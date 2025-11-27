Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chân dung lính cứu hoả qua đời trong vụ cháy chung cư ở Hong Kong (Trung Quốc): Xót xa lời nhắn cuối

27-11-2025 - 21:34 PM | Tài chính quốc tế

Người lính cứu hoả và nửa kia đã bên nhau được gần 10 năm và đang có kế hoạch tổ chức đám cưới.

Ngày 26/11, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại khu dân cư Wong Fuk, quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc) khiến dư luận địa phương lẫn quốc tế bàng hoàng. Hiện tại - sáng 27/11, con số thương vong và người mất tích vẫn đang tăng lên. Trong số đó, một người lính cứu hoả tên là Hà Vĩ Hào đã không may hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Hình ảnh trong vụ hoả hoạn

Trên tài khoản Threads, bạn bè và đồng đội của Vĩ Hào đã chia sẻ những lời tưởng niệm đầy xót xa. “Chúng tôi sẽ không bao giờ quên anh. Cảm ơn anh vì đã cống hiến tất cả cho chúng tôi. Hết ca rồi, hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé anh bạn…” - là một trong những bài đăng được chia sẻ.

Hiện tại, cấp trên của người lính cứu hoả này cũng đã xác nhận thương vong và cho biết thêm thông tin. Theo đó Hà Vĩ Hào, 37 tuổi, đã phục vụ trong lực lượng cứu hỏa 9 năm, là thành viên thuộc Trạm cứu hỏa Sha Tin.

Hà Vĩ Hào trong ngày tốt nghiệp

Khoảng 15h ngày 26/11, Hà Vĩ Hào đến hiện trường, làm nhiệm vụ cứu nạn ở tầng trệt. Đến 15:30 thì mất liên lạc với người lính này. Khoảng 16h, Hà Vĩ Hào được tìm thấy ở khu vực trống phía trước tòa Hong Cheung House, với vết bỏng trên mặt.

Anh lập tức được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng qua đời lúc 16h45.

Đại diện các lực lượng chức năng cũng đăng tải thông cáo báo chí, bày tỏ niềm thương tiếc sâu sắc trước sự hy sinh của lính cứu hỏa Hà Vĩ Hào trong quá trình làm nhiệm vụ.

Trên các nền tảng MXH, cư dân mạng cũng phát hiện ra thông tin xót xa, được chia sẻ bởi bạn bè người lính cứu hoả này. Đó là trước khi qua đời Hà Vĩ Hào đang có kế hoạch chuẩn bị làm đám cưới.

Được biết nửa kia của Vĩ Hào là chủ một cửa hàng thời trang, cặp đôi đã bên nhau được gần 10 năm qua - từ lúc anh bắt đầu làm công việc của một người lính cứu hoả. Anh cũng không ngại bày tỏ tình cảm với bạn gái, chẳng hạn như trong một chia sẻ vào tháng 5/2017, Vĩ Hào viết: “Cảm ơn em. Dù em thấy phiền đi chăng nữa thì anh vẫn muốn nói thêm cả trăm lần rằng: ‘Yêu em’. Sau này lúc nào cũng phải cười vui như vậy nhé!”.

Hà Vĩ Hào và nửa kia

Trong những khoảnh khắc được chia sẻ, cả hai đã có một tình yêu trọn vẹn và ngọt ngào khi cùng nhau đi du lịch khắp nơi, cùng nuôi một chú chó, ở cạnh nhau trong những dịp lễ Tết và Vĩ Hào cũng đã đưa bạn gái về ra mắt gia đình.

Hiện tại vợ sắp cưới của người lính cứu hoả chưa có bất kỳ chia sẻ nào. Trong khi đó, cư dân mạng đang để lại nhiều bình luận chia buồn, bày tỏ sự xót xa phía dưới các bài đăng của Hà Vĩ Hào.

(Nguồn: HK01)

Vụ cháy chung cư ở Hong Kong: Vì sao đặc khu giàu có vẫn dùng giàn giáo từ thời Vạn Lý Trường Thành?

Theo S.A

Phụ nữ mới

cháy

