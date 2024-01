HSG: Lợi nhuận sau thuế quý 1 NĐTC 2023-2024 đạt 103 tỷ đồng

Kết quả kinh doanh hợp nhất HSG quý 1 NĐTC 2023-2024 (tỷ đồng).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 NĐTC 2023-2024 vừa công bố, HSG đã ghi nhận sự phục hồi ấn tượng so với quý 1 NĐTC 2022-2023 khi tất cả các chỉ số đều tốt hơn so với cùng kỳ.



Cụ thể, mặc dù nền kinh tế chưa hoàn toàn phục hồi, HSG vẫn ghi nhận doanh thu đạt 9.703 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp của HSG đã phục hồi mạnh mẽ từ mức 2% tại quý 1 NĐTC 2022-2023 lên mức 11% tại quý 1 NĐTC 2023-2024, giúp cho mức lợi nhuận gộp đạt 960 tỷ đồng tại quý 1 NĐTC 2023-2024, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ.

Biểu đồ lợi nhuận gộp (tỷ đồng) (cột bên trái) và biên lợi nhuận gộp (%) (cột bên phải) của HSG trong 5 quý liên tục.

Ngoài việc phục hồi mạnh mẽ của biên lợi nhuận gộp thì chi phí tài chính giảm mạnh cũng là một điểm sáng đáng ghi nhận của HSG khi chi phí tài chính, trong đó bao gồm chi phí lãi vay và chi phí chênh lệch tỷ giá, đã giảm 56%, từ mức 114 tỷ đồng trong quý 1 NĐTC 2022-2023 xuống còn 50 tỷ đồng trong quý 1 NĐTC 2023-2024. Cụ thể như sau:



- Chi phí lãi vay giảm 47%, từ mức 48 tỷ đồng xuống còn 25 tỷ đồng do HSG nỗ lực trong việc đàm phán với các ngân hàng để có mức lãi suất vay tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Chi phí chênh lệch tỷ giá giảm 63%, từ mức 65 tỷ đồng trong quý 1 NĐTC 2022-2023 xuống còn 24 tỷ đồng trong quý 1 NĐTC 2023-2024. Chi phí chênh lệch tỷ giá được ghi nhận là những khoản lỗ do chênh lệch tỷ giá từ hoạt động xuất nhập khẩu và tất toán dư nợ vay bằng USD. Trong quý 1 NĐTC 2023-2024, HSG duy trì không nhận nợ vay bằng USD nên dù tỷ giá USD/VND diễn biến phức tạp cũng không ảnh hưởng nặng nề đến chi phí chênh lệch tỷ giá. Vì vậy, nguyên nhân chủ yếu tác động đến chi phí chênh lệch tỷ giá là từ nhập khẩu nguyên vật liệu và xuất khẩu.

Ngược lại, doanh thu tài chính là những khoản doanh thu được ghi nhận do lãi chênh lệch tỷ giá từ hoạt động xuất nhập khẩu, lãi tiền gửi, lãi từ các hoạt động tài chính khác của HSG. Trong quý 1 NĐTC 2023-2024, doanh thu tài chính tăng 37% so với cùng kỳ, từ mức 32 tỷ đồng tăng lên 44 tỷ đồng, chủ yếu là lãi chênh lệch tỷ giá từ hoạt động xuất khẩu của HSG. Doanh thu xuất khẩu quý 1 NĐTC 2023-2024 chiếm 43% tổng doanh thu và tăng 10% so với cùng kỳ.

Biểu đồ chi phí tài chính của HSG trong 5 quý liên tục.

Nhờ vào tổng hợp các yếu tố trên, lợi nhuận sau thuế của HSG cũng cải thiện tích cực từ mức (680) tỷ đồng trong quý 1 NĐTC 2022-2023, lên mức 103 tỷ đồng trong quý 1 NĐTC 2022-2024.



HSG cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung vào tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống sản xuất, hệ thống phân phối, các tổng kho trên toàn quốc; duy trì và mở rộng kênh và danh mục sản phẩm xuất khẩu; tập trung củng cố nội lực, tích lũy nguồn lực để tận dụng tối đa cơ hội từ thị trường.