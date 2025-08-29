Hợp tác cùng phát triển, OPPO “tăng ga” trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển với tốc độ chưa từng có, những bước tiến lớn không thể chỉ đến từ nỗ lực đơn lẻ. Chính vì vậy, OPPO song song với việc tự phát triển cũng đã hợp tác cùng với thương hiệu công nghệ khác để hướng đến mục tiêu là đẩy nhanh quá trình hoàn thiện AI trên thiết bị di động, đem những lợi ích của công nghệ này tới phục vụ người dùng.

Hợp tác chiến lược với các "ông lớn" công nghệ

Ông Matt Waldbusser, Giám đốc Giải pháp Toàn cầu và AI Tiêu dùng tại Google Cloud chia sẻ về sự hợp tác giữa Google và OPPO

Mối quan hệ hợp tác giữa OPPO và Google đã được nâng lên tầm cao mới từ tháng 1/2025 khi hai bên cùng xuất hiện tại Hội nghị Google Cloud Shenzhen, công bố mở rộng tích hợp AI vào các ứng dụng dành cho công việc và giải pháp bảo mật đám mây. Tiếp đó, từ tháng 3 đến tháng 5/2025, OPPO lần lượt đưa các tính năng như Tóm tắt bản ghi AI, Trợ lý ghi chú AI, dịch cuộc gọi trực tiếp bằng AI cùng vòng tròn tìm kiếm vào hệ điều hành ColorOS, đồng thời triển khai Google Gemini 1.5 Pro và Gemini 1.5 Flash trên các sản phẩm mới.

Will Chen, Phó Tổng Giám đốc Nhóm Kinh doanh Không dây tại MediaTek nói thêm về lợi ích của AI: chụp ảnh, chơi game thế hệ mới cho tới bảo mật thông minh và kết nối liền mạch

Song song, OPPO và MediaTek cũng đẩy mạnh hợp tác trong suốt nửa đầu năm 2025, tập trung vào việc tối ưu chip xử lý cho AI theo thời gian thực. Sự phối hợp này đảm bảo những chiếc smartphone của OPPO có thể xử lý mượt mà các tác vụ phức tạp như xử lý ảnh chụp, quay video bằng AI, chơi các tựa game có đồ họa nặng và bảo mật thông minh, đồng thời duy trì khả năng kiểm soát năng lượng tối ưu. Đây là nền tảng để AI trên điện thoại trở thành công cụ hữu ích và thiết thực trong mọi tình huống, thay vì chỉ là trình diễn công nghệ.

AI hiện diện trên các dòng máy OPPO

OPPO đang hiện thực hóa mục tiêu đưa trí tuệ nhân tạo trở thành công cụ hữu ích và gần gũi với người dùng. Không chỉ dừng ở khái niệm, sức mạnh AI đã xuất hiện rõ ràng trên các dòng sản phẩm mới nhất như Find X8, Find N5 và Reno14. Nhờ tích hợp Google Gemini cùng loạt công nghệ AI tiên tiến, những thiết bị này có thể xử lý lệnh phức tạp gần như tức thì, mang lại trải nghiệm tự nhiên như đang làm việc với một trợ lý cá nhân thông minh.

Các tính năng AI hình ảnh giúp việc sáng tạo trở nên đơn giản hơn với OPPO Find X8 Pro

Để xây dựng hệ sinh thái AI toàn diện, OPPO định hướng phát triển theo ba trụ cột: Năng suất, Sáng tạo và Hình ảnh. Ở mảng Năng suất, AI giúp người dùng tăng tốc công việc với nhiều tính năng tiện lợi. Chẳng hạn, bạn có thể dùng Bản tóm tắt AI để rút gọn tài liệu ngay tức thời khi cần gấp, tạo ghi chú thông minh, dịch cuộc gọi theo thời gian thực, hay bật phụ đề AI để theo dõi và lưu lại nội dung học tập hoặc họp trực tuyến một cách dễ dàng.

Tiếp nối đó, trong lĩnh vực Sáng tạo, OPPO mang đến công cụ Khoanh tròn để tìm kiếm, AI Studio biến ảnh thành nhiều phong cách nghệ thuật khác nhau, cùng với các tính năng như Chân dung AI và AI Motion giúp bức ảnh tĩnh trở nên sống động, cá tính hơn.

Song song, ở trụ cột Hình ảnh, người dùng có thể tận hưởng loạt công nghệ tiên tiến như Tăng cường độ rõ nét AI, Khử mờ AI, Xóa phản chiếu AI, Xóa vật thể AI, Chụp đêm chân dung AI, Chụp ảnh flash AI, hay Ảnh động AI. Nhờ sự kết hợp này, smartphone OPPO không chỉ là công cụ hỗ trợ công việc mà còn là bạn đồng hành sáng tạo và thiết bị nhiếp ảnh mạnh mẽ trong nhiều tình huống khác nhau.

Tính năng Bản tóm tắt AI trên Reno14 Series có thể tóm tắt tài liệu ngay lập tức trong những lúc "cần kíp"

Tất cả những trải nghiệm trên được củng cố bởi nền tảng đám mây hợp tác với Google Cloud. Dữ liệu AI luôn được xử lý trong môi trường tách biệt và mã hóa toàn diện, đảm bảo ngay cả OPPO hay nhà cung cấp dịch vụ đám mây cũng không thể truy cập thông tin cá nhân. Nhờ đó, người dùng hoàn toàn an tâm khai thác sức mạnh AI mà vẫn giữ vững quyền riêng tư.

Cam kết mở rộng trải nghiệm AI toàn cầu

Đến thời điểm hiện nay, dù đã xây dựng được một "bộ sưu tập" tính năng AI khá toàn diện, OPPO vẫn có những mục tiêu để tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Thương hiệu này đặt mục tiêu mang các tính năng AI sinh tạo đến khoảng 100 triệu người dùng vào cuối năm 2025, gấp đôi con số 50 triệu của năm trước.

Để đạt mục tiêu này, OPPO duy trì tần suất của các bản cập nhật, không ngừng mở rộng khả năng AI trên tất cả các dải sản phẩm, không giới hạn ở phân khúc flagship, như gần đây là các smartphone Find X8, Find N5 và cả Reno14 để người dùng ở nhiều phân khúc đều có thể tiếp cận.

Từ những sân khấu công nghệ hàng đầu như MWC 2025, Google Cloud Next đến CVPR, OPPO liên tục chứng minh vị thế tiên phong trong đổi mới trải nghiệm AI di động. Sự kết hợp giữa năng lực nghiên cứu nội bộ, phần cứng mạnh mẽ và hợp tác với các "ông lớn" công nghệ đã tạo nên một hệ sinh thái AI vừa mở vừa bảo mật, liên tục tiến hóa. Với OPPO AI Phone, tương lai AI trên smartphone đã không còn là lời hứa mà đang hiện diện rõ ràng ngay trên những dòng máy như Reno14 mà bạn có thể trải nghiệm để cải thiện cuộc sống ngay từ hôm nay.