Hưng Yên: Mạch khoáng quý bậc nhất đồng bằng Bắc Bộ

Nước khoáng Bicarbonate Natri từ lâu được y học và văn hóa Onsen thế giới xem như "liệu pháp trẻ hóa" tự nhiên. Tại Nhật Bản, dòng khoáng này được gọi là "Bishin-no-yu" – "Suối nguồn của mỹ nhân", nổi tiếng với khả năng làm mềm da, tái tạo năng lượng và hỗ trợ thư giãn tinh thần. Những địa danh Onsen trứ danh như Ryujin hay Ureshino, từng là nơi nghỉ dưỡng của giới quý tộc, đều sở hữu hàm lượng Bicarbonate Natri dồi dào.

Không chỉ được đề cao trong văn hóa phương Đông, dòng khoáng này còn được công nhận trong ngành thủy trị liệu châu Âu. Các nghiên cứu tại những trung tâm khoáng nóng như Vichy (Pháp) hay Karlovy Vary (Séc) cho thấy ion HCO3 giúp kích thích giãn mạch, hỗ trợ cân bằng axit trong cơ thể, góp phần chống lão hóa và phục hồi sức khỏe.

Đặc biệt, khoáng Bicarbonate Natri tự nhiên rất khan hiếm, chỉ hình thành tại những vùng trũng trầm tích đặc thù hoặc khu vực có đá trona, nahcolite quý hiếm sau hàng triệu năm tích tụ địa nhiệt. Chính giá trị trị liệu cùng sự hữu hạn của nguồn khoáng đã tạo nên sức hút riêng cho mạch khoáng tại Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên – một tài sản sức khỏe bền vững mang đẳng cấp Wellness toàn cầu.

Mạch khoáng "hoàng kim" – Nơi tái tạo năng lượng và chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Mạch khoáng "hoàng kim" đạt chuẩn trị liệu Nhật Bản

Vào năm 1994, tổ chức UNICEF trong quá trình khảo sát địa chất tại khu vực Diên Hà, Hưng Yên (xưa là xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà) đã phát hiện ra mạch khoáng nóng ở độ sâu 64-65m trong các lớp trầm tích Đệ Tứ. Sau 17 mũi khoan khảo sát, nhiệt độ ghi nhận trung bình từ 37°C đến 53°C, cao nhất là 70°C. Đặc tính không màu, không mùi, độ pH lý tưởng dao động từ 6,5 đến 7,2 và tổng khoáng hóa đạt mức 0,47-0,5g/l.

Đây là các "chỉ số vàng" tương thích hoàn hảo với thân nhiệt con người, cho phép ngâm tắm trực tiếp mà không cần pha loãng hay xử lý nhiệt cưỡng bức. Việc giữ dòng khoáng nguyên bản giúp bảo toàn cấu trúc lý hóa của các ion khoáng, tránh hiện tượng kết tủa. Khi tiếp xúc với cơ thể, mức nhiệt này tác động sâu vào kinh lạc, kích thích giãn mạch và hỗ trợ giảm áp lực lên các khớp xương, mang lại hiệu quả trị liệu tối ưu cho các bệnh lý xương khớp, tăng cường miễn dịch và đặc biệt là giúp thư giãn tinh thần, cải thiện giấc ngủ.

Theo ông Phạm Văn Tứ, Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng nóng Duyên Hải: "Giá trị đặc biệt của mạch khoáng Diên Hà đó là đạt cả 2 tiêu chuẩn về nhiệt độ và chất lượng khoáng theo Luật Suối nước nóng (Onsen Law - 温泉法) ban hành năm 1948 của Nhật Bản. Cụ thể, nguồn khoáng tại Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên không chỉ vượt ngưỡng nhiệt độ lý tưởng (ít nhất 38°C) mà còn sở hữu hàm lượng Bicarbonate Natri rất cao (trên 340 mg/kg NaHCO3 theo quy định) cùng các ion thiết yếu như Canxi, Kali và Magie – yếu tố then chốt đưa mạch nguồn này vào nhóm suối khoáng trị liệu (Ryōyō-sen) quý hiếm."

Ngoài ra, nhờ tính kiềm đặc trưng, dòng nước quý này còn có khả năng hoạt động như một loại 'xà phòng thiên nhiên' giúp thanh lọc sâu lỗ chân lông và trung hòa axit dư thừa. Sau khi làm sạch, các khoáng chất sẽ để lại một lớp màng mỏng nhẹ, dưỡng ẩm làn da thêm mịn màng và hỗ trợ chữa lành các vết thương phục hồi nhanh chóng.

Không gian nghỉ dưỡng sang trọng mang đậm dấu ấn kiến trúc xứ sở Kim Chi.

Vị trí "vàng" đưa mạch khoáng trị liệu vào nhịp sống thường nhật

Việc trị liệu bằng khoáng nóng không còn là chuyến nghỉ dưỡng xa xỉ phải chờ đợi hàng tháng, mà trở thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động mỗi ngày. Chỉ với hơn 60 phút di chuyển từ trung tâm Thủ đô, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên hiện hữu như một "trạm sạc" năng lượng tức thì, giúp những chủ nhân bận rộn tái tạo thân - tâm - trí ngay sau giờ làm việc.

Sự gần gũi về địa lý kết hợp cùng công năng ưu việt của mạch khoáng đã giúp xóa bỏ hoàn toàn định kiến về "du lịch mùa vụ" vốn là điểm yếu cố hữu của ngành du lịch miền Bắc. Sự đồng hành của đơn vị quản lý chuyên nghiệp Lynntimes Hospitality Management, công suất vận hành tại đây luôn được duy trì tối ưu suốt 365 ngày. Đây là điểm đến lý tưởng cho tệp khách cao tuổi trị liệu dài ngày và giới tinh hoa tìm kiếm sự tĩnh tại xuyên tuần, tạo tiền đề vững chắc cho dòng tiền khai thác ổn định cùng khả năng thanh khoản vượt trội.

Ngoài giá trị khai thác nghỉ dưỡng đầy tiềm năng, việc sở hữu một căn khoáng nóng tự nhiên còn là cách đầu tư bền vững cho sức khỏe. Hệ thống bể Onsen riêng tư giúp chủ nhân dễ dàng tận hưởng nguồn khoáng nóng mọi lúc, hỗ trợ tái tạo năng lượng, nâng cao thể chất và cân bằng tinh thần ngay trong chính không gian sống.

Không cần bận tâm đến sự đông đúc hay những trải nghiệm dịch vụ thiếu riêng tư trong mỗi kỳ nghỉ, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên mang đến chuẩn sống nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe trọn vẹn, nơi mỗi khoảnh khắc đều được tận hưởng theo cách thư thái và đẳng cấp nhất.