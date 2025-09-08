'Hot' nhất lúc này: Honda hé lộ 3 xe sắp ra mắt, dễ có mẫu tay ga dân phượt thích mê nhưng đã chờ vài năm

Mới đây, Honda Việt Nam đã hé lộ việc cho ra mắt loạt xe đời mới. Sự kiện ra mắt sẽ được diễn ra vào ngày 13/9 tới trong một sự kiện tại Đà Lạt hãng tổ chức cho người dùng. Trong hình ảnh "nhá hàng", Honda cho thấy có đến 3 mẫu xe sắp được cho ra mắt; 1 trong số đó đã có thêm hình ảnh mới.

Bài đăng về các mẫu xe sắp ra mắt của Honda đang liên tục được chia sẻ, bàn tán trên các hội nhóm về xe trên mạng xã hội. ﻿

Poster "nhá hàng" các mẫu xe mới Honda sắp ra mắt.

Honda Winner được cho là một trong những mẫu xe sắp được ra mắt. Trong những điểm nhấn hãng đưa ra, mẫu xe đời mới có thể lấy tên Winner R, dường như sẽ là một phiên bản có tính thể thao cao hơn so với mẫu Winner X hiện tại.

Nhiều phỏng đoán đã được đưa ra, trong đó cho rằng mẫu Winner mới có thể sẽ thay thế hoặc được bán song song với mẫu Winner X.

Trong video mới được đăng tải, một trong những điểm mới của mẫu Winner đã được hé lộ. Điểm mới này chính là cụm đèn pha, tích hợp 2 dải đèn LED ở hai bên đèn pha, giúp tạo tính nhận diện cao hơn. Ngoài chi tiết này, Honda chưa cho biết thêm thông tin chi tiết.

Honda Winner đời mới có thể là một trong ba xe sắp được ra mắt.

Ngoài Winner, mẫu xe tay ga Honda ADV350 cũng được dự đoán sẽ chính thức được ra mắt thị trường. Ngoài hình dáng của xe trên poster, một thông tin khác cũng ngầm khẳng định điều này là một số đại lý đã nhận đặt cọc xe từ vài tháng trước.

Honda ADV350 là mẫu maxi-scooter (xe tay ga phân khối lớn), được thiết kế chuyên cho mục đích đi đường trường. Điều này có thể thấy ở thiết kế đầu xe lớn tích hợp kính gió nhằm tản gió ra khỏi người lái, giảm mệt mỏi. Cùng với đó, trang bị lốp gai đa địa hình cũng cho thấy xe phù hợp để đi trên những đoạn đường chưa trải nhựa.

Một số đại lý Honda chính hãng đã nhận đặt cọc mẫu ADV350 từ vài tháng trước.

Nếu Honda Việt Nam chính thức phân phối mẫu ADV350 ra thị trường, đây sẽ là một tin vui với các tín đồ maxi-scooter, bởi tin đồn ADV350 được phân phối chính hãng đã liên tục tồn tại nhiều năm, phần nào cho thấy sự chờ đợi của thị trường với mẫu xe này.

Ngoài Honda ADV350, một số mẫu maxi-scooter đường trường khác đang bán tại Việt Nam còn có Yamaha Xmax 300, Zontes 368 G, hay BMW C 400 GT.

3 phiên bản của Honda Rebel 1100 đời mới.

Mẫu xe thứ 3 có thể được ra mắt trong sự kiện tới được cho là mẫu Honda Rebel 1100 đời mới. Đây là mẫu xe phân khối lớn thuộc dòng cruiser.

Phiên bản đang bán tại Việt Nam được nâng cấp gần nhất từ năm 2023, sử dụng động cơ lên tới 1.084 cc, cho công suất 86 mã lực / 98 Nm. Điểm đặc biệt của mẫu xe này là sử dụng hộp số ly hợp kép DCT có thể sang số tự động hoặc sang số bằng tay thông qua nút bấm trên cùm tay lái bên trái.

Tham khảo Honda Rebel 1100 đời mới ra mắt tại thị trường nước ngoài, mẫu xe này được cải tiến nhiều ở ngoại hình, mang dáng vẻ cá tính, phù hợp nhiều phong cách hơn.