Huấn luyện viên ảo, lịch tập cá nhân hóa, huấn luyện giấc ngủ, thanh toán, nghẹ nhạc... chỉ với một chiếc đồng hồ thông minh

Với màn hình AMOLED 1.2 inch cảm ứng sắc nét, giao diện trực quan cùng thiết kế 5 nút bấm vật lý quen thuộc, hai mẫu mới này dễ sử dụng ngay từ những buổi chạy đầu tiên. Thiết bị cũng được trang bị đa dạng công cụ tập luyện, theo dõi sức khỏe cùng thời lượng pin bền bỉ.

“Được phát triển dành riêng cho người mới bắt đầu chạy bộ, Garmin Forerunner 70 Watch và Garmin Forerunner 170 Watch mang đến nhiều tính năng tập luyện và theo dõi sức khỏe vốn chỉ xuất hiện trên các dòng Forerunner cao cấp hơn. Dù mục tiêu là bắt đầu chạy bộ, chinh phục cột mốc cá nhân hay cải thiện thể lực, đây sẽ là những người bạn đồng hành lý tưởng giúp người dùng duy trì động lực và tận hưởng từng bước chạy”, Bà Susan Lyman, Phó Chủ tịch Kinh doanh và Tiếp thị Khách hàng Garmin cho biết.

Được thiết kế dành cho runners ở mọi cấp độ, Garmin Forerunner 70 Watch hỗ trợ người dùng xây dựng thói quen luyện tập một cách trực quan và dễ tiếp cận hơn. Thiết bị có thời lượng pin lên đến 13 ngày ở chế độ smartwatch.

Đồng hồ được trang bị GPS tích hợp, hỗ trợ theo dõi thời gian, quãng đường, nhịp độ và nhịp tim trên cổ tay. Bên cạnh đó, tính năng mới Quick Workouts (Bài tập nhanh) cho phép thực hiện nhanh các bài tập phù hợp với thể trạng người dùng chỉ với vài thao tác đơn giản, dựa trên thời lượng và mức cường độ mong muốn.

Người dùng cũng có thể luyện tập hướng tới một sự kiện cụ thể hoặc cải thiện thể lực với huấn luyện viên ảo Garmin Coach được cá nhân hóa mỗi ngày dựa trên dữ liệu sức khỏe và khả năng phục hồi. Ngoài các bài tập chuyên sâu quen thuộc, Garmin Run Coach còn bổ sung các giáo án run/ walk (chạy/ đi bộ) với khối lượng tập thấp hơn, phù hợp với người mới bắt đầu.

Hỗ trợ đề xuất các bài tập hằng ngày (Daily suggested workouts) với các gợi ý chạy/đi bộ được điều chỉnh sau mỗi buổi tập nhằm phù hợp hơn với hiệu suất và trạng thái phục hồi của người dùng.

Tích hợp nhiều tính năng tập luyện nâng cao được phát triển từ Garmin Human Performance Lab như Training Readiness (Mức độ sẵn sàng luyện tập), Training Status (Trạng thái luyện tập), Running Power (Lực chạy bộ) và Running Dynamics (Động lực học chạy bộ). Ngoài chạy bộ, người dùng có thể duy trì lối sống năng động với hơn 80 bộ môn thể thao tích hợp như bơi lội, đạp xe, tập thể lực và nhiều hình thức vận động khác.

Ở khía cạnh sức khỏe, Forerunner 70 hỗ trợ theo dõi sức khỏe và thể chất 24/7 thông qua các tính năng như: Theo dõi giấc ngủ nâng cao, Sleep Coach (Huấn luyện viên giấc ngủ), biến thiên nhịp thở, HRV (Biến thiên nhịp tim), Pulse Ox (Nồng độ Oxy trong máu), Lifestyle Logging (Nhật ký lối sống) và Health Status (Tình trạng sức khỏe).

Đồng hồ cũng hỗ trợ các tính năng kết nối thông minh như thông báo từ điện thoại, LiveTrack cùng các công cụ an toàn và theo dõi trong quá trình vận động.

Kế thừa toàn bộ tính năng của Forerunner 70, Forerunner 170 được bổ sung Garmin Pay cho phép thanh toán không chạm trực tiếp trên đồng hồ thông qua ngân hàng tương thích. Người dùng có thể dễ dàng mua nước hoặc đồ ăn nhẹ trong lúc tập luyện mà không cần mang theo ví hay điện thoại.

Phiên bản Forerunner 170 Music cũng hỗ trợ tải playlist, podcast hoặc bài hát trực tiếp lên đồng hồ để nghe độc lập qua tai nghe không dây mà không cần kết nối điện thoại.

Forerunner 170 và Forerunner 170 Music có thời lượng pin lên đến 10 ngày ở chế độ smartwatch.