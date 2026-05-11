Sáp nhập Hưng Yên – Thái Bình: “Cú hích kép” tái định vị thị trường bất động sản

Hai mảnh ghép giàu tiềm năng

Như đã biết, Hưng Yên là tỉnh vệ tinh phía Đông Hà Nội với nền tảng công nghiệp phát triển và hạ tầng đồng bộ, trong khi Thái Bình sở hữu lợi thế kinh tế biển, quỹ đất dồi dào và nhiều dư địa tăng trưởng.

Điểm đáng chú ý sau sáp nhập là hệ thống giao thông dần hoàn thiện theo hướng đa trục, với các tuyến như QL39A, trục Thái Hà, CT06, CT08… tạo thành mạng lưới kết nối xuyên suốt, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hưng Yên – Hưng Hà – Thái Bình và mở rộng tới Hà Nội, Hải Phòng.

Theo quy hoạch, khu vực sẽ được bổ sung tuyến đường sắt quốc gia dài khoảng 101km trên trục Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh và phát triển sân bay quốc tế Đồng Châu, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đa phương thức, giúp thu hút đầu tư.

Song hành với hạ tầng là hệ thống khu công nghiệp dày đặc như CCN Nhân Hưng, Đức Hiệp, Thống Nhất, KCN Đồng Tu 1, KCN Thái Hà…tạo nên vành đai công nghiệp liên kết và lực cầu lớn về nhà ở, dịch vụ.

"Vùng trũng" về giá trên đà bứt phá

Sự cộng hưởng từ hạ tầng giao thông và quy hoạch phát triển công nghiệp, dịch vụ đang tạo đà cho thị trường bất động sản Thái Bình – Hưng Yên khởi sắc thời gian gần đây.

Theo thống kê từ các sàn môi giới, lượng giao dịch bất động sản tại Thái Bình đã tăng khoảng 10–15% so với cùng kỳ năm trước, tập trung chủ yếu ở phân khúc đất nền và nhà ở thấp tầng. Các khu vực như Tiền Hải, Thái Thụy, Hưng Hà đang trở thành điểm đến của dòng tiền từ Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang và cả các nhà đầu tư phía Nam.

Mặt bằng giá hiện dao động khoảng 18–20 triệu đồng/m² được xem là thấp so với các tỉnh công nghiệp lân cận, nên vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Đặc biệt, sự tăng lên về lượng giao dịch và mức độ quan tâm của khách hàng gần đây cũng cho thấy thị trường đang chuyển mình và tập trung vào các địa phương có quỹ đất lớn, cùng tiềm năng phát triển dài hạn.

Vạn Xuân Villa – Đón đầu xu hướng dịch chuyển dòng tiền

Trong bối cảnh thị trường bước vào chu kỳ mới, dòng tiền đầu tư ngày càng có xu hướng chọn lọc, ưu tiên các dự án có pháp lý rõ ràng, vị trí tốt và quy hoạch bài bản. Đây cũng là lý do những dự án như Vạn Xuân Villa (hay có tên pháp lý là Dự án khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Độc Lập, huyện Hưng Hà cũ) nhanh chóng thu hút sự quan tâm.

Phối cảnh 3D dự án Vạn Xuân Villa Hưng Hà – Thái Bình (cũ)

Tọa lạc trên trục ĐT.453 - tuyến giao thông huyết mạch của huyện Hưng Hà (cũ), từ Vạn Xuân Villa kết nối nhanh chóng tới trung tâm hành chính, giáo dục, y tế trong vùng lõi Hưng Yên và Thái Bình (cũ).

Dự án được định hướng phát triển theo mô hình nhà ở kiểu mẫu, đề cao chất lượng và trải nghiệm tiện nghi. Với 175 căn biệt thự nhà vườn được quy hoạch đồng bộ, mật độ xây dựng thấp, tạo không gian sống thoáng đãng và riêng tư.

Hệ thống 3 công viên nội khu gần 5.000m² cùng các tuyến đường rộng từ 13–17m mang đến môi trường sống xanh, thông thoáng – yếu tố ngày càng được người mua nhà quan tâm.

Đặc biệt, dòng sản phẩm biệt thự diện tích lớn từ 183m² – 415m² với số lượng không hướng tới số đông, mà dành cho nhóm khách hàng tìm kiếm giá trị lâu dài. Sự khan hiếm này không chỉ tạo nên khác biệt, mà còn là yếu tố quan trọng giúp bất động sản giữ giá và gia tăng giá trị theo thời gian.

Trong bối cảnh khu vực Hưng Hà đang hưởng lợi từ phát triển hạ tầng và dịch chuyển dân cư, nhu cầu ở thực gia tăng sẽ là nền tảng giúp các sản phẩm như Vạn Xuân Villa duy trì tính thanh khoản và tiềm năng tăng trưởng. Với những lợi thế sẵn có, dự án không chỉ là lựa chọn an cư, mà còn là tài sản tích lũy bền vững, đồng hành cùng sự phát triển của khu vực trong tương lai.

Sắp ra mắt dự án đất nền sổ đỏ Vạn Xuân Villa - Hưng Hà

Vị trí: Xã Lê Quý Đôn, Tỉnh Hưng Yên ( Hưng Hà – Thái Bình cũ)

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần NACICO

Đơn vị phát triển dự án:Công ty TNHH Nacico Vạn Xuân

Đơn vị tư vấn phát triển kinh doanh: Công ty CP Bất Động Sản Duyên Hải

Tổng diện tích : 7,3ha

Sản phẩm có sổ đỏ pháp lý lâu dài, gồm: 175 lô biệt thự nhà vườn; Xây thô 43 căn; Đất nền: 132 lô

