“Hot boy siêu xe” Tống Đông Khuê thua kiện, phải trả gần 44 tỉ đồng cho bạn gái cũ

Từ mối quan hệ tình cảm đến những giao dịch tiền tỉ

Hồ sơ vụ án cho thấy, bà Đoàn Thảo Nhi (31 tuổi, thường trú TP.HCM) và ông Tống Đông Khuê (26 tuổi, TP.HCM) quen biết và phát sinh tình cảm kể từ khoảng năm 2020. Tin tưởng đối phương, trong giai đoạn 2020–2022, bà Nhi nhiều lần chuyển tiền cho ông Khuê với tổng giá trị lên tới 106,8 tỉ đồng — phần lớn được trình bày là để thực hiện các hoạt động đầu tư, mua bán siêu xe.

Tống Đông Khuê từng được biết tới là "hot boy" mê siêu xe trên MXH

Tại bản án sơ thẩm, tòa ghi nhận ông Khuê đã trả lại cho bà Nhi 46,1 tỉ đồng, còn số tiền chưa thanh toán ban đầu được xác định khoảng 60,7 tỉ đồng. Trong quá trình tố tụng, một phần các giao dịch chuyển khoản liên quan tới mua bán siêu xe được tách bạch: từ tháng 8-2020 đến tháng 9-2022, bà Nhi đã nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 53,7 tỉ đồng cho các giao dịch mua bán những mẫu xe sang như Maybach, Rolls-Royce, Ferrari…

Quan hệ giữa hai người không được đăng ký kết hôn; phía nguyên đơn khẳng định hai bên không phải vợ chồng hợp pháp và những khoản tiền chuyển là giao dịch dân sự giữa cá nhân, không phải tài sản chung. Ngược lại, bị đơn lập luận hai người từng tổ chức lễ đính hôn và sống như vợ chồng, nên việc chuyển tiền phải được hiểu trong bối cảnh chia sẻ, hỗ trợ vì “tình cảm”.

TAND khu vực 15 (trước đây là TAND TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã xử sơ thẩm, buộc ông Khuê hoàn trả gần 44 tỉ đồng; ông Khuê sau đó kháng cáo toàn bộ.

Tòa: Không có hôn nhân hợp pháp, phải hoàn trả tiền

Trong phiên phúc thẩm, TAND TP.HCM đã xem xét hàng loạt chứng cứ được hai bên cung cấp, bao gồm sao kê ngân hàng, chứng từ giao dịch, lời khai của người liên quan cùng các vi bằng do phía bị đơn nộp. Hội đồng xét xử cũng ghi nhận các bản photocopy giao dịch chuyển khoản mà ông Tống Đông Khuê xuất trình để chứng minh cho lời khai của mình.

Căn cứ khoản 1, Điều 14 Luật Hôn nhân và Gia đình, tòa khẳng định giữa hai người không tồn tại quan hệ hôn nhân hợp pháp, do đó không thể viện dẫn “nghĩa vụ tài sản giữa vợ chồng” để miễn trừ trách nhiệm hoàn trả. HĐXX nhấn mạnh: lý do “tình cảm” mà ông Khuê đưa ra không có giá trị pháp lý, không đủ cơ sở để bác bỏ yêu cầu đòi tài sản của bà Nhi.

Trong bản án, tòa chỉ ra rằng bị đơn thiếu chứng cứ để chứng minh lập luận “chuyển tiền giúp” hay “không nắm rõ thông tin”. Ông Khuê không xuất trình được bất kỳ tài liệu nào thể hiện có yêu cầu chuyển tiền từ phía bà Nhi; các khoản chuyển cho bên thứ ba cũng không kèm theo chỉ dẫn cụ thể, khiến lời giải thích này trở nên thiếu thuyết phục.

Những chiếc xế hộp sang trọng từng xuất hiện bên cạnh hot boy Tống Đông Khuê

Ngoài ra, lời khai của bên thứ ba – một người tên Phan Công Khanh – xác nhận chỉ giao dịch mua bán xe với ông Khuê, không hề quen biết bà Nhi, cho thấy những khoản tiền được chuyển không thể coi là giao dịch theo yêu cầu của nguyên đơn.

Các vi bằng và tài liệu mà bị đơn nộp, gồm bảng liệt kê mua bán xe, mô tô, du thuyền và tính toán lỗ lãi, cũng không chứng minh được vai trò đầu tư hay quyền sở hữu của bà Nhi. Trái lại, nguyên đơn xuất trình sao kê ngân hàng chi tiết cùng các chứng từ chuyển khoản rõ ràng, thể hiện bà là người chủ động chuyển tiền cho ông Khuê và cho các bên thứ ba.

Sau khi đối chiếu toàn bộ hồ sơ, HĐXX kết luận ông Khuê không chứng minh được số tiền này là khoản tặng cho hoặc được bà Nhi đồng ý cho sử dụng mà không phải hoàn trả. Do đó, yêu cầu đòi tiền của nguyên đơn là có căn cứ pháp lý rõ ràng.

Tòa cũng ghi nhận có sai số nhỏ trong quá trình tính toán do chênh lệch sao kê ngân hàng — từ 43.995.731.101 đồng giảm còn 43.995.619.987 đồng — và đã điều chỉnh cho chính xác. Theo phán quyết, ông Tống Đông Khuê phải trả cho bà Đoàn Thảo Nhi tổng cộng 43.995.619.987 đồng. Ngoài ra, tòa đình chỉ phần yêu cầu lãi hơn 356 triệu đồng và duy trì biện pháp tạm thời cấm xuất cảnh đối với bị đơn.

Phiên tòa cũng ghi nhận nhiều tranh luận đáng chú ý. Tâm điểm là ranh giới giữa quan hệ tình cảm và quan hệ pháp lý, khi HĐXX nhấn mạnh rằng các khoản tiền được chuyển cần được chứng minh bằng tài liệu cụ thể, chứ không thể dựa vào cảm xúc hay lời hứa miệng. Sự mâu thuẫn trong lời khai giữa ông Khuê và bên thứ ba, cùng với tính minh bạch của sao kê ngân hàng từ phía bà Nhi, trở thành yếu tố then chốt dẫn đến phán quyết cuối cùng.

Kết thúc phiên xử, TAND TP.HCM bác toàn bộ kháng cáo của ông Tống Đông Khuê, giữ nguyên cơ bản bản án sơ thẩm. HĐXX nhận định vụ việc đã được xem xét toàn diện, phù hợp quy định pháp luật và không có chứng cứ mới đủ sức thay đổi nội dung vụ án.