HoSE ra mắt bộ chỉ số đầu tư cổ phiếu công nghiệp và công nghệ, FPT, HPG, GEX góp mặt

11-08-2025 - 16:27 PM | Thị trường chứng khoán

Với các tiêu chí lựa chọn được công bố, các cổ phiếu đầu ngành như FPT, HPG, GEX... nhiều khả năng sẽ có mặt trong bộ chỉ số này.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố bộ quy tắc xây dựng và quản lý chỉ số các cổ phiếu công nghiệp hiện đại và công nghệ (VNMITECH).

Theo đó, chỉ số sẽ bao gồm các cổ phiếu thành phần (tối thiểu là 30 và tối đa là 50 cổ phiếu) được lựa chọn từ danh sách các cổ phiếu thành phần của chỉ số ngành VNAllshare Materials, VNAllshare Industrials và VNAllshare Information Technology và đáp ứng các tiêu chí sàng lọc của chỉ số.

Các cổ phiếu được lựa chọn phải thoả mãn các tiêu chí theo thứ tự ưu tiên lần lượt là (1) giá trị vốn hoá điều chỉnh free-float tối thiểu 1.500 tỷ đồng; (2) giá trị giao dịch khớp lệnh tối tiểu 20 tỷ đồng/ngày.

Trường hợp có dưới 30 mã thoả mãn cả 2 điều kiện trên, sẽ chọn thêm các mã cổ phiếu có giá trị vốn hoá điều chỉnh free-float lớn nhất (ưu tiên mã có giá trị giao dịch khớp lệnh cao hơn nếu như giá trị vốn hoá điều chỉnh free-float bằng nhau) cho đến khi đủ 30 mã.

Theo HoSE, chỉ số ngành VNAllshare Materials hiện bao gồm 42 mã với tổng giá trị vốn hoá gần 500.000 tỷ đồng, trong đó có một số cổ phiếu nổi bật như HPG, DGC, GVR,… Chỉ số VNAllshare Industrials gồm 74 mã với tổng giá trị vốn hoá gần 450.000 tỷ đồng, một số cổ phiếu đáng chú ý như GEX, BMP, REE,… Trong khi đó, chỉ số VNAllshare Information Technology chỉ có 5 mã FPT, DGW, ELC, CMG, ICT với tổng vốn hoá gần 180.000 tỷ đồng.

Danh mục cổ phiếu thành phần sẽ được cập nhật vào 2 đợt xem xét định kỳ bán niên vào tháng 1 và tháng 7. Bên cạnh đó, thông tin về tỷ lệ free-float, khối lượng lưu hành, giới hạn tỷ trọng vốn hoá, giới hạn trọng số theo thanh khoản cổ phiếu sẽ được cập nhật hàng quý vào các tháng 1,4,7,10.

Chỉ số VNMITECH được tính toán dựa trên giá trị vốn hoá thị trường điều chỉnh tỷ lệ free-float và có áp dụng giới hạn tỷ trọng vốn hoá (đối với cổ phiếu đơn lẻ và nhóm cổ phiếu được lựa chọn từ rổ chỉ số ngành VNAllshare Materials) và giới hạn trọng số theo thanh khoản của cổ phiếu. Chỉ số được tính toán theo giới hạn thực và công bố 5 giây/lần vào tất cả các ngày giao dịch.

Chỉ số tổng thu nhập VNMITECH TRI được tính toán dựa trên chỉ số gốc là chỉ số giá VNMITECH, thể hiện biến động giá và giá trị cổ tức của các cổ phiếu thành phần được tái đầu tư vào chỉ số. Chỉ số tổng thu nhập được tính toán một lần và công bố vào thời điểm cuối ngày giao dịch.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

