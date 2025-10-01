Hùng Trần Got It: "Nếu 3 năm trước, kĩ sư phần mềm còn là nghề rất hot thì bây giờ các bạn sinh viên mới tốt nghiệp chưa chắc đã xin được việc"

Vào sáng nay (1/10), tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025.

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã xác định, khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) là yếu tố quan trọng để xác lập mô hình tăng trưởng mới trong giai đoạn tới để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững, bao trùm và tự chủ nhằm đạt được 2 mục tiêu 100 năm của đất nước.

“KHCN và ĐMST không chỉ là động lực tăng trưởng kinh tế, mà còn là con đường tất yếu để xây dựng một Việt Nam thịnh vượng, tăng năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân”, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết.

Theo Phó Thủ tướng, vai trò chiến lược của KHCN, ĐMST và CĐS tiếp tục được xác định nhất quán và phát triển thành một hệ thống chủ trương, định hướng, mục tiêu và giải pháp bao trùm, toàn diện và dài hạn tại Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, ĐMST và CĐS quốc gia.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu khai mạc Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025. Ảnh: VGP

Cùng với đó, việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về KHCN, ĐMST và CĐS do Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp làm Trưởng Ban cho thấy sự quyết tâm chính trị, quyết sách mang tính chiến lược nhằm xây dựng Việt Nam trở thành đất nước tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường và tự hào dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Trong chỉ đạo triển khai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh: ĐMST là xu thế tất yếu, là lựa chọn chiến lược và nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. ĐMST phải lấy người dân, doanh nghiệp đặc biệt là thế hệ trẻ làm trung tâm, là chủ thể và nguồn lực quan trọng.

“Chính vì vậy, cách đây vừa tròn 1 năm, cũng tại Hội trường này, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 1/10 hằng năm là Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia”, Phó Thủ tướng chia sẻ.

Cũng theo Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Ngày hội này phải thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, của niềm tin và khát vọng; của phong trào ĐMST trong cả nước từ các đô thị lớn tới miền núi, hải đảo xa xôi của Tổ quốc; từ các trường học, viện nghiên cứu, cơ quan nhà nước đến người dân, doanh nghiệp; ĐMST không phụ thuộc giới tính, lứa tuổi, dân tộc, tôn giáo…

Việt Nam hoàn toàn có thể tở thành 'tay chơi' trong lĩnh vực AI

Là một trong những nhà đổi mới sáng tạo trẻ Việt Nam chia sẻ tại sự kiện, ông Trần Việt Hùng, Founder Got-It, STEAM for Việt Nam cho biết, người Việt hoàn toàn có khả năng sáng tạo và có thể phát triển ở những nơi cạnh tranh khốc liệt nhất như thung lũng Sillicon. Ông Hùng cho hay, chính vì những tiềm năng đó nên ngay từ bây giờ chúng ta cần tạo cơ hội để các bạn trẻ có thể đi xa hơn nữa và tạo ra dấu ấn công nghệ của riêng Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới,

“Ngay cả bản thân tôi, một người có xuất phát điểm rất bình thường cũng có thể làm được rất nhiều việc. Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian tập hợp các trí thức người Việt có mong muốn đóng góp cho quê hương để xây dựng các chương trình phi lợi nhuận chẳng hạn như STEAM for Vietnam – chương trình giáo dục về công nghệ dành cho học sinh, hay là chương trình AI for Vietnam”, ông Hùng chia sẻ.

Ông Hùng cho biết, trong những năm gần đây, AI thế hệ mới hay còn gọi là AI tạo sinh đã có những bước phát triển đột phá. Lấy ví dụ từ thung lũng Sillicon, ông Hùng cho hay, xu hướng bây giờ là sẽ có các công ty có giá trị hàng tỷ USD trong đó chỉ có ông chủ là con người, còn nhân viên hoàn toàn là AI.

Ô﻿ng Trần Việt Hùng, Founder Got-It, STEAM for Việt Nam

“Điều này đã và đang trở thành hiện thực. Hiện tại, khi các start up tại Sllicon Valley muốn gọi vốn, nếu trong kế hoạch kinh doanh không có AI là một thành phần quan trọng thì các nhà đầu tư sẽ không xem xet góp vốn”, ông Hùng cho hay.

“Hay như việc AI đã thay đổi hoàn toàn về nghề nghiệp. Nếu như 3 năm trước đây, nghề kĩ sư phần mềm còn là một lĩnh vực rất hot. Thế nhưng bây giờ, các bạn sinh viên mới ra trường chưa chắc đã xin được việc bởi vì AI còn làm tốt hơn rất nhiều”, Founder Got-It nói thêm.

Chính vì AI ngày càng phát triển một cách nhanh chóng và có tác động sâu rộng, cho nên, theo ông Hùng, để Việt Nam có thể trở thành một ‘tay chơi’ trong lĩnh vực này thfi Việt Nam cần phải hội tủ đủ 3 yếu tố: nguồn nhân lực giỏi, nguồn dữ liệu đủ lớn và có hạ tầng tính toán.

“Mặc dù Việt Nam chưa hội tụ đủ cả 3 yếu tố nói trên nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải dừng lại, mà chúng ta vẫn phải đi. Việt Nam vẫn hoàn toàn có thể tham gia cuộc chơi về phát triển AI”, ông Hùng khẳng định.

Là đại diện cho các chuyên gia người Việt làm về công nghệ và AI ở khắp nơi trên thế giới, ông Hùng đã đề xuất chiến lược 3 bước để hiện thực hoá mục tiêu giúp Việt Nam có thể bắt kịp cuộc đua về phát triển công nghệ, cụ thể là AI.

Đầu tiên đó là làm thế nào để toàn dân có thể sử dụng AI cho tất cả các công việc hàng ngày. Theo ông Hùng, bước này sẽ tạo ra giá trị tài chính để đầu tư cho các bước sau và đặc biệt là tạo ra dữ liệu.

“Làm thế nào để 1 giờ làm việc của mỗi người trong hiện tại có thể tạo ra hiệu quả tương đương 10 giờ làm việc trước đây, khi chưa có sự hỗ trợ của AI”, ông Hùng cho biết.

Khi mọi người đã dùng AI hàng ngày sẽ dẫn đến thay đổi tư duy về AI. Lúc này, chúng ta cần tập trung nghiên cứu và phát triển những sản phẩm AI ‘made in Vietnam’. Bên cạnh phát triển về sản phẩm, chúng ta cũng sẽ thu hút được dòng vốn đầu tư từ các công ty nước ngoài trong lĩnh vực này. Theo ông Hùng, chính những doanh nghiệp này sẽ giúp Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực về AI.

“Như chúng ta đã biết, sự thay đổi về các chính sách nhập cư hiện tại buộc các công ty lớn phải xây dựng các trung tâm để cho các kỹ sư công nghệ có thể sinh sống và làm việc. Đây chính là cơ hội vàng để Việt Nam thu hút các công ty như vậy”, ông Hùng nói.

Cuối cùng, sau khi hai bước trên thành công, Việt Nam sẽ xây dựng được một hệ sinh thái tập hợp các công ty, các sản phẩm về AI. Từ đó, lĩnh vực AI của Việt Nam vươn ra thế giới.