad được thiết kế đặc biệt cho các tuyến phố đông đúc, có thể di chuyển trong làn đường xe đạp và len lỏi vào những khu vực mà xe tải truyền thống khó tiếp cận. Phương tiện này sử dụng hệ thống trợ lực điện “pedal-by-wire” cùng hai pin di động Honda Mobile Power Pack, cho phép hoạt động trong phạm vi khoảng 37 km.

Hai phiên bản được đưa ra gồm loại nhỏ chở tối đa 145 kg và loại lớn chở tới gần 300 kg, với tốc độ giới hạn ở 20 km/h để phù hợp với đô thị đông đúc. Đi kèm đó là hàng loạt tiện ích nhằm hỗ trợ người lái như mái che chống tia UV, kính chắn tráng gốm, quạt thông gió, phanh tự động, hệ thống tái tạo năng lượng, camera sau và cập nhật phần mềm qua mạng.

Honda sắp bán 1 dòng xe điện lai thế hệ mới: Là sự kết hợp giữa xe đạp và xe tải, có mái che chống UV- Ảnh 2.

eQuad – chiếc xe quadricycle điện lai giữa xe đạp và xe tải nhỏ.

Trong những lần chạy thử tại New York, eQuad đã chứng minh sự linh hoạt khi di chuyển trên làn xe đạp giữa dòng phương tiện tấp nập, gợi mở tiềm năng giảm tắc nghẽn và ô nhiễm. Honda cho biết sẽ bắt đầu sản xuất quy mô nhỏ từ cuối năm 2025 và chính thức sản xuất hàng loạt tại Ohio vào mùa hè 2026, đồng thời đang phối hợp với nhiều tập đoàn logistics lớn ở Bắc Mỹ và châu Âu để triển khai các chương trình thử nghiệm.

"Đây là loại hình di chuyển phù hợp nhất cho việc giao thực phẩm, bưu kiện và các mặt hàng khác", Hirokazu Hara, phó chủ tịch phát triển kinh doanh mới của American Honda Motor, cho biết. "Chúng tôi đang xem xét xây dựng thị trường tại các trung tâm đô thị như New York và Los Angeles".﻿

Tại Mỹ, nơi xe tải giao hàng chiếm tỷ trọng lớn lưu thông và cũng là nguồn phát thải đáng kể, việc thay thế một phần đội xe bằng phương tiện điện nhỏ gọn như quadricycle có thể tạo ra tác động lớn đến mục tiêu giảm khí thải. New York, Los Angeles hay Chicago vốn đang đối mặt với bài toán ùn tắc và chất lượng không khí sẽ là những thị trường thử nghiệm tiềm năng, và nếu thành công, mô hình này hoàn toàn có thể nhân rộng sang châu Âu.

Sự xuất hiện của eQuad phản ánh nỗ lực của Honda trong việc tái định nghĩa phương tiện giao hàng chặng cuối. Trong bối cảnh các thành phố lớn trên thế giới thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững và giảm khí thải, một phương tiện nhỏ gọn nhưng vẫn đủ sức chuyên chở khối lượng hàng hóa đáng kể có thể trở thành lựa chọn chiến lược. Không chỉ mang lại lợi ích về môi trường, eQuad vì thế mở ra hướng đi mới cho ngành logistics đô thị, nơi tốc độ, sự linh hoạt và chi phí vận hành thấp ngày càng được ưu tiên.

Theo: Nikkei Asia

