2 điểm cực kỳ bất thường trong tòa nhà cháy ở Hong Kong (Trung Quốc)

Ngày 26/11, một vụ hỏa hoạn quy mô lớn đã bùng phát tại khu dân cư Wong Fook Court ở Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc). Giàn giáo tre được dựng lên để sửa chữa tường ngoài ngay lập tức trở thành đường dẫn lửa, nhanh chóng lan sang nhiều tòa nhà khác dưới sức gió mạnh.

Tính đến sáng nay (27/11), Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) Lý Gia Siêu tuyên bố vụ hỏa hoạn đã khiến ít nhất 44 người tử vong và 279 người vẫn mất tích. Cảnh sát đã bắt giữ hai giám đốc của một công ty xây dựng và một chuyên gia tư vấn kỹ thuật tại Tai Po, Ngau Tau Kok và San Po Kong vào sáng sớm; cả ba đều bị bắt giữ vì tình nghi ngộ sát.

Đám cháy vẫn còn âm ỉ khi sang ngày thứ 2

Trong số 62 người bị thương phải nhập viện, 16 người đang trong tình trạng nguy kịch, 25 người trong tình trạng nghiêm trọng, 16 người ổn định và 7 người đã được xuất viện.

Cục trưởng An ninh Hong Kong Chris Tang Ping-keung cho biết lực lượng cứu hỏa đã phát hiện hai điểm "bất thường": lưới bảo vệ, màng bảo vệ, một số tấm bạt chống thấm nước và tấm nhựa trên tường ngoài của tòa nhà lan rộng nhanh hơn các vật liệu đạt tiêu chuẩn sau khi tiếp xúc với lửa; và cửa sổ của tòa nhà được che phủ bằng bọt nở dễ cháy (polystyrene).

Cảnh sát đã bắt giữ ba người đàn ông liên quan đến vụ cháy với nghi ngờ "ngộ sát", bao gồm hai giám đốc điều hành công ty kỹ thuật và một cố vấn kỹ thuật.

Các cửa sổ được che bằng ván gỗ hoặc ván rỗng trong quá trình sửa chữa và đục đẽo. (Ảnh/Hong Kong 01)

Theo trang web của Tập đoàn Chủ sở hữu Hung Fook Yuen, một thông báo được công bố vào tháng 10 năm 2024 bởi nhà thầu dự án, Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Hung Yip, nêu rõ các biện pháp bảo vệ tường ngoài sẽ được thực hiện trong quá trình thi công bao gồm bảo vệ cửa sổ kính, lắp đặt rãnh vữa và ván gỗ.

Nhân viên được phân công sử dụng Tấm xốp (còn gọi là tấm polystyrene) để che phủ hoàn toàn cửa sổ kính của các căn hộ nhằm ngăn cát và sỏi rơi vào cửa sổ trong quá trình thi công. Sau khi hoàn thành việc bảo vệ cửa sổ kính, các cạnh của cửa sổ sẽ được đục.

Bộ trưởng An ninh Chris Tang Ping-keung cho biết trong quá trình chữa cháy và cứu nạn, lính cứu hỏa phát hiện lưới bảo vệ, màng bảo vệ, một số bạt chống thấm nước và tấm nhựa trên tường ngoài của tòa nhà bị cháy dữ dội và nhanh hơn nhiều so với các vật liệu thông thường, điều mà ông mô tả là "bất thường".

Ngoài ra, nhân viên còn phát hiện các tấm xốp giãn nở được dán trên cửa sổ của các tòa nhà không bị ảnh hưởng trong khu nhà ở bị ảnh hưởng. Xốp giãn nở rất dễ cháy và lan rộng khi bị nung nóng, một điều bất thường. Hai trường hợp bất thường này sẽ được điều tra kỹ lưỡng.

Cảnh sát và sở cứu hỏa đã thành lập một đội đặc nhiệm để điều tra nguyên nhân vụ cháy và cũng sẽ tiến hành điều tra hình sự. Cuộc điều tra phải toàn diện, dựa trên bằng chứng khoa học và đòi hỏi phải có nhiều công trình nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Chính quyền sẽ đầu tư nguồn lực để đảm bảo một cuộc điều tra kỹ lưỡng.

Chung cư Wong Fok đã có lịch sử 42 năm, với tổng cộng 8 tòa nhà và 1.984 căn hộ. Trước khi xảy ra hỏa hoạn, khu nhà ở đang trong quá trình sửa chữa tường ngoài, nên tất cả tường ngoài của các tòa nhà đều được che phủ bằng giàn giáo tre. Khoảng 3 giờ chiều hôm qua, cư dân chứng kiến giàn giáo tre trên tường ngoài của một tòa nhà bốc cháy; do gió mạnh, ngọn lửa nhanh chóng lan dọc theo giàn giáo tre sang các tòa nhà khác, gây ra hỏa hoạn dây chuyền. Nhiều căn hộ cũng bốc cháy do nhiệt độ cao và lửa trên tường ngoài.

