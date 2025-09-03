Thị trường xe điện nằm sát Việt Nam, sở hữu quy mô lớn nhất thế giới, bất ngờ phục hồi sau nhiều tháng lao đao, bí quyết nằm ở câu thần chú: “Giá rẻ”

Thị trường xe điện (EV) Trung Quốc đã chứng kiến một sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 8, được thúc đẩy bởi sự ra mắt của nhiều mẫu xe mới với mức giá phải chăng hơn và một cuộc chiến giá cả khốc liệt. Các báo cáo mới nhất cho tháng 8 cho thấy nhu cầu xe điện đã tăng trở lại sau đợt sụt giảm vào đầu mùa hè.

Gã khổng lồ xe điện Trung Quốc, BYD, công bố đã giao 371.501 xe trong tháng 8, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Các hãng xe khởi nghiệp như Nio, Leapmotor và Xpeng cũng đã thiết lập kỷ lục giao hàng mới sau khi tung ra các mẫu xe với mức giá phải chăng.

Nio đã đạt kỷ lục mới với 31.305 xe được giao trong tháng 8, vượt qua mức 20.000 xe trong bốn tháng liên tiếp trước đó. Sự tăng vọt này phần lớn nhờ vào thương hiệu phụ Onvo, đã giao 16.434 xe trong tháng 8 so với chỉ 5.976 xe trong tháng 7, đánh dấu tháng đầu tiên Onvo đạt mức năm chữ số về số lượng giao hàng.

Leapmotor cũng ghi nhận kỷ lục cao nhất mọi thời đại với 57.066 xe được giao trong tháng 8, tăng 88% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 50.129 xe của tháng 7. Sự tăng trưởng này một phần nhờ vào thành công của mẫu B01 mới, bán được hơn 10.000 chiếc trong tháng đầu tiên ra mắt, cùng với sự quan tâm từ phiên bản màu mới của mẫu B10. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3 năm nay.

Xpeng cũng đạt mức cao kỷ lục hàng tháng với 37.709 xe được giao trong tháng 8, nhờ vào mẫu P7 mới ra mắt vào ngày 28 tháng 8. Mẫu xe này được định giá cạnh tranh từ 219.800 nhân dân tệ trở lên, trở thành một trong những mẫu EV có giá thấp nhất thị trường.

Xiaomi duy trì lượng giao hàng ổn định với hơn 30.000 xe trong tháng 8, sau đợt tăng trưởng đầu tiên kể từ tháng 3 nhờ vào việc ra mắt SUV YU7 vào tháng 7.

Trong khi nhiều công ty khác hưởng lợi từ sự phục hồi, một số hãng xe chỉ phục hồi nhẹ hoặc thậm chí chứng kiến sự sụt giảm: Zeekr, thuộc sở hữu của Geely, ghi nhận 17.626 xe bán ra trong tháng 8, chỉ tăng nhẹ so với 16.977 xe của tháng 7, sau khi lượng giao hàng chững lại từ tháng 6 đến tháng 7.

Li Auto chứng kiến tháng sụt giảm liên tiếp thứ ba với 28.529 xe được giao trong tháng 8, giảm từ 30.731 xe trong tháng trước, mặc dù đã tung ra mẫu Li i8 với giá cạnh tranh vào ngày 29 tháng 7. Công ty này đã vấp phải tranh cãi vào tháng 8 liên quan đến một video thử nghiệm va chạm giữa Li i8 và một chiếc xe tải, mà một số cư dân mạng cho rằng điều kiện thử nghiệm không công bằng. Li Auto sau đó đã phải xin lỗi công ty xe tải, dù ban đầu đã bảo vệ chiến thuật tiếp thị gây tranh cãi của mình. Sự sụt giảm trong tháng 8, dù nhỏ hơn so với hai tháng trước đó, có thể báo hiệu sự phản đối rộng rãi hơn đối với cuộc chiến giá xe điện.

Harmony Intelligent Mobility Alliance do Huawei hậu thuẫn, bao gồm các thương hiệu như Aito, Chery và Maextro, cũng ghi nhận lượng giao hàng xe thấp hơn ở mức 44.579 chiếc trong tháng 8, so với 47.752 chiếc trong tháng 7.

Nhìn chung, thị trường xe điện Trung Quốc trong tháng 8 đã cho thấy sức bật mạnh mẽ, chủ yếu nhờ vào các chiến lược định giá hấp dẫn và sự ra mắt của các mẫu xe mới, mặc dù áp lực cạnh tranh và những tranh cãi vẫn có thể ảnh hưởng đến một số nhà sản xuất.