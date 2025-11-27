Nhân chứng kể khoảnh khắc trốn tử thần trong bão lửa nuốt chung cư ở Hong Kong

Lực lượng cứu hỏa đã chiến đấu với ngọn lửa suốt thời gian dài, chật vật tiếp cận những người mắc kẹt ở các tầng cao của khu nhà Wang Fuk Court, thuộc quận Tai Po. Vụ hoả hoạn kéo dài sang giờ thứ 16. Giới chức Hong Kong xác nhận 44 người thiệt mạng, 279 người mất tích, khiến đây trở thành thảm hoạ tồi tệ nhất thành phố trong hơn 6 thập niên.

Hơn 750 lính cứu hoả, 128 xe cứu hoả và 57 xe cứu thương đã được huy động xuyên đêm. (Ảnh: REUTERS)

Nhiều cư dân sống quanh khu Wang Fuk Court vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại giây phút chạy trốn khỏi ngọn lửa đang cuồn cuộn nuốt trọn các tòa tháp cao tầng, nơi họ từng gọi là "nhà".

Ký ức kinh hoàng

“Tôi thật sự thấy rất đáng sợ. Tôi nhìn nó lan từ 1 tòa, sang 3 rồi 4”, Veezy Chan, 25 tuổi, nói trong hoảng loạn. “Thật sự kinh hoàng”.

Một cư dân khác, Shirley Chan, gọi thảm kịch là nỗi đau không thể diễn tả. “Hãy tưởng tượng một ngôi nhà biến mất, cháy rụi. Ai mà không đau lòng? Tôi đồng cảm sâu sắc, thật sự quá xót xa. Một mái ấm bị thiêu rụi… tôi thậm chí không thể diễn tả thành lời”.

Nhiều người nói họ không thể ngờ ngọn lửa lại lan nhanh đến vậy, theo gió thổi bùng sang các tòa nhà khác và cháy suốt đêm, khiến công tác cứu nạn gặp vô vàn khó khăn.

“Tôi không nghĩ lửa có thể lan như thế. Tôi rất buồn… Tôi gắn bó với nơi này suốt bao năm”, bà Cheung, một cư dân khác sống tại khu tổ hợp chung cư buồn bã nói.

Đội cứu hộ đưa thi thể nạn nhân khỏi chung cư bị cháy ở Hong Kong ngày 26/11. (Ảnh: REUTERS/Tyrone Siu)

Hãng AFP dẫn lời một cư dân 65 tuổi họ Yuen cho biết khu vực này có rất nhiều người cao tuổi, người phải dùng xe lăn hoặc khung tập đi. Ông và vợ đã mất nhà sau vụ cháy.

Ông Harry Cheung, sống tại một toà chung cư trong khu phức hợp này đã hơn 40 năm, cho biết ông nghe một tiếng động lớn rồi thấy lửa bùng lên từ tòa nhà bên cạnh lúc 14h45.

“Tôi lập tức quay về thu dọn đồ đạc ”, ông nói. “ Tôi không biết cảm xúc của mình lúc này là gì. Điều duy nhất tôi nghĩ là tối nay sẽ ngủ ở đâu, vì có lẽ tôi không thể quay lại nhà nữa”.

Một phụ nữ được chăm sóc y tế tại khu trú tạm sau khi hỏa hoạn bùng phát và lan qua nhiều tòa nhà trong khu chung cư Wang Fuk Court, Tai Po, Hong Kong, Trung Quốc, ngày 26/11. (Ảnh: REUTERS/Tyrone Siu)

Bà Josefina Molina, 52 tuổi, lao động giúp việc người Philippines sống tại tòa Kwong Yau kể lại: “Tôi thấy đám cháy khoảng 3 giờ chiều khi đang phơi quần áo. Mọi người bắt đầu tụ lại, cả cảnh sát lẫn lính cứu hỏa cũng đến. Tôi được yêu cầu rời khỏi tòa nhà và ngủ ngoài trời vì khói có thể ảnh hưởng tới sức khỏe".

Ngay sau đó, bà Molina gọi cho người bạn đang làm giúp việc trong Wang Fuk Court để cảnh báo: “Tôi bảo cô ấy đừng về nhà, khuyên chủ nhà tìm khách sạn càng sớm càng tốt. Tôi chưa thể liên lạc lại từ tối qua, chỉ hy vọng họ bình an”.

Molina nói bà “vô cùng lo lắng” khi đọc những thông điệp cứu hộ về nhiều người giúp việc và cư dân cao tuổi mất tích. “Tôi chỉ biết cầu nguyện họ sẽ được tìm thấy”.

Bà cho biết hiện cư dân đang chờ hướng dẫn mới về thời điểm có thể trở lại nhà.

Một cư dân khác họ So chia sẻ: “Chúng tôi chẳng thể làm gì với tài sản nữa. Chỉ mong mọi người, dù già hay trẻ, đều có thể trở về an toàn. Thật đau lòng. Chúng tôi lo sợ còn người bị mắc kẹt bên trong".

Một cư dân bị thương được đưa lên xe cứu thương sau khi vụ hỏa hoạn lớn bao trùm nhiều tòa nhà trong khu nhà ở Wang Fuk Court, khiến ít nhất 44 người thiệt mạng và gần 300 người mất tích, ở Tai Po, Hong Kong, Trung Quốc, ngày 27/11/2025. (Ảnh: REUTERS/Tyrone Siu)

Nỗi ám ảnh

Hong Kong là một trong những khu vực có mật độ dân cư dày đặc nhất thế giới, đồng thời cũng là một trong những thị trường nhà ở đắt đỏ nhất toàn cầu.

Quận Tai Po là khu dân cư ngoại ô lâu đời với khoảng 300.000 người sinh sống.

Wang Fuk Court là một trong nhiều khu chung cư cao tầng thuộc chương trình hỗ trợ sở hữu nhà ở của chính quyền, và đã có cư dân vào ở từ năm 1983, theo các trang thông tin của các đại lý bất động sản. Theo số liệu điều tra dân số mới nhất của Hong Kong, khu phức hợp này là nơi sinh sống của hơn 4.000 người, trong đó một tỷ lệ lớn là người từ 65 tuổi trở lên. Một cư dân cho hay do tòa nhà đang sửa chữa nên nhiều cư dân đóng kín cửa sổ, khiến họ không nghe được chuông báo cháy.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi giới chức nỗ lực hết sức để dập lửa, giảm thiểu thiệt hại về người và của.

Theo cập nhật mới nhất, vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 44 người thiệt mạng, trong đó có 1 lính cứu hỏa, 279 người bị thương, trong đó 45 người đang trong tình trạng nguy kịch.