Tọa độ đắt giá của Hanoi Signature by Swiss-Belhotel trong tâm mạch phát triển mới của Thủ đô

Trong đó, tuyến đường Nguyễn Văn Huyên đang nổi lên như một hình mẫu về hạ tầng đa giá trị, hội tụ đầy đủ sự phát triển đô thị nhộn nhịp cùng những khoảng xanh đặc hữu còn sót lại của nội đô.

Đường Nguyễn Văn Huyên - Lực đẩy chiến lược của cực tăng trưởng phía Tây

Nhìn từ góc độ quy hoạch, đường Nguyễn Văn Huyên đóng vai trò như một "mắt xích" chiến lược hoàn thiện trục kết nối đa điểm Tây Hồ Tây - Cầu Giấy - Bắc Từ Liêm. Với quy mô 8 làn xe và khả năng liên thông trực tiếp qua các trục Hoàng Quốc Việt - Đỗ Nhuận, tuyến đường này sẽ giúp giải bài toán áp lực giao thông cho vành đai 2 vốn đã quá tải nhiều năm, đồng thời tái cấu trúc dòng dịch chuyển đô thị.

Đặt trong thế cộng hưởng cùng vành đai 2.5 và tuyến Metro số 2, đường Nguyễn Văn Huyên trở thành đòn bẩy hạ tầng, kích hoạt một chu kỳ tăng trưởng mới đầy triển vọng cho bất động sản khu Tây. Các vị trí nằm trên trục đường này vì vậy được thừa hưởng giá trị kép: vừa tiếp cận trực tiếp các khu vực trung tâm đang hiện hữu, vừa hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng đang được tái cấu trúc mạnh mẽ.

Thực tế cho thấy khu Tây Hà Nội đã chiếm thế áp đảo về nguồn cung sơ cấp và lượng giao dịch trong thời gian qua theo báo cáo Tiêu điểm thị trường bất động sản năm 2025 của CBRE. Các dự án mở bán mới phân bổ đa dạng tại nhiều khu vực, trong đó nổi bật là các khu vực có kết nối tốt như Tây Hồ, Cầu Giấy.

Tuy nhiên đằng sau bức tranh sôi động ấy là sự phân hóa rõ nét đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi của giới đầu tư. Theo Savills Việt Nam, thị trường đang chứng kiến một thực trạng "lệch pha" khi hơn 90% nguồn cung căn hộ thương mại mới trong quý 1/2026 tại Hà Nội có vị trí nằm ngoài vành đai 3. Diễn biến này phản ánh rõ xu hướng dịch chuyển nguồn cung ra khu vực ven, nội đô gần như không còn dư địa phát triển dự án mới. Khi quỹ đất sạch cạn kiệt và chính sách hạn chế xây mới được duy trì nhằm giảm áp lực hạ tầng, nguồn cung sơ cấp lẫn thứ cấp tại nội đô bị đẩy vào trạng thái "nén" cực đại, đẩy mức giá thiết lập mặt bằng mới.

Áp lực nguồn cung khiến các dự án nội đô trở thành "hàng hiếm"

Trong bối cảnh đó, căn hộ nội đô không đơn thuần là một không gian để ở, mà còn trở thành đại diện cho đặc quyền sinh sống tại lõi di sản của Thủ đô. Nếu các dòng sản phẩm trung cấp có thể thỏa hiệp bằng cách dịch chuyển ra vùng ven, thì giới tinh hoa lại không có sự lựa chọn thay thế cho những giá trị không thể tái tạo. Đặc biệt các dự án sở hữu tầm nhìn trực tiếp ra không gian xanh lớn trong nội đô trở thành loại hình khan hiếm nhất, do phụ thuộc đồng thời vào hai yếu tố đặc hữu: vị trí và cảnh quan.

Hanoi Signature by Swiss-Belhotel - Sức hút từ vị trí đắt giá

Trong bất động sản hạng sang, vị trí là yếu tố duy nhất không thể thay đổi và cũng là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng giá trị. Do đó, sự xuất hiện của các căn hộ giới hạn tại Hanoi Signature by Swiss-Belhotel – tòa tháp chung cư hiếm hoi còn sót lại trong lõi nội đô đang thu hút sự chú ý của thị trường bất đông sản. Tọa lạc tại số 6 Nguyễn Văn Huyên, tòa tháp sở hữu tọa độ độc bản – bảo chứng cho vị thế của chủ nhân, sự trường tồn của tài sản và là nền tảng để những giá trị nghệ thuật bên trong căn hộ thực sự thăng hoa.

Điểm đắt giá nhất của tọa độ này là sự đan cài hoàn hảo giữa hai nhịp sống: Phần đầu tuyến Nguyễn Văn Huyên sở hữu mật độ xây dựng thấp kỷ lục với mảng xanh 14,4 ha từ công viên Nghĩa Đô và bảo tàng Dân tộc học, mang đến nhịp sống chậm rãi, an yên. Trong khi phần cuối tuyến lại kết nối trực tiếp với sự sầm uất, hiện đại của các đại đô thị Starlake và Ciputra.

Tọa lạc trên tuyến đường Nguyễn Văn Huyên, Hanoi Signature by Swiss-Belhotel sở hữu tọa độ đắt giá bậc nhất Thủ đô

Ở tầm nhìn dài hạn, với lợi thế kết nối trực tiếp vành đai 2.5, trục đường Nguyễn Văn Huyên sẽ luôn được săn đón nhờ vị trí đắc địa, hệ thống hạ tầng xã hội chất lượng và hiện đại bậc nhất thủ đô, dễ dàng tiếp cận các tiện ích sống – giải trí – học tập – chăm sóc sức khỏe. Và Hanoi Signature by Swiss-Belhotel là dự án duy nhất đón trọn lợi thế kép này: Vừa thừa hưởng độ thông thoáng hiếm có giữa lòng phố cũ, vừa hội tụ hệ sinh thái sống chất lượng cao của trung tâm mới.

Theo giới chuyên gia, dù mặt bằng đã ở mức cao nhưng giá căn hộ trung tâm sẽ còn tăng, biến mỗi căn hộ tại đây trở thành một tài sản có giá trị bền vững. Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, dự án gây ấn tượng mạnh bởi tính hiện hữu, sẵn sàng bàn giao chỉ sau 48 giờ kể từ khi khách hàng hoàn tất nghĩa vụ tài chính. Khi những vị trí lõi nội đô ngày càng quý hiếm, Hanoi Signature by Swiss-Belhotel chính là tuyên ngôn vị thế dành cho những chủ nhân tinh hoa nhất, những người hiểu rằng giá trị thực sự luôn nằm ở sự hữu hạn và độc bản.