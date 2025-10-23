Hưng Thịnh Land thanh toán gần 140 tỷ đồng tiền lãi cho 2 lô trái phiếu

Công ty CP Hưng Thịnh Land mới đây đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, người sở hữu trái phiếu, công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo đó, ngày 7/7/2025 là ngày thanh toán theo kế hoạch hơn 41 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu H79CH2124018. Tuy nhiên, đến ngày 15/10/2025, doanh nghiệp mới thanh toán được số lãi này. Nguyên nhân là do thị trường tài chính, thị trường giao dịch bất động sản diễn biến không thuận lợi, dẫn đến tổ chức phát hành chưa thu xếp kịp nguồn tiên để thanh toán lãi trái phiếu đúng hạn so với kế hoạch.

Cũng với lý do này, ngày 15/10/2025, Hưng Thịnh Land mới thanh toán hơn 98 tỷ đồng tiền lãi cho 2 kỳ trả lãi lô trái phiếu H79CH2124019 theo kế hoạch ban đầu là 19/5/2025 và 18/8/2025.

Nguồn: HNX

Được biết, cả 2 lô trái phiếu này phát hành trong khoảng thời gian tháng 7-8/2021; với giá trị phát hành lần lượt là 1.500 tỷ đồng và 1.800 tỷ đồng.

Kỳ hạn ban đầu là 36 tháng; tuy nhiên, ngày 23/9/2023, Hưng Thịnh Land đã được người sở hữu trái phiếu chấp thuận kéo dài kỳ hạn lên 60 tháng; tương ứng dự kiến đáo hạn trong khoảng tháng 7-8/2026.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán và được bảo đảm bằng tài sản, có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.

Mục đích phát hành để bổ sung vốn hoạt động, thực hiện các hoạt động mua bán sáp nhập công ty hoặc dự án bất động sản và/hoặc hợp tác với (các) đối tác để phát triển các dự án bất động sản tiềm năng.

Tài sản bảo đảm của 2 lô trái phiếu trên gồm: cổ phần tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh thuộc sở hữu của (các) tổ chức, cá nhân có liên quan; cổ phần tại Hưng Thịnh Land thuộc sở hữu của (các) tổ chức, cá nhân có liên quan; cổ phần tại một công ty bất động sản thuộc sở hữu của (các) tổ chức, cá nhân có liên quan;

Ngoài ra, 2 lô trái phiếu của Hưng Thịnh Land còn được đảm bảo bằng phần vốn góp tại một công ty bất động sản thuộc sở hữu của (các) tổ chức, cá nhân có liên quan; quyền tài sản và quyền sử dụng đất thuộc Dự Án Mai Chí Thọ (sau khi đủ điều kiện thế chấp theo quy định của pháp luật); ....

Hưng Thịnh Land được biết đến là công ty con, quản lý mảng bất động sản của Tập đoàn Hưng Thịnh. Doanh nghiệp hiện đang sở hữu và phát triển 59 dự án trải dài khắp các tỉnh thành trên cả nước, với quỹ đất hơn 3.300 ha ở những vị trí chiến lược.

Một số dự án tiêu biểu có thể kể đến như: Moonlight Avenue (TP.HCM), New Galaxy Nha Trang (Khánh Hoà), New Galaxy (TP.HCM), Grand Center Quy Nhon (Gia Lai),...

Về tình hình kinh doanh, tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu ở mức hơn 18.538 tỷ đồng, tăng 313 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Bán niên 2025, Hưng Thịnh Land báo lãi ròng gần 15 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ tới hơn 632 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý II/2025, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp cải thiện từ 62.368 tỷ đồng về 54.928 tỷ đồng; gấp 2,96 lần vốn chủ sở hữu. Nợ giảm chủ yếu là do nợ vay từ phát hành trái phiếu giảm 1.687 tỷ đồng, về 15.477 tỷ đồng; nợ phải trả khác cũng giảm tới 6.360 tỷ đồng, về mức 36.787 tỷ đồng.