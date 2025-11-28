Hong Kong (Trung Quốc) chìm trong tang thương: Hàng dài người thân bật khóc nức nở khi nhận dạng nạn nhân trong thảm hoạ cháy 8 toà chung cư

Không khí tang tóc bao trùm khu dân cư Kwong Fuk và Wang Fuk Court (Hong Kong, Trung Quốc) khi hàng chục gia đình sáng nay tập trung tại đây để nhận diện thi thể người thân. Trong lúc đó, lực lượng chức năng tiếp tục công tác cứu hộ trên hiện trường vụ cháy kinh hoàng cướp đi 94 mạng người.

Từ 6 giờ đến 8 giờ sáng ngày 28/11 (giờ địa phương), trong sự im ắng nặng nề, tại hiện trường vẫn có ít nhất 10 thi thể được đưa ra khỏi đống đổ nát, được nhân viên vệ sinh môi trường đặt vào các túi đen và chuyển đến khu vực tạm lưu giữ. Tại đó, nhân viên y tế chụp ảnh từng thi thể để phục vụ nhận dạng.

Nhiều căn hộ vẫn bịt kín bởi tro tàn, lực lượng cứu hộ tiếp tục rà soát khi 25 cuộc gọi cầu cứu vẫn chưa thể giải quyết. Khoảng 56 người vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Ảnh: SCMP

Tại Trung tâm cộng đồng Kwong Fuk Estate gần hiện trường, hàng dài cư dân đứng xếp hàng trong im lặng để xem ảnh thi thể do lực lượng chức năng cung cấp, với hy vọng tìm ra người thân mất tích hoặc xác nhận sự thật đau lòng.

Gương mặt ai cũng hằn rõ sự tuyệt vọng. Nhiều người bật khóc, sụp xuống ngay khi nhìn thấy hình ảnh được cung cấp, trong khi số khác lặng lẽ lau nước mắt. Những cái vỗ vai, những cái nắm tay an ủi giữa hàng chục người lẫn vào nhau trong bầu không khí tang thương chưa từng có.

Trước trung tâm, một bó cúc vàng và trắng được đặt xuống tưởng niệm những nạn nhân đã thiệt mạng.

Rạng sáng ngày 28/11, Phó giám đốc Sở cứu hoả Derek Armstrong Chan cho biết lực lượng cứu hộ sẽ phá cửa từng căn hộ để đảm bảo không còn ai mắc kẹt bên trong. Nước được phun vào những căn hộ đã tắt lửa nhằm ngăn đám cháy bùng phát trở lại trước 9h sáng cùng ngày (giờ địa phương).

Ảnh: Eugene Lee

Ảnh: Dickson Lee

Theo ông Chan, phần lớn thi thể được tìm thấy tại toà Wang Cheong House và Wang Tai House, nơi ngọn lửa dữ dội nhất. Một số người sống sót đã được phát hiện rải rác ở các toà nhà khác.

Lực lượng chức năng cho biết đám cháy bùng phát lúc 14 giờ 51 phút chiều ngày 26/11, nhanh chóng lan rộng khắp 8 toà nhà của khu chung cư. Hình ảnh ban đầu cho thấy giàn giáo tre bên ngoài các căn hộ bốc cháy chỉ trong vài giây, trước khi biến thành những cột lửa dữ dội. Các mảng lưới xanh cháy rụi rơi xuống mặt đất.

Điều tra sơ bộ cho thấy styrofoam cực dễ cháy được sử dụng để bọc cửa sổ thang máy tại mọi tầng, khiến lửa lan qua hành lang và nhảy vào các căn hộ. Lưới và lớp phủ xanh bên ngoài toà nhà cũng được xác định không đạt tiêu chuẩn an toàn cháy nổ.

Chính quyền Hong Kong đã mở cuộc điều tra hình sự về nguyên nhân vụ cháy. Ba người, gồm hai giám đốc và một cố vấn của nhà thầu phụ trách sửa chữa, bị bắt vì tình nghi ngộ sát, do sử dụng vật liệu không đạt chuẩn trong giàn giáo và niêm phong cửa sổ bằng styrofoam.

Uỷ ban chống tham nhũng cũng bắt đầu điều tra gói sửa chữa trị giá 330 triệu HKD của khu chung cư.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn, kêu gọi dốc toàn lực cứu nạn và giảm thương vong. Sáng hôm sau, Trưởng đặc khu Hong Kong John Lee Ka-chiu đến thăm người bị thương và yêu cầu kiểm tra tất cả các khu nhà công đang sửa chữa trên toàn thành phố.

Nguồn: SCMP