Hợp tác triển khai công nghệ chăm sóc nhãn khoa thông minh tại Việt Nam

18-11-2025 - 06:45 AM | Kinh tế số

Ngày 17/11, lễ ký kết hợp tác giữa DKSH Việt Nam, Topcon Healthcare và Tập đoàn Y khoa Sài Gòn đã diễn ra.

Hợp tác triển khai công nghệ chăm sóc nhãn khoa thông minh tại Việt Nam- Ảnh 1.

Thỏa thuận hợp tác này tập hợp thế mạnh công nghệ y tế hàng đầu của Topcon Healthcare, hệ thống phòng khám rộng khắp của Tập đoàn Y khoa Sài Gòn, cùng kinh nghiệm phát triển thị trường toàn diện của DKSH, hướng tới mục tiêu nâng tầm chăm sóc nhãn khoa trên toàn quốc.

Hợp tác này nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhãn khoa ngày càng tăng cao tại Việt Nam, bao gồm tỷ lệ gia tăng các tật khúc xạ và các bệnh lý liên quan đến tuổi tác. Theo thỏa thuận, Tập đoàn Y khoa Sài Gòn cam kết ưu tiên sử dụng thiết bị y tế và dịch vụ của Topcon Healthcare tại toàn bộ hệ thống bệnh viện và phòng khám hiện có cũng như các cơ sở sẽ được xây dựng trong tương lai.

Sự hợp tác cho phép triển khai hệ sinh thái công nghệ tích hợp của Topcon, bao gồm thiết bị chẩn đoán tiên tiến, các giải pháp phần cứng và phần mềm hiện đại, công nghệ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phát hiện sớm bệnh lý, cùng hệ thống phẫu thuật tối tân giúp nâng cao độ chính xác và an toàn trong điều trị.

Với vai trò là đối tác chiến lược của hợp tác này, Ngành Chăm Sóc Sức Khoẻ DKSH không chỉ đảm bảo cung ứng và lắp đặt thiết bị chính xác, mà còn cung cấp các dịch vụ đào tạo kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, và bảo trì thường xuyên theo tiêu chuẩn quốc tế. Cách tiếp cận toàn diện này giúp đảm bảo hệ thống công nghệ của Tập đoàn Y khoa Sài Gòn luôn hoạt động ổn định và hiệu quả, từ đó hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ mang đến dịch vụ chăm sóc nhãn khoa đạt chuẩn quốc tế cho người dân Việt Nam.

Ông Leo Nagatake, Giám đốc Điều hành Topcon Healthcare khu vực Đông Nam Á, cho biết: "Thỏa thuận hợp tác này khẳng định cam kết của Topcon với thị trường Việt Nam và sự tin tưởng vào định hướng phát triển của Tập đoàn Y khoa Sài Gòn. Chúng tôi sẽ cùng nhau đưa công nghệ hàng đầu đến tay các chuyên gia y tế, giúp mang lại kết quả điều trị và chăm sóc tối ưu nhất cho người bệnh."

Ông Huỳnh Lê Đức, Tổng Giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn, chia sẻ: “Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là sở hữu những công nghệ mới nhất, mà là xây dựng một quy trình chăm sóc mắt liền mạch, thông minh và lấy người bệnh làm trung tâm. Hợp tác với Topcon Healthcare và DKSH Việt Nam là bước đi chiến lược để chúng tôi hiện thực hóa tầm nhìn về một mô hình ‘Bệnh viện thông minh’, nơi công nghệ và chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ cộng hưởng để tạo ra kết quả điều trị tốt nhất.”

Chia sẻ về ký kết hợp tác này, ông Ankur Pandey, Phó Chủ tịch Khối Chăm sóc Sức khỏe, DKSH Việt Nam, cho biết: "Được đồng hành cùng Topcon Healthcare và Tập đoàn Y khoa Sài Gòn là niềm vinh hạnh của DKSH trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Sự kết hợp này chứng minh rằng công nghệ hiện đại cùng hiểu biết sâu sắc về thị trường địa phương chính là chìa khóa giúp mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc nhãn khoa chất lượng cao cho bệnh nhân Việt Nam trên khắp cả nước".

Theo Võ Yến

