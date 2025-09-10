Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

10-09-2025 - 15:04 PM | Kinh tế số

Trong bối cảnh công nghệ tài chính (fintech) đang phát triển nhanh chóng, an toàn thông tin trở thành yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng dịch vụ và củng cố niềm tin của người dùng. Mới đây, Nami Exchange – một nền tảng giao dịch tại Việt Nam – đã ký kết thỏa thuận hợp tác công nghệ với Cipher Core (Nhật Bản), tập đoàn bảo mật nổi tiếng toàn cầu. Sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng, mở ra hướng đi mới cho việc tích hợp bảo mật lượng tử vào hạ tầng dịch

Hợp tác phát triển công nghệ bảo mật lượng tử- Ảnh 1.

An toàn thông tin – trụ cột nâng cao dịch vụ fintech

Công nghệ tài chính không chỉ gắn liền với tốc độ và tiện ích, mà còn phụ thuộc mạnh mẽ vào niềm tin người dùng. Trong khi đó, sự xuất hiện của máy tính lượng tử đang đặt ra thách thức đối với các chuẩn mã hóa truyền thống vốn bảo vệ dữ liệu và giao dịch toàn cầu.

Đối với ngành fintech, nếu lớp bảo mật này bị phá vỡ, toàn bộ hệ thống dịch vụ – từ ví điện tử, thanh toán xuyên biên giới, đến các sản phẩm đầu tư số – đều đứng trước nguy cơ sụp đổ. Do đó, tích hợp công nghệ bảo mật hậu lượng tử không chỉ là một nâng cấp kỹ thuật, mà còn là yếu tố sống còn để nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn và duy trì sự minh bạch.

Việc hợp tác của Nami Exchange với Cipher Core cho thấy một chiến lược rõ ràng: dịch vụ tài chính số tại Việt Nam cần không chỉ tiện lợi, mà còn phải được bảo vệ ở chuẩn cao nhất trong kỷ nguyên mới.

Hợp tác công nghệ: Nền tảng cho dịch vụ tài chính số bền vững

Cipher Core, do cựu giáo sư MIT Takatoshi Nakamura sáng lập, đã xây dựng hệ sinh thái “Complete Cipher” – tập hợp các công nghệ bảo mật hướng tới khả năng chống lại tấn công lượng tử. Các giải pháp này không chỉ phục vụ khối giao dịch blockchain, mà còn có khả năng ứng dụng rộng rãi trong toàn bộ dịch vụ fintech.

Các công nghệ được chuyển giao và tích hợp bao gồm: ﻿ Cipher Key : thiết bị dạng USB token, giúp mã hóa và giải mã dữ liệu tức thời, nâng cao độ an toàn khi giao dịch trực tuyến. ﻿ Cipher Tunnel : hạ tầng truyền thông an toàn, ngăn chặn rò rỉ dữ liệu, đặc biệt quan trọng trong thanh toán xuyên biên giới. ﻿ Generative ID : công nghệ định danh động, kết hợp AI, tăng tính chính xác trong xác thực người dùng, giảm thiểu rủi ro giả mạo. ﻿ Giải pháp giao dịch cho CBDC : hạ tầng bảo mật cho đồng tiền số ngân hàng trung ương, bắt kịp xu hướng tài chính số hóa toàn cầu.

Những công nghệ này được kỳ vọng sẽ nâng chuẩn dịch vụ tài chính số, không chỉ trong giao dịch tiền mã hóa, mà còn mở rộng sang thanh toán điện tử, quản lý tài sản số, và các dịch vụ ngân hàng số trong tương

Củng cố hạ tầng

Thỏa thuận hợp tác với Cipher Core không chỉ củng cố an toàn hạ tầng cho Nami Exchange, mà còn cho thấy cách tiếp cận mới của doanh nghiệp công nghệ Việt: đặt bảo mật và sự tin cậy làm trung tâm của đổi mới dịch vụ tài chính .

Hợp tác phát triển công nghệ bảo mật lượng tử- Ảnh 2.

Sự kiện này cũng góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trong bản đồ fintech toàn cầu. Khi các ngân hàng trung ương, tổ chức tài chính quốc tế đang đẩy nhanh chuẩn hóa bảo mật hậu lượng tử, việc doanh nghiệp Việt sớm tiếp cận và ứng dụng công nghệ này sẽ tạo lợi thế cạnh tranh, giúp thị trường nội địa đáp ứng các chuẩn mực quốc tế.

Với sự đồng hành của các đối tác Nhật Bản như TJ Tech, Stella, và KEY Famille Primium, hợp tác này không chỉ dừng lại ở việc bảo mật, mà còn mở ra khả năng phát triển các dịch vụ tài chính mới – an toàn hơn, minh bạch hơn, và thân thiện hơn với người dùng.

Trong kỷ nguyên mà dữ liệu và niềm tin là tài sản quý giá nhất, đầu tư vào bảo mật lượng tử chính là đầu tư vào chất lượng dịch vụ công nghệ tài chính. Hợp tác Việt – Nhật trong lĩnh vực này cho thấy fintech Việt Nam đã sẵn sàng vươn lên, không chỉ để phục vụ thị trường trong nước, mà còn để hòa nhập sâu hơn vào hệ sinh thái tài chính toàn cầu.

Minh Ngọc

