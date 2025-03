Hứa Thuận Long và Hoàng Thị Ngọc Hoa tỏa sáng với sự đồng hành của Pocari Sweat

Hành trình chuẩn bị cho Tokyo Marathon 2025

Với mục tiêu thành tích tại Tokyo Marathon, cả Hứa Thuận Long và Hoàng Thị Ngọc Hoa đã trải qua quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong ba tháng trước giải, họ tuân thủ chế độ tập luyện bài bản để đảm bảo thể trạng và phong độ tốt nhất khi bước vào ngày thi đấu.

Hoàng Thị Ngọc Hoa duy trì lịch tập đều đặn với tổng khối lượng 150km/tuần. Giai đoạn tháng thứ hai là thời điểm tập luyện với cường độ cao nhất, sau đó cô điều chỉnh giảm dần để tối ưu thể trạng trước ngày thi đấu. Trong khi đó, Hứa Thuận Long tập trung vào việc nâng cao sức bền và tốc độ với khối lượng chạy lên đến 200km/tuần. Sự kiên trì và quyết tâm không chỉ giúp họ đạt thể trạng tốt nhất mà còn rèn luyện tinh thần vững vàng cho một trong những giải chạy danh giá nhất thế giới.

Hoàng Thị Ngọc Hoa và Hứa Thuận Long duy trì luyện tập khi đến Tokyo

Nỗ lực hết mình trên đường đua và những bài học quý giá

Tokyo Marathon không chỉ là một thử thách về thể lực mà còn là một cuộc chiến về tinh thần. Khi đặt chân tới Tokyo, cả 2 giữ cho mình tinh thần thoải mái và tập trung cao độ vào mục tiêu. Hứa Thuận Long chia sẻ anh còn vô cùng háo hức vì được trở lại đường chạy này sau một năm. Đối với Ngọc Hoa, cô cũng điều chỉnh lịch sinh hoạt để dần làm quen với múi giờ, khí hậu từ đó có tinh thần tốt nhất khi thi đấu.

Khi cán đích với thành tích ấn tượng – 2 giờ 30 phút 39 giây đối với Hứa Thuận Long và 2 giờ 46 phút 55 giây đối với Hoàng Thị Ngọc Hoa – cả hai không chỉ từ hào vì đã thi đấu hết mình mà còn tích lũy thêm những kinh nghiệm quý báu. Họ rèn luyện khả năng cách kiểm soát nhịp độ, duy trì thể lực và tinh thần vững vàng trong suốt chặng đua.

Hứa Thuận Long và Hoàng Thị Ngọc Hoa hoàn thành thi đấu tại Tokyo Marathon 2025

Một yếu tố quan trọng giúp hai vận động viên duy trì phong độ ổn định chính là việc bổ sung nước và ion hợp lý. Trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu, Pocari Sweat trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy, giúp họ duy trì thể trạng tối ưu, bù nước kịp thời và tránh tình trạng kiệt sức.

Pocari Sweat Việt Nam – Đồng hành cùng hành trình chinh phục Tokyo Marathon 2025

Không chỉ đơn thuần là một giải chạy, Tokyo Marathon còn là nơi các vận động viên viết lên câu chuyện nỗ lực của bản thân, nơi những hành trình đầy quyết tâm và ý chí được đan xen để tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ. Trong hành trình này, Pocari Sweat Việt Nam tự hào đồng hành cùng Hứa Thuận Long và Hoàng Thị Ngọc Hoa, giúp họ và đạt thành tích đáng ghi nhận.

Với tinh thần "SWEAT for the BETTER", Pocari Sweat không chỉ hỗ trợ các vận động viên chuyên nghiệp mà còn mong muốn truyền cảm hứng đến cộng đồng yêu chạy bộ. Sự kiên trì, quyết tâm của Hứa Thuận Long và Hoàng Thị Ngọc Hoa chính là minh chứng cho tinh thần không ngừng cố gắng để vươn xa hơn. Thông qua sự đồng hành này, Pocari Sweat hy vọng tiếp tục lan tỏa động lực tập luyện, khuyến khích mọi người chinh phục những cột mốc mới trên hành trình thể thao của mình.