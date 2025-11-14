Honda xác định doanh số giảm 200.000 xe dù Hà Nội chưa hạn chế xe xăng trong vành đai 1

Honda Motor toàn cầu (Honda Motor Co., Ltd.) vừa có tổng kết hoạt động cho quý 2 năm tài khóa kết thúc tháng 3/2026 (tức là quý 2 và quý 3 năm dương lịch 2025).

﻿Honda cho biết doanh thu trong 6 tháng này là 10.633 tỷ yên, giảm 1,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế là 527,4 tỷ yên, giảm 28,9%; còn lợi nhuận sau thuế là 348,7 tỷ yên, giảm 33,8%.

﻿Đánh giá chung về các con số này, Honda cho biết doanh thu ở Việt Nam giảm, nhưng doanh thu toàn cầu không biến động nhiều, một phần vì tăng trưởng ở Brazil và các khu vực khác.

﻿Nói riêng về hoạt động ở Việt Nam, ông Noriya Kaihara, Giám đốc và Phó Chủ tịch Honda cho biết ngay sau khi có yêu cầu từ Thủ tướng, lượng xe máy xăng (internal combustion engine-ICE) bán ra trong tháng 8 và tháng 9 đã giảm 10-15% so với cùng kỳ. Nhưng tới tháng 10, con số lại quay về mức như năm trước.

Tổng cộng, Honda ước tính doanh số bán hàng cả năm sẽ giảm khoảng 200.000 xe .﻿

Ông Kaihara cũng cho rằng việc cấm xe xăng ở khu vực trong vành đai 1 chưa rõ sẽ được áp dụng hay không và công ty vẫn đang theo dõi sát sự việc.﻿

Để thích ứng với yêu cầu về xe điện, Honda đã ra mắt 2 xe là ICON e: và CUV e:, nhưng cũng cho rằng chỉ 2 mẫu xe là không đủ để cạnh tranh, nên đang phát triển 1 dòng﻿ xe nữa. Phương án của Honda là sản xuất xe tại Thái Lan để nhập về Việt Nam , sau đó sẽ tìm cách sản xuất nội địa tại Việt Nam.

Phát biểu của ông Kaihara.

Con số 200.000 xe không phải quá lớn với Honda tại Việt Nam. Ví dụ, cả năm 2024, Honda công bố doanh số bán xe là 2.147.025 xe, tăng 2,8% sau 1 năm, chưa tính 28.023 xe xuất khẩu.

﻿Còn tính riêng cho năm 2025, trong thời gian từ tháng 4-10 năm 2025, số xe bán được là 1.216.219 xe, tăng 0,2% so với cùng kỳ.

Hồi giữa năm 2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường. Trong đó đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội lên phương án cấm xe máy chạy xăng trong Vành đai 1 kể từ tháng 7-2026.

Tuyến Vành đai 1 là trục chính đô thị kết nối từ Đông sang Tây, đi qua khu vực trung tâm của Hà Nội gồm phố Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt - Xã Đàn - Hoàng Cầu - Voi Phục với tổng chiều dài 7,2 km. Cụ thể, Vành đai 1 sẽ bao gồm các tuyến đường, phố: Trần Khát Chân (ngã ba Trần Khát Chân - Nguyễn Khoái) - Đại Cồ Việt - Xã Đàn - Ô Chợ Dừa - Đê La Thành - Hoàng Cầu - Đê La Thành - Cầu Giấy - đường Bưởi - Lạc Long Quân - Âu Cơ - Nghi Tàm - Yên Phụ - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư- Nguyễn Khoái - Trần Khát Chân. Phạm vi của tuyến đường sẽ chạy qua địa bàn các quận Cầu Giấy, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa (cũ).

TP Hà Nội thống kê trong Vành đai 1 có khoảng 600.000 dân và có gần 450.000 xe máy chạy xăng. Thành phố đang xây dựng chương trình, chính sách để hỗ trợ người dân trong Vành đai 1 chuyển đổi xe máy xăng sang xe máy điện.