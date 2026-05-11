Biến động nhân sự tại TTC Land

Theo PV | 11-05-2026 - 09:00 AM | Bất động sản

TTC Land đã miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Nghi kể từ ngày 7/5/2026 theo đơn từ nhiệm.

Mới đây, Công ty CP Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, MCK: SCR) đã công bố Nghị quyết của HĐQT liên quan đến vấn đề nhân sự.

Cụ thể, HĐQT TTC Land đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp đối với bà Nguyễn Thị Nghi kể từ ngày 7/5/2026.

Lý do miễn nhiệm là do bà Nguyễn Thị Nghi đã có đơn xin từ nhiệm vị trí trên. Sau khi miễn nhiệm, bà Nghi không còn là người nội bộ của TTC Land.

Cũng liên quan đến vấn đề nhân sự, trước đó, ông Trần Văn An không còn đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT TTC Land kể từ ngày 23/4/2026.

Ở chiều ngược lại, cũng từ ngày 23/4/2026, ông Tô Hoài Long được bổ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. Hiện, ông Long không sở hữu cổ phiếu SCR nào.

Ngoài ra, ông Tô Hoài Long cũng mới được bổ nhiệm là Thành viên HĐQT Công ty CP Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitality) từ ngày 28/4/2026. TTC Hospitality và TTC Land được biết đến có mối quan hệ mật thiết với TTC Group của vợ chồng doanh nhân Đặng Văn Thành- Huỳnh Bích Ngọc.

Trong quý đầu năm 2026, TTC Land báo lợi nhuận trước thuế gần 9,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất ở mức gần 11,7 tỷ đồng; tăng hơn 515% so với kết quả gần 1,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Phía doanh nghiệp cho biết, sự tăng trưởng lợi nhuận thực hiện trên BCTC hợp nhất chủ yếu đến từ việc mở rộng hoạt động thi công xây dựng và tối ưu hoạt động tài chính.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 diễn ra ngày 23/4/2026, cổ đông đã thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu hợp nhất 1.275 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả đạt được được trong quý I/2026, TTC Land mới chỉ hoàn thành 9,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Cũng tại đại hội, cổ đông đã thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ do nhu cầu tái đầu tư vào các dự án trọng điểm. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 469,6 tỷ đồng sẽ được sử dụng bổ sung vào nguồn vốn đầu tư cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Theo PV

An ninh tiền tệ

