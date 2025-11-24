Hồng Lĩnh - điểm đến đầu tư mới của Hà Tĩnh nhờ hạ tầng và công nghiệp bứt phá

Hà Tĩnh đang nổi lên như điểm sáng đầu tư của khu vực Bắc Trung Bộ khi dòng vốn trong nước và quốc tế liên tục đổ về. Theo Sở Tài chính tỉnh, trong 10 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận 36 dự án đầu tư mới với tổng vốn hơn 107 nghìn tỷ đồng, tăng gấp bảy lần so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh nỗ lực cải cách thủ tục, tháo gỡ pháp lý và cải thiện mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp - nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt là bất động sản.

Hồng Lĩnh đón sóng dịch chuyển dân cư và công nghiệp

Là đô thị cửa ngõ phía Bắc Hà Tĩnh, nằm trên trục kết nối trực tiếp với Nghệ An, Hồng Lĩnh đang chứng kiến tốc độ gia tăng dân cư nhờ sự phát triển mạnh mẽ của các cụm công nghiệp. Khu vực này tập trung nhiều cụm công nghiệp lớn như Nam Hồng và Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh quy mô hơn 300 ha, thu hút hàng nghìn chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao đến sinh sống và làm việc. Cùng với đó, các tuyến giao thông trọng điểm như Nguyễn Đổng Chi, trục 3/2 hay các tuyến liên xã được nâng cấp giúp kết nối với thành phố Hà Tĩnh, Đức Thọ và các vùng phụ cận thuận tiện hơn.

Hồng Lĩnh chuyển mình mạnh mẽ với hạ tầng đô thị hiện đại và các khu công nghiệp quy mô lớn thu hút hàng chục nghìn chuyên gia, chủ doanh nghiệp. Nguồn: ROX Living

Hạ tầng và công nghiệp phát triển kéo theo nhu cầu mặt bằng thương mại, dịch vụ, lưu trú và nhà ở thực tăng nhanh. Trong khi đó, nguồn cung chủ yếu tại Hồng Lĩnh hiện vẫn đến từ đất đấu giá nhỏ lẻ, thiếu các khu đô thị đồng bộ về cảnh quan, tiện ích và hạ tầng xã hội.

Nhu cầu về các khu đô thị hoàn chỉnh ngày càng rõ nét

Thị trường Hồng Lĩnh nhiều năm qua chưa xuất hiện dự án có quy mô lớn, hạ tầng hoàn thiện và pháp lý rõ ràng. Tâm lý đầu tư của người dân địa phương đa phần đều lựa chọn sản phẩm "thấy được – ở được – có sổ ngay", trong khi nhà đầu tư lại ưu tiên các sản phẩm có thể khai thác cho thuê tức thì để đón nhu cầu từ chuyên gia và lực lượng lao động tại các khu công nghiệp. Những tiêu chí này khiến các sản phẩm bất động sản hoàn thiện, có khả năng khai thác ngay trở nên khan hiếm.

Trong bối cảnh đó, các khu đô thị được đầu tư đồng bộ, sở hữu pháp lý đầy đủ, hạ tầng hoàn thiện và có thể bàn giao sử dụng ngay đang trở thành tiêu chí ưu tiên của cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư.

Shophouse trung tâm: bài toán kinh doanh – an cư – cho thuê trong một sản phẩm

Sự phát triển của công nghiệp và gia tăng dân số kéo theo nhu cầu mạnh về dịch vụ thương mại như ăn uống, cửa hàng tiện ích, văn phòng dịch vụ hay căn hộ cho thuê. Do vậy, các sản phẩm shophouse sở hữu vị trí trung tâm, mặt tiền lớn và khả năng khai thác đa công năng được đánh giá là phù hợp với nhu cầu thị trường Hồng Lĩnh hiện nay.

Tại trục Nguyễn Đổng Chi – tuyến đường được xem là xương sống phát triển thương mại của Hồng Lĩnh, dòng shophouse của ROX Living Hồng Lĩnh thu hút sự quan tâm nhờ lợi thế đã hoàn thiện 3,5 tầng, mặt tiền 7m và thiết kế tối ưu cho mô hình "ở – kinh doanh – cho thuê". Tầng thương mại riêng biệt giúp chủ sở hữu dễ dàng triển khai kinh doanh hoặc cho thuê dài hạn, trong khi các tầng trên được tách biệt cho nhu cầu sinh hoạt.

Shophouse ROX Living Hồng Lĩnh nổi bật với lợi thế đã hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao tại mặt đường Nguyễn Đổng Chi (Nam Hồng Lĩnh). Nguồn: ROX Living

Nhu cầu thuê mặt bằng và lưu trú quanh các cụm công nghiệp lớn dự báo tiếp tục tăng cao trong những năm tới, tạo lợi thế cho các sản phẩm có thể khai thác ngay, đặc biệt khi quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế. Đây là yếu tố tạo sức hút cho các shophouse đã hoàn thiện pháp lý, có sổ hồng và sẵn sàng bàn giao.

