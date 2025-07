Hưng Yên: Bất động sản phụ trợ khu công nghiệp thu hút nhà đầu tư

Đi tìm "mảnh ghép" bất động sản còn thiếu tại Hưng Yên

Theo Quy hoạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021–2030, đến năm 2030, toàn tỉnh sẽ có 30 khu công nghiệp (gồm 17 khu đang triển khai và 13 khu tiềm năng), với tổng diện tích khoảng 9.589 ha. Trong đó, khu vực Phố Nối – Mỹ Hào đã hiện diện nhiều khu công nghiệp lớn như Phố Nối A (689 ha), Thăng Long II (526 ha), Minh Đức (198 ha)… Tổng diện tích các khu công nghiệp đang hoạt động tại Mỹ Hào – Yên Mỹ lên đến gần 5.000.

Việc 30 khu công nghiệp đi vào hoạt động là nền tảng để Hưng Yên trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao của miền Bắc. Các khu như Phố Nối A, Thăng Long II, Minh Đức đã thu hút nhiều "ông lớn" FDI như Daikin, Kyocera, Panasonic, TOTO…. Tại khu vực hình thành nên "tam giác" kết nối công nghiệp – thương mại, dịch vụ – logistics, có tác động quyết định đến sự phát triển kinh tế của khu vực nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

Tại khu vực Phố Nối – Mỹ Hào, sự hiện diện của các khu công nghiệp cùng hoạt động logistic đã rất rõ nét, được thể hiện thông qua số lượng nhà xưởng, khu công nghiệp và sự phát triển của hạ tầng kết nối giao thông tuy nhiên mảng thương mại, dịch vụ thì còn đang bị "bỏ ngỏ" và nhiều hạn chế. Tại đây gần như chưa hề xuất hiện khu đô thị được quy hoạch bài bản, thiếu những hoạt động thương mại, vui chơi, giải trí xứng tầm.

Theo Ban quản lý các khu công nghiệp, có hơn 10 khu công nghiệp đang hoạt động với hơn 100.000 lao động và chuyên gia nước ngoài – Nhật, Hàn, châu Âu, Đài Loan… . Con số này tiếp tục gia tăng khi hàng chục khu công nghiệp mới chuẩn bị đi vào hoạt động. Sự di dân cơ học này dẫn tới nhu cầu nhà ở, dịch vụ phụ trợ như giáo dục, y tế, F&B, thương mại ngày càng lớn. Khảo sát cho thấy, giá thuê mặt bằng thương mại quanh KCN đã tăng trung bình 15–20% mỗi năm, trong khi giá đất tại các Khu đô thị phụ trợ tăng 2–3 lần sau 3 năm. Các khu đô thị kiểu "Live–Work–Play" tích hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ, tiện ích kề cận khu công nghiệp chính là "mảnh ghép còn thiếu" mà các nhà đầu tư đang ngóng chờ tại Hưng Yên.

Khu đô thị thương mại dịch vụ đầu tiên tại Phố Nối – Mỹ Hào có gì?

Nằm tại vị trí trung tâm Phố Nối – Mỹ Hào, Majestic City được định hình là Khu đô thị thương mại dịch vụ cao cấp tiên phong với sứ mệnh đáp ứng nhu cầu Sống – Kinh doanh – Vui chơi giải trí ngày càng cao của cư dân tại khu vực và lựa chọn hấp dẫn cho nhà đầu tư.

Majestic City có quy mô 17,2ha tại vị trí trung tâm khu công nghiệp Phố Nối – Mỹ Hào

Ngay từ khi ra mắt thị trường, Majestic City đã được các chuyên gia bất động sản và nhà đầu tư địa ốc đánh giá cao bởi những lợi thế rõ ràng. Dự án có quy mô 17,2ha tại "vị trí vàng" – giao lộ giữa trục đường 74m và 35m, là nơi kết nối trục Bắc – Nam và Đông – Tây, kế cận hai tuyến huyết mạch là Quốc lộ 5 và Vành đai 4.

Lấy cảm hứng từ chu kỳ mặt trời, Khu đô thị thương mại dịch vụ Majestic City được quy hoạch gồm 3 phân khu: The Sunrise, The Zenith và The Sunset. Mỗi phân khu đều sở hữu những tiện ích đồng bộ đảm bảo cuộc sống tiện nghi cho cư dân. Với tôn chỉ đáp ứng nhu cầu thương mại, dịch vụ và hướng đến cuộc sống tiện nghi trọn vẹn, quy hoạch của Majestic City đảm bảo cư dân đi bộ 5 phút chạm 1 tiện ích đô thị.

The Sunrise là trung tâm giao thương - tài chính sầm uất, nơi diễn ra các hoạt động kinh doanh nhộn nhịp, mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển. Trục Vivahouse và Hupshop tại phân khu này tiếp giáp các tuyến đường lớn ngoại khu và bám theo 2 trục đường 22m lớn nhất nội khu – mở ra cơ hội kinh doanh thương mại dịch vụ hấp dẫn.

Nằm tại trung tâm dự án, The Zenith là sự kết hợp của công viên trung tâm Nexus và 32 căn shopvillas đẳng cấp với tầm view đắc địa. Đây là nơi cư dân tận hưởng trọn vẹn sự tiện nghi và năng động của đô thị.

Với định hướng về một không gian an cư yên bình giữa đô thị, The Sunset mang đến cho cư dân sự thư giãn, thảnh thơi sau một ngày làm việc bộn bề.

Majestic City quy hoạch hiện đại với 3 phân khu - 5 phút chạm 1 tiện ích đô thị

Ngoài 768 căn thấp tầng, sức sống và sự nhộn nhịp nội khu của Majestic City được bảo chứng bởi 02 tòa chung cư thương mại 20 tầng và 3 tòa nhà ở xã hội 9 tầng. Theo các chuyên gia đầu tư bất động sản thì các sản phẩm cao tầng phân cấp đa dạng này sẽ là "hấp lực mạnh mẽ" kéo cư dân, tạo sức sống cho khu đô thị từ đó mở ra cơ hội khai thác kinh doanh hấp dẫn đối với khối Vivahouse và Hupshop.

Là dự án tiên phong đáp ứng nhu cầu thương mại, dịch vụ tại trung tâm khu công nghiệp Phố Nối – Mỹ Hào, Majestic City là lựa chọn đầu tư lý tưởng trong hiện tại và là tài sản truyền đời bền vững cho tương lai. Tính đến thời điểm hiện tại, Majestic City là dự án duy nhất có đảm bảo đầy đủ yếu tố pháp lý để mở bán tại Mỹ Hào – Hưng Yên. Yếu tố pháp lý minh bạch, sổ đỏ lâu dài là yếu tố bảo chứng mạnh mẽ cho nhà đầu tư về cơ hội chắc thắng khi lựa chọn các sản phẩm tại đây.

Hiện dự án đang có chính sách bán hàng hấp dẫn, chỉ thanh toán 15% tương đương 1,3 tỷ đến khi nhận nhà, hỗ trợ 0% lãi suất trong 24 tháng và chiết khấu thanh toán lên tới 10%. Nhà đầu tư có cơ hội tham gia ngay chương trình bốc thăm xe Mercedes GLC 200 trị giá lên tới 1,6 tỷ khi hoàn thành thủ tục mua dự án.

Majestic City - Khu đô thị thương mại dịch vụ cao cấp tại Phố Nối – Mỹ Hào

https://majesticcity.vn/

Đơn vị phát triển dự án: SGO HOMES

Đơn vị phân phối chính thức: Địa ốc SGO, Thiên Phú, Vietsun Land, SGO The Best Land, Huy Phong, Cland.