WhatsApp biến phòng chat AI thành khu vực "bất khả xâm phạm", Mark Zuckerberg muốn đọc cũng phải bó tay!

Theo tờ Zeit, đối với nhiều người thì chatbot không chỉ là công cụ hữu ích mà còn là những người bạn đồng hành thực sự để chia sẻ các vấn đề cá nhân.

Tuy nhiên, việc tiết lộ thông tin nhạy cảm như tài chính hay sức khỏe cho các AI như ChatGPT không phải là ý kiến hay, vì các nhà phát triển đứng sau thường có quyền truy cập và có thể đọc được các cuộc hội thoại này trong trường hợp cần thiết.

Do đó, Meta đang muốn biến các cuộc trò chuyện AI của bạn thành những cuộc hội thoại thực sự riêng tư. CEO Mark Zuckerberg ví tính năng này tương tự như công nghệ mã hóa đầu cuối và cho biết sẽ không ai có thể đọc được các cuộc trò chuyện, kể cả Meta hay WhatsApp.

Cách thức hoạt động và tính năng bảo mật đột phá của chế độ ẩn danh

Để bắt đầu cuộc trò chuyện ẩn danh với Meta AI trên WhatsApp, người dùng chỉ cần mở ứng dụng nhắn tin và truy cập cuộc trò chuyện với Meta AI.

Sau khi tính năng này được triển khai, một bong bóng chat với các đường nét đứt sẽ xuất hiện ở góc trên cùng bên phải. Ngay khi nhấn vào biểu tượng này, Meta AI sẽ chuyển sang chế độ ẩn danh.

Theo Meta, tính năng này tạo ra các phòng chat riêng tư được xử lý thông qua công nghệ Xử lý Riêng tư trong một “Trusted Execution Environment” (Không gian xử lý siêu bảo mật).

Zuckerberg cho biết ngay cả Meta cũng không thể truy cập vào môi trường này. Cụ thể, công nghệ này hoạt động bằng cách mã hóa dữ liệu ngay từ thiết bị của bạn và chỉ giải mã bên trong bộ vi xử lý chuyên dụng của máy chủ bảo mật.

Do bộ khóa giải mã được cô lập hoàn toàn ở tầng phần cứng, ngay cả các quản trị viên hệ thống của Meta hay những tin tặc tinh vi nhất cũng không thể can thiệp hay trích xuất nội dung cuộc trò chuyện.

Khác với các cuộc trò chuyện thông thường, các cuộc đối thoại ẩn danh sẽ tự động biến mất khỏi điện thoại sau khi người dùng thoát phiên chat và không có bất kỳ dữ liệu nào được lưu lại hay ghi log trên máy chủ.

Thêm vào đó, những tìm kiếm trên web cũng được thực hiện ở chế độ riêng tư, hoàn toàn không liên kết thông tin tìm kiếm với danh tính người dùng.

An toàn cho người dùng

Chế độ ẩn danh này được thiết kế chủ yếu cho những câu hỏi quá riêng tư so với thông thường, chẳng hạn như hỏi AI cách khắc phục tình trạng hôi miệng, hoặc yêu cầu AI đóng vai trò người thực hành cùng bạn để chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện khó khăn với ai đó.

Trong tương lai, tính năng này còn cho phép mở các cuộc trò chuyện phụ riêng tư ngay từ cuộc trò chuyện thông thường, giúp người dùng đặt câu hỏi riêng tư mà không làm ảnh hưởng đến mạch chat chính hiện tại.

Tuy nhiên, người đứng đầu WhatsApp, Will Cathcart, cho biết AI vẫn có các lớp bảo vệ an toàn. Hệ thống sẽ từ chối trả lời những câu hỏi có thể bị xem là nguy hiểm hoặc bất hợp pháp, đồng thời chủ động chuyển hướng cuộc trò chuyện sang chủ đề khác.

Ở giai đoạn hiện tại, chế độ này cũng chỉ mới hỗ trợ văn bản và người dùng chưa thể tải ảnh lên.

Nói về lý do ra đời của tính năng mới, Zuckerberg chia sẻ: “Để tận dụng tối đa siêu trí tuệ cá nhân, tất cả chúng ta sẽ cần những cách để thảo luận các chủ đề nhạy cảm mà không ai khác có thể truy cập”.

Tính năng chat riêng tư của Meta AI xuất hiện trong bối cảnh OpenAI đang đối mặt với vụ kiện liên quan đến cái chết do dùng thuốc quá liều của một thiếu niên.

Người này từng hỏi ChatGPT liệu có an toàn khi sử dụng cùng lúc hai loại thuốc hay không và được cung cấp thông tin sai lệch dẫn đến tử vong. OpenAI cũng đã nhiều lần bị gia đình của những người dùng ChatGPT tự tử khởi kiện.

Trong các vụ kiện nhắm vào OpenAI, nguyên đơn thường sử dụng lịch sử trò chuyện được khôi phục làm bằng chứng pháp lý. Nếu không có các bản ghi này, sẽ khó có căn cứ hơn để đưa ra khiếu nhận liên quan đến hành động hoặc lời khuyên từ AI.

Hiện tại, Google và OpenAI cũng cung cấp tùy chọn trò chuyện tạm thời, nhưng tin nhắn vẫn được lưu trên máy chủ từ xa. Google lưu dữ liệu tối đa ba ngày, còn OpenAI giữ log trong 30 ngày. Do đó, chế độ không lưu log trên máy chủ của Meta được xem là một bước đi đột phá.

Cải tiến mới này dự kiến sẽ được triển khai trong vài tháng tới trên cả ứng dụng Meta AI và WhatsApp. Hiện Meta đã công bố tài liệu kỹ thuật chi tiết giải thích về công nghệ đứng sau chế độ chat AI ẩn danh này.

Meta chia sẻ thêm: “Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ cộng đồng bảo mật và cộng đồng khoa học, đồng thời cam kết sẽ xử lý các báo cáo lỗi để giúp công nghệ Xử lý Riêng tư trở nên an toàn hơn nữa”.

Chế độ ẩn danh mới này hứa hẹn sẽ mang lại một giải pháp đột phá, giúp người dùng an tâm thảo luận các chủ đề nhạy cảm với AI mà không lo ngại về vấn đề rò rỉ dữ liệu hay lưu giữ lịch sử trò chuyện trên máy chủ.

Sự kết hợp giữa công nghệ xử lý riêng tư và các lớp bảo vệ an toàn từ Meta sẽ mở ra một cách thức tương tác hoàn toàn mới với siêu trí tuệ cá nhân trong thời gian tới.

Nguồn: Zeit, The Decoder