Tân Hoàng Minh đang làm gì tại phía Đông Hà Nội?

Mặc dù thông tin chi tiết về dự án mới ở Long Biên vẫn được giữ kín nhưng việc Tập đoàn Tân Hoàng Minh tiến sang phía Đông không đơn thuần là mở rộng địa bàn đầu tư, mà ẩn sau đó là một sự dịch chuyển mang tính chiến lược, từ kiên trì "sưu tầm" những quỹ đất hiếm trong nội đô sang đón đầu những địa điểm đang dần được định hình là cực tăng trưởng mới của Hà Nội.

Trong hơn hai thập kỷ qua, Tân Hoàng Minh trung thành với một lựa chọn nhất quán. Các bất động sản của doanh nghiệp này đều hiện diện tại những khu vực nội đô vừa có vị trí đắc địa, cảnh quan đẹp, hạ tầng và tiện ích đầy đủ, vừa khan hiếm quỹ đất như hồ Hoàng Cầu, bán đảo Quảng An, đường Nguyễn Văn Huyên hay mới đây nhất là trung tâm phường Hai Bà Trưng.

Chính cách tiếp cận ấy đã định hình Tân Hoàng Minh như một nhà phát triển bất động sản gắn với những vị trí tiềm năng nơi mỗi công trình không chỉ khẳng định vị thế, phản chiếu chiều sâu văn hoá và chuẩn mực sống tinh tế, mà còn mang dáng dấp của một di sản đô thị, trường tồn với thời gian.

Cực tăng trưởng mới của phía Đông Hà Nội

Tuy nhiên, cấu trúc đô thị Hà Nội đang thay đổi nhanh chóng. Phía Đông, với Long Biên là tâm điểm, đang nổi lên như một cực phát triển mới nhờ hạ tầng ngày càng hoàn thiện, quy hoạch mở rộng và xu hướng dịch chuyển cư dân rõ nét. Không gian rộng, mật độ thấp của khu vực này tạo nên một hệ giá trị khác biệt so với khu vực nội đô truyền thống, ngày càng thu hút giới thượng lưu về sinh sống.

Trong bối cảnh đó, việc một doanh nghiệp vốn nổi tiếng "kén chọn vị trí" như Tân Hoàng Minh lựa chọn Long Biên cho thấy sức hấp dẫn khó cưỡng của khu vực này. Nếu như trước đây, vị trí luôn gắn với trung tâm lịch sử, nơi các giá trị đã được xác lập, thì ở giai đoạn mới, khái niệm này đang được tái định nghĩa: Không chỉ là trung tâm hiện hữu, mà là nơi có tiềm năng trở thành trung tâm mới. Phía Đông Hà Nội chính là một trong những khu vực như vậy - nơi hội tụ các yếu tố tăng trưởng dài hạn, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, kết nối nhanh chóng với trung tâm thành phố, quy hoạch đồng bộ, quỹ đất rộng, nhiều không gian xanh và hệ thống dịch vụ tiện ích ngày càng đa dạng. Đây chính là những "lõi giá trị tương lai" của đô thị.

Chính vì vậy, sự dịch chuyển ra khỏi lõi đô thị này không đồng nghĩa với việc hạ thấp tiêu chuẩn. Ngược lại, vị trí - tiêu chí tiên quyết và bất biến trong chiến lược của Tân Hoàng Minh vẫn được duy trì ở mức cao nhất. Nhìn lại các dự án trước đây, có thể thấy điểm chung rõ rệt: tất cả đều toạ lạc ở vị trí tiền năng của Thủ đô Hà Nội, nơi giao thoa của các trục giao thông huyết mạch, gắn liền với hồ nước, cảnh quan xanh và nằm gần các tiện ích trọng yếu của thành phố.

Vì thế, dự án mới của Tân Hoàng Minh tại Long Biên nhiều khả năng sẽ tiếp tục sở hữu một vị trí mang tính biểu tượng trong cấu trúc phát triển mới, một vị trí tiềm năng tại trung tâm đang hình thành ở phía Đông Hà Nội.

Lựa chọn nào cho Long Biên?

Song, yếu tố thu hút sự quan tâm của giới bất động sản đối với các dự án của Tân Hoàng Minh không chỉ là vị trí tiềm năng, mà còn ở "ngôn ngữ" phát triển. Điều này đặt ra câu hỏi: liệu Long Biên, khu vực đang phát triển theo mô hình đô thị hiện đại, có phù hợp với "mã gen" của Tân Hoàng Minh, vốn gắn liền với phong cách Tân cổ điển và sự cầu kỳ trong từng chi tiết?

Các dự án của Tân Hoàng Minh từ trước đến nay luôn được nhận diện bằng một hệ quy chiếu nhất quán, kiến trúc Tân cổ điển duy mỹ cùng mức độ hoàn thiện tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật, bền vững cùng thời gian. Những giá trị này đặc biệt cộng hưởng với không gian nội đô, nơi quỹ đất ngày càng khan hiếm, giá trị bất động sản không ngừng gia tăng và nhu cầu sở hữu các không gian sống mang tính biểu tượng, đẳng cấp luôn duy trì ở mức cao.

Các chi tiết hoàn thiện tại dự án Hanoi Signature như một tác phẩm nghệ thuật độc bản và bền vững cùng thời gian

Trong khi đó, Long Biên lại là một câu chuyện khác. Khu vực này được kiến tạo theo tư duy mở với không gian rộng, mật độ thấp, ưu tiên cảnh quan và tính kết nối. Ngôn ngữ kiến trúc phổ biến là hiện đại, tối giản, tập trung vào công năng và trải nghiệm sống.

Một khả năng có thể hình dung là Tân Hoàng Minh tiếp tục theo đuổi phong cách Tân cổ điển, nhưng điều chỉnh về tỷ lệ và không gian để phù hợp với quỹ đất rộng và cảnh quan mở của khu vực phía Đông. Khi đó, dự án sẽ đóng vai trò như một điểm nhấn khác biệt, tạo dấu ấn riêng giữa một không gian mà kiến trúc đương đại đang chiếm ưu thế.

Ở chiều ngược lại, những dự án gần đây như D’. Capitale và Greenera Southmark cho thấy Tân Hoàng Minh không hoàn toàn đóng khung trong một phong cách cố định, mà đã sử dụng "ngôn ngữ thiết kế" hiện đại hơn. Thực tế cũng cho thấy, những dự án ở lõi nội đô thường mang phong cách Tân cổ điển, còn ở những khu vực phát triển mới lại nghiêng về kiến trúc đương đại.

Greenera Southmark nổi bật tại khu Nam Hà Nội với phong cách kiến trúc hiện đại

Từ đó mở ra một khả năng có tính khả thi cao hơn tại Long Biên: Tân Hoàng Minh có thể lựa chọn ngôn ngữ kiến trúc hiện đại hơn về tổng thể, nhưng vẫn giữ lại những nguyên tắc cốt lõi về kiến trúc duy mỹ, mức độ hoàn thiện tinh xảo, trường tồn với thời gian. Nói cách khác, hình thức có thể thay đổi, nhưng tinh thần "chế tác" vẫn được giữ nguyên.

Nếu đi theo hướng này, dự án tại Long Biên sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong cách Tân Hoàng Minh thể hiện bản sắc, từ việc gắn với một phong cách cụ thể sang định nghĩa thương hiệu bằng một hệ tiêu chuẩn cao hơn, nơi kiến trúc chỉ là phương tiện, còn chất lượng và tính duy mỹ mới là cốt lõi.

Vì vậy, dự án mới tại Long Biên không đơn thuần là bước mở rộng đầu tư mà còn là sự chuyển dịch vị thế của Tân Hoàng Minh, từ "người sưu tầm vị trí hiếm" sang "người kiến tạo giá trị mới". Dù lựa chọn theo hướng nào, điều gần như chắc chắn không thay đổi vẫn là triết lý phát triển mà Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã kiên trì theo đuổi: Đề cao giá trị trường tồn và xem mỗi công trình như một "tác phẩm nghệ thuật" cần được hoàn thiện đạt đến độ tinh xảo cao nhất.