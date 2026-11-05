HP bổ nhiệm cựu CEO GSK Emma Walmsley làm Giám đốc điều hành, chấm dứt giai đoạn lãnh đạo tạm quyền kéo dài gần một năm

Ngày 4/11, HP thông báo Hội đồng quản trị đã nhất trí bổ nhiệm bà Emma Walmsley làm Giám đốc điều hành, có hiệu lực từ ngày 4/1/2027. Bà sẽ tiếp quản vị trí từ ông Bruce Broussard, người giữ vai trò CEO tạm quyền từ tháng 2/2026. Ông Broussard không rời HP mà sẽ chuyển sang làm Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng ngày, thay ông Chip Bergh.

Một CEO từ ngành dược, từng ngồi trong hội đồng quản trị Microsoft

Với nhiều người theo dõi ngành công nghệ, cái tên Emma Walmsley có thể không quen thuộc bằng những CEO xuất thân từ Thung lũng Silicon. Bà gia nhập GSK năm 2010, giữ chức CEO mảng Consumer Healthcare từ năm 2015 rồi trở thành Tổng giám đốc toàn tập đoàn vào tháng 4/2017 và đảm nhiệm vị trí này đến hết tháng 12/2025. Trước khi đến với GSK, bà có 17 năm xây dựng và điều hành các mảng kinh doanh tiêu dùng toàn cầu tại L'Oréal.

Trong gần chín năm đứng đầu GSK, bà dẫn dắt quá trình chuyển đổi lớn của tập đoàn, tập trung lại vào thuốc đặc trị và vaccine, làm mới danh mục nghiên cứu phát triển và củng cố bảng cân đối kế toán sau khi tách thành công mảng chăm sóc sức khỏe tiêu dùng. Bà cũng đã có bảy năm làm thành viên Hội đồng quản trị Microsoft, nghĩa là không xa lạ với bối cảnh công nghệ và cách các doanh nghiệp lớn đang đặt cược vào AI.

Lời hứa về kỷ nguyên AI

Trong phát biểu đầu tiên với tư cách CEO được bổ nhiệm, bà Walmsley nói HP là một công ty mang tính biểu tượng, giữ vai trò định hình tương lai của công việc trên quy mô toàn cầu. Bà cho biết mình sẽ cùng đội ngũ tận dụng sức mạnh của kỷ nguyên AI, đưa sự sáng tạo và đổi mới của HP vào việc mở ra những nguồn tăng trưởng mới, mang lại giá trị lâu dài cho khách hàng, cổ đông, đối tác và nhân viên.

Ông Broussard thì nhìn việc này như một phần của bức tranh lớn hơn. Theo ông, HP đang đứng ở một điểm bước ngoặt của công nghệ khi AI dịch chuyển ra thiết bị biên, và công ty cần một người đủ kinh nghiệm để gắn kết các mảng kinh doanh, năng lực và con người lại với nhau. Ông mô tả bà Walmsley là một CEO đã được kiểm chứng, có thành tích dẫn dắt các tổ chức quy mô lớn vượt qua những thay đổi đáng kể.

Vì sao HP chọn bà Walmsley

Ông Chip Bergh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, cho biết quyết định này đến sau một cuộc tìm kiếm toàn cầu toàn diện, tập trung vào việc HP cần gì để chiến thắng ở chương tiếp theo. Trong suốt quá trình đó, bà Walmsley nổi bật nhờ kinh nghiệm lãnh đạo xuyên nhiều ngành, tư duy chiến lược rõ ràng và khả năng biến hiểu biết về khách hàng thành động lực tăng trưởng. Ông cũng đánh giá cao phong cách lãnh đạo đặt con người lên hàng đầu của bà, thứ giúp gắn kết những đội ngũ hiệu suất cao quanh các ưu tiên rõ ràng.

Ông Bergh gửi lời cảm ơn đến ông Broussard vì đã giữ vững con tàu để Hội đồng quản trị có thể tiến hành cuộc tìm kiếm một cách thận trọng và nghiêm ngặt. Việc trao lại ghế Chủ tịch cho ông Broussard, theo ông Bergh, sẽ đảm bảo sự liên tục và những định hướng giá trị cho bà Walmsley cùng Hội đồng quản trị trong giai đoạn chuyển giao và những năm tiếp theo.

Kết thúc một chương, mở ra chương mới

Ông Bergh đã giữ vai trò Chủ tịch HP từ năm 2017 và là thành viên Hội đồng quản trị từ năm 2015. Ông sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí Chủ tịch cho đến ngày 4/1/2027. Ông Broussard dành lời cảm ơn cho người tiền nhiệm vì chín năm lãnh đạo giúp HP vượt qua nhiều thay đổi lớn mà vẫn giữ trọng tâm vào quản trị, phân bổ vốn và tạo giá trị, đồng thời cho biết ông đánh giá cao sự phối hợp trong thời gian mình làm CEO tạm quyền.

HP hiện hoạt động tại hơn 170 quốc gia, cung cấp thiết bị, dịch vụ và gói đăng ký cho máy tính cá nhân, in ấn, in 3D, làm việc kết hợp, chơi game và nhiều lĩnh vực khác. Với một CEO mới có nền tảng quản trị doanh nghiệp quy mô lớn và hiểu biết về chuyển đổi tổ chức, câu hỏi còn lại là bà Walmsley sẽ định hình HP ra sao khi AI ngày càng hiện diện trực tiếp trên chiếc laptop, chiếc máy in và mọi thiết bị mà hãng bán ra.