HOT: Starbucks sắp mở cửa hàng Reserve tại TP.HCM, giá thuê gần 1 tỷ đồng/tháng sau khi từ bỏ mặt bằng Hàn Thuyên 750 triệu/tháng

Mới đây, Starbucks vừa tung "hint" về việc sắp mở cửa hàng Reserve tại TP.HCM. Thông tin này nhanh chóng khiến dân tình rần rần bởi Starbucks Reserve được xem là mô hình cao cấp của chuỗi cà phê đình đám này. Và 1 lý do quan trọng nữa là do trước đó, cửa hàng Starbucks Reserve duy nhất tại TP.HCM (nằm trên đường Hàn Thuyên, quận 1) đã chính thức đóng cửa, được cho là vì không thương lượng được giá thuê mới sau khi hợp đồng hết hạn.

Điều đáng chú ý hơn cả chính là địa điểm mới mà Starbucks chọn để mở cửa hàng Reserve lần này được đồn đoán là "ngầu" và hoành tráng hơn rất nhiều, đặc biệt là ở khoản giá thuê.

Starbucks tung "hint" về việc sắp mở cửa hàng Reserve tại TP.HCM (Ảnh: Starbucks Vietnam)

Theo hình ảnh được đăng tải trên fanpage chính thức của Starbucks Vietnam, địa điểm mới của Starbucks Reserve sắp khai trương nằm tại tòa nhà Bitexco - nơi được xem là một trong những biểu tượng nổi bật nhất của TP.HCM. Đây không chỉ là toà tháp tài chính cao cấp bậc nhất trung tâm quận 1, mà còn là điểm đến yêu thích của cả người dân địa phương lẫn du khách quốc tế, với vị trí đắc địa và lượng khách qua lại khổng lồ mỗi ngày.

Dành cho những ai chưa biết thì Starbucks Reserve là mô hình đặc biệt của chuỗi Starbucks - chuyên phục vụ những loại cà phê hiếm, chất lượng cao đến từ khắp nơi trên thế giới. Không gian tại đây cũng được thiết kế theo phong cách sang trọng, hiện đại và thường chỉ xuất hiện ở các vị trí đắt giá. Tại Việt Nam, hiện đang có 2 cửa hàng theo mô hình này là Starbucks Reserve Nhà Thờ và Starbucks Reserve Quang Trung - đều nằm tại Hà Nội. Cửa hàng tại Bitexco sẽ là cửa hàng Reserve thứ 3 của thương hiệu này tại Việt Nam và là cửa hàng cao cấp đầu tiên trở lại tại TP.HCM sau khi chi nhánh Hàn Thuyên đóng cửa.

Starbucks vừa khai trương cửa hàng Reserve tại Hà Nội cách đây không lâu

Vấn đề khiến cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm chính là giá thuê mặt bằng cho địa điểm mới này. Trước đó, việc Starbucks rời khỏi Hàn Thuyên (quận 1) được cho là do giá thuê khi chủ mặt bằng điều chỉnh từ 600 triệu lên 757 triệu đồng/tháng, khiến đôi bên không thể đi đến thỏa thuận.

Tuy nhiên, con số này vẫn còn khiêm tốn nếu so với mức giá ước tính cho mặt bằng Starbucks mới tại Bitexco. Theo nhiều nguồn tin, vị trí mà thương hiệu này sẽ thuê nằm ở mặt tiền tầng trệt - từng là nơi Adidas hoạt động trước khi rút lui từ ngày 23/12/2024. Diện tích mặt bằng này khoảng 256m2, được bao quanh bởi hồ nước. Giá thuê trung bình tại Bitexco cho khu vực này là từ 150 USD/m2/tháng. Nếu thuê toàn bộ diện tích với mức giá nói trên, Starbucks có thể phải chi gần 980 triệu đồng mỗi tháng - cao hơn 63% so với mặt bằng cũ và khoảng 30% so với giá chào thuê mới của mặt bằng Hàn Thuyên. Tuy nhiên, đây có lẽ là một trong những "nước đi" đã được thương hiệu này tính toán kỹ lưỡng.

Starbucks Hàn Thuyên - nơi từng là "huyền thoại" của giới trẻ TP.HCM trước khi đóng cửa

Hiện tại, phía Starbucks vẫn chưa xác nhận chính thức về quy mô cũng như ngày khai trương của cửa hàng Reserve mới. Tuy nhiên, thông tin về một cửa hàng cao cấp với vị trí đắt đỏ như Bitexco đang khiến cư dân mạng, đặc biệt là các fan của Starbucks vô cùng phấn khích. Ai nấy đều nóng lòng chờ ngày cửa hàng mở cửa để vừa thưởng thức cà phê hảo hạng, vừa check-in ở một trong những địa điểm "chanh sả" nhất TP.HCM.