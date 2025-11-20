HOSE công bố 66 mã cổ phiếu bị cắt margin tháng 11

HOSE vừa cập nhật danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin). Tính đến ngày 19/11/2025, số lượng cổ phiếu bị cắt margin trên HoSE là 66 mã.

Mới nhất, HOSE đã đưa mã PDV - Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ với lý do thời gian niêm yết dưới 06 tháng.

Trong sáng 19/11, hơn 66 triệu cổ phiếu PDV đã chính thức niêm yết và có phiên giao dịch đầu tiên trên HOSE, giá tham chiếu là 12.450 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên, thị giá PDV tăng 2,8%, lên 12.850 đồng, vốn hóa tương ứng đạt gần 860 tỷ đồng.

Trở lại với danh sách cắt margin của HOSE, các nguyên nhân được HOSE đưa ra bao gồm chứng khoán thuộc diện cảnh báo/kiểm soát/hạn chế giao dịch; lợi nhuận sau thuế là số âm, báo cáo kiểm toán có ý kiến của đơn vị kiểm toán; thời gian niêm yết dưới 6 tháng…

Một số mã quen thuộc góp mặt trong danh sách như BCG, HVN, NVL, LDG, OGC, TLH, NVT,…

So với danh sách cập nhật hồi cuối tháng 10, HOSE đã bổ sung thêm một vài cổ phiếu có thời gian niêm yết dưới 6 tháng, cổ phiếu bị cảnh báo và kiểm soát.﻿

Theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán cấp để mua 66 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này.