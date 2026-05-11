Loạt “bệ đỡ” cho thị trường bất động sản Đồng Nai

Vốn đã sở hữu loạt “bệ đỡ” vững chắc

Thực tế, không phải đến khi câu chuyện Đồng Nai lên thành phố trực thuộc Trung ương thì nơi đây mới được thị trường quan tâm. Vốn sở hữu loạt “bệ đỡ” vững chắc về hạ tầng kết nối, quy hoạch đô thị, GRDP, khu công nghiệp…, Đồng Nai là một trong những cực tăng trưởng năng động của vùng Đông Nam Bộ; giữ vai trò kết nối TP.HCM với Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Khi là thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai sẽ không còn là “vệ tinh” mà sẽ trở thành một cực tăng trưởng độc lập.

Ít có nơi nào mà hội tụ đủ loại hình giao thông, gồm đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, hàng không và cảng biển như Đồng Nai. Trong đó, các tuyến hạ tầng - cao tốc trọng điểm quốc gia như Dầu Giây – Phan Thiết, Bến Lức – Long Thành, Gia Nghĩa – Long Thành; Biên Hoà – Vũng Tàu, sân bay Long Thành… từng bước hoàn thiện, không chỉ là lực đẩy kinh tế - xã hội mà còn xác lập giá trị bền vững đối với thị trường bất động sản Đồng Nai.

Đồng Nai vốn hữu loạt “bệ đỡ” vững chắc về hạ tầng kết nối, quy hoạch đô thị, GRDP, khu công nghiệp…

Đặc biệt, “siêu dự án” sân bay Long Thành là hạt nhân chiến lược, động lực tăng trưởng chính, biến Đồng Nai từ “thủ phủ công nghiệp” thành trung tâm logistics, thương mại và đô thị sân bay quốc tế. Dự án có khả năng tái cấu trúc không gian kinh tế – đô thị của cả vùng Đông Nam Bộ, góp phần định hình lại bản đồ phát triển quốc gia theo hướng xanh, hiện đại, hội nhập và bền vững.

Giới chuyên gia nhận định, Đồng Nai đang đứng trước cơ hội hiếm có để hình thành mô hình đô thị sân bay hiện đại, với Sân bay Long Thành là hạt nhân phát triển. Khi công trình này đi vào khai thác, nhu cầu về nhà ở, dịch vụ và chuỗi cung ứng sẽ gia tăng mạnh mẽ, tạo lực đẩy hình thành các “đô thị trong đô thị”, góp phần tái cấu trúc không gian theo hướng hiệu quả và hiện đại. Các khu đô thị mới được định hướng phát triển theo mô hình tích hợp, đa chức năng – xu thế tất yếu của đô thị hiện đại. Theo đó, không gian sống được gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái dịch vụ như thương mại, giáo dục, y tế, giải trí, nhằm tối ưu hóa sử dụng đất và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

“Bệ đỡ” tiếp theo của Đồng Nai không thể không nhắc đến bức tranh kinh tế duy trì ổn định. GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt gần 153 triệu đồng/người, thuộc nhóm cao so với mặt bằng chung cả nước. Địa phương có 89 khu công nghiệp được quy hoạch, thu hút gần 2.300 dự án từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổng vốn đăng ký hơn 44 tỷ USD. Quy mô kinh tế lớn cùng cơ cấu hiện đại là nền tảng quan trọng để Đồng Nai phát triển thành đô thị lớn, trung tâm công nghiệp - dịch vụ của khu vực phía Nam.

Các khu đô thị chú trọng chất lượng sống của cộng đồng cư dân được đánh giá cao về cơ hội khi Đồng Nai lên thành phố trực thuộc Trung ương.

Đáng nói, sau sáp nhập với Bình Phước, Đồng Nai sở hữu diện tích hơn 12.000km2 và dân số khoảng 4,5 triệu người - lực đẩy rất lớn cho khu vực. Đồng Nai (trước đây) vốn đã có nền tảng công nghiệp vững chắc và khả năng thu hút FDI trong nhiều năm, còn Bình Phước sở hữu quỹ đất dồi dào, điều này tạo ra một không gian phát triển liên hoàn, từ sản xuất đến chế biến, từ đó thúc đẩy kinh tế - xã hội cũng như thị trường bất động sản.

Vốn là “gạch nối” kinh tế giữa TP.HCM – Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), Đồng Nai sở hữu lợi thế về vị trí cửa ngõ. Theo đó, khi Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, cùng với TP.HCM thì đây sẽ là “cặp đôi” tăng trưởng mạnh mẽ, nâng sức bật của toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Khi hai thành phố đặt cạnh nhau sẽ tăng hiệu quả chuỗi cung ứng, tăng khả năng thu hút nhân lực chất lượng cao, FDI, liên kết đẩy nhanh các dự án hạ tầng liên vùng, logistics, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo... tất cả tạo nên sức mạnh rất lớn cho nền kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Người mua chọn lọc kỹ sản phẩm bất động sản

Ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng DKRA Consulting cho rằng, khi Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của cả nước thì thị trường bất động sản nơi đây sẽ chứng kiến những sự chuyển mình nhất định về giá bán, nguồn cung cũng như sức cầu thị trường. Theo đó phân khúc các phân khúc thuộc loại hình bất động sản nhà ở, bất động sản khu công nghiệp/ logistics và các ngành phụ trợ được kỳ vọng sẽ là những điểm đến mà dòng tiền đầu tư trong và ngoài nước ưu tiên lựa chọn.

Các đô thị ven sông, quy hoạch bài bản, kết nối hạ tầng hoàn thiện đang thu hút dòng tiền mạnh (phối cảnh dự án Elyse Island trên Đảo Đại Phước)

Theo các chuyên gia, “chìa khóa” tăng giá bất động sản không nằm ở “danh xưng” thành phố mới, mà nằm ở “nội lực” của từng khu vực. Thay vì chạy theo thông tin, nhà đầu tư và người mua giờ đây cần quan tâm kỹ lưỡng vào ba yếu tố cốt lõi: một là, khả năng kết nối hạ tầng đến các cực tăng trưởng; hai là, chất lượng và sự đồng bộ của hệ sinh thái tiện ích nội khu; và ba là, uy tín của chủ đầu tư - thể hiện qua năng lực bàn giao và sự minh bạch pháp lý.

Trong các phân khúc, bất động sản khu đô thị tích hợp được đánh giá cao về cơ hội khi Đồng Nai lên thành phố trực thuộc Trung ương. Việc nâng cấp đô thị sẽ thúc đẩy quá trình đầu tư hạ tầng và hoàn thiện quy hoạch, từ đó gia tăng sức hấp dẫn của các khu đô thị được phát triển bài bản. Các khu đô thị tích hợp, với hệ sinh thái tiện ích đầy đủ phù hợp với định hướng phát triển đô thị hiện đại, góp phần thu hút dân cư và hình thành cộng đồng cư trú ổn định.

Bên cạnh đó, khi quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh hơn, nhu cầu về không gian sống chất lượng, đồng bộ về tiện ích và hạ tầng sẽ gia tăng. Đây là lợi thế của các khu đô thị tích hợp so với các sản phẩm phát triển rời rạc, từ đó tạo nền tảng cho khả năng hấp thụ và gia tăng giá trị trong dài hạn.

Theo ghi nhận, tại Đồng Nai, một số dự án khu đô thị có lợi thế về kết nối hạ tầng, quy hoạch bài bản, pháp lý hoàn chỉnh, uy tín chủ đầu tư đang thu hút được dòng tiền. Chẳng hạn như, phân khu Izumi Canaria (thuộc khu đô thị Izumi City 170ha) ra mắt thị trường vào tháng 8/2025 và bắt đầu ký hợp đồng mua bán từ tháng 11/2025. Tính đến hết tháng 12/2025, phân khu đã hấp thụ được 50% giỏ hàng, trong đó dòng shophouse được bán hết đầu tiên, cho thấy sức hút của các sản phẩm có khả năng khai thác kinh doanh trong khu đô thị. Đến nay, Nam Long tiếp tục mở bán phân khu thấp tầng này và nhận được sự quan tâm tích cực từ thị trường.

Hay khu đô thị Elyse Island trên đảo Đại Phước (Nhơn Trạch), mở bán đợt đầu tiên vào tháng 12/2025 với các sản phẩm biệt thự song lập & đơn lập được thị trường đón nhận tích cực. Trên quy mô 45 ha, dự án này được quy hoạch gồm các khu biệt thự, công trình công cộng, mảng xanh, mặt nước và hệ thống giao thông nội khu. Dự án có lợi thế kết nối dễ dàng với TP.HCM, sân bay quốc tế Long Thành và khu vực lân cận thông qua các tuyến hạ tầng trọng điểm hiện hữu, đây cũng là “điểm cộng” để dự án này thu hút dòng tiền đầu tư.

Theo các chuyên gia, bên cạnh yếu tố vị trí, người mua bất động sản hiện nay dành sự quan tâm đáng kể đến yếu tố pháp lý dự án, quy hoạch bài bản, chủ đầu tư uy tín và đặc biệt là đáp ứng nhu cầu ở thực hoặc có thể khai thác cho thuê tạo ra lợi nhuận ngay sau khi nhận bàn giao.