Thảm hoạ cháy chung cư tại Hong Kong: Vẫn chưa thể dập tắt ngọn lửa sau 8 tiếng, số người tử vong tiếp tục tăng

Hong Kong (Trung Quốc) đang rung chuyển sau một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại khu dân cư Tai Po, khiến 13 người, bao gồm một lính cứu hỏa, thiệt mạng và ít nhất 16 người khác bị thương nặng. Ngọn lửa dữ dội lan qua các giàn giáo tre bọc quanh tất cả tám tòa nhà của một khu chung cư, khiến nhiều cư dân khác bị mắc kẹt bên trong.

Hàng chục căn hộ vẫn đang cháy

8 giờ sau vụ cháy, hàng chục căn hộ trong ít nhất ba tòa nhà vẫn tiếp tục bốc cháy, ánh lửa chiếu sáng.

Tia nước dường như chỉ có thể dập tắt ngọn lửa ở tầng giữa của tòa nhà chứ không phải tầng trên

Nhiệt độ quá cao gây khó khăn cho công tác cứu hoả

Nhiệt độ bên trong các tòa nhà đang cháy tạo ra thách thức lớn cho lực lượng cứu hỏa, theo ông Derek Armstrong Chan, phó giám đốc Sở Cứu hỏa.

"Các mảnh vỡ và giàn giáo của tòa nhà bị ảnh hưởng đang rơi xuống, gây thêm nguy hiểm cho lực lượng tuyến đầu của chúng tôi," ông nói.

"Bên cạnh đó, nhiệt độ bên trong tòa nhà rất cao, khiến chúng tôi rất khó để vào bên trong và lên các tầng trên để thực hiện việc chữa cháy và cứu nạn."

"Trời đã tối nên công tác cứu hộ và chữa cháy càng trở nên khó khăn hơn."

Tuy nhiên, vì ngọn lửa vẫn đang bùng phát ở một số khu vực trong khu dân cư, ông Chan cho biết rất khó để ước tính thời điểm có thể dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Ông Chan kêu gọi những cư dân đang mắc kẹt hãy dùng khăn ướt hoặc băng dính để bịt kín cửa sổ và gọi trợ giúp.

Ông cho biết nhiệt độ quá cao đã khiến lính cứu hỏa không thể tiếp cận một số căn hộ ở các tầng trên, nhưng cam kết rằng họ sẽ "tiếp tục cố gắng".

Người dân được đưa đi sơ tán

Nhà tạm trú tại Trung tâm Thể thao đường Tung Cheong đã kín chỗ, và những cư dân không thể vào được được khuyến nghị chuyển sang các điểm trú ẩn khác. Cảnh sát đang hỗ trợ một số cư dân tìm kiếm người thân mất liên lạc bằng loa phóng thanh.

Kwong Pui-lun, cựu chủ tịch ban quản trị cư dân của Wang Fuk Court và hiện sống tại tòa Wang Tao House, là một trong những người đang trú tại trung tâm thể thao. Ông cho biết mình nhìn thấy tòa Wang Cheong House bốc cháy khi đang tập thể dục trong công viên gần đó vào buổi chiều, rồi lập tức chạy về nhà và thúc giục hàng xóm sơ tán vì chuông báo cháy không kêu.

"Tôi luôn thấy công nhân xây dựng hút thuốc và vứt tàn thuốc bừa bãi khắp nơi," Kwong nói, đồng thời cho biết cư dân đã nhiều lần phàn nàn về vấn đề này nhưng công ty quản lý không làm gì đáng kể để xử lý.

Hàng nghìn cảnh sát và lính cứu hoả được điều động

Tổng cộng 128 xe cứu hỏa, 57 xe cứu thương, 767 lính cứu hỏa và 400 cảnh sát đã được điều động để chiến đấu với đám cháy dữ dội.

Hơn 700 người đã đến trú ẩn tại năm địa điểm cộng đồng được Văn phòng Quận Tai Po mở cửa.

Ảnh: Sam Tsang

Khói đen bốc cao hàng chục mét tại hiện trường ở Wang Fuk Court vào chiều ngày 26/11, với ngọn lửa lan nhanh sang ít nhất bốn tòa nhà ban đầu và sau đó bao trùm toàn bộ cụm chung cư.

Cảnh sát thông báo đã nhận được nhiều tin báo về người mắc kẹt trong tòa nhà nơi vụ cháy bắt đầu, trong đó một người đàn ông và một phụ nữ được ghi nhận bất tỉnh và bị bỏng nặng.

Người dân cầu nguyện trước toà nhà (Ảnh: Eugene Lee)

Người dân đau đớn trước thảm hoạ (Ảnh: Reuters)

Ban đầu, vụ hỏa hoạn được xếp vào cấp 1, nhưng nhanh chóng được nâng lên cấp 4 lúc 15h34 và sau đó là cấp 5 - mức cao nhất - lúc 18h22. Ở Hong Kong, mức độ cháy được đánh giá từ 1 đến 5, với cấp càng cao đồng nghĩa với mức độ nghiêm trọng càng lớn.

Các đoạn video từ hiện trường cho thấy các giàn giáo tre bên ngoài một số căn hộ bị bao trùm trong lửa, cùng với những mảnh lưới xanh cháy rơi xuống đất.

Hiện lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đang nỗ lực khống chế đám cháy và giải cứu những người còn mắc kẹt trong khu vực.

Nguồn: SCMP