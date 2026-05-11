Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội họp xem xét thông qua siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Minh Tuệ/VTac News | 11-05-2026 - 08:39 AM | Bất động sản

Hà Nội họp xem xét thông qua siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Tại kỳ họp thứ 2, HĐND TP Hà Nội sẽ thông qua dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, đi qua địa bàn 16 xã, phường với với tổng mức đầu tư khoảng 736.963 tỷ đồng.

Sáng 11/5, HĐND TP Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề). Một trong những nội dung được xem xét tại kỳ họp là phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố.

Theo tờ trình của UBND thành phố, dự án được triển khai trên địa bàn 16 xã, phường: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Quy mô sử dụng đất dự án khoảng 11.418 ha, với các cấu phần chính gồm: Trục đại lộ cảnh quan; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; các khu đất phát triển đô thị; đất mặt nước; hạ tầng kỹ thuật và đất khác.

Hà Nội họp xem xét thông qua siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng- Ảnh 1.

Tổng mức đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng khoảng 736.963 tỷ đồng.

Nhóm 1: Các dự án đầu tư tuyến giao thông, trong đó nổi bật nhất xây dựng tuyến đường đại lộ dọc theo đê Hữu Hồng khoảng 45,35 km và trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng khoảng 35 km.

Nhóm 2: Gồm các dự án đầu tư công viên , như cụm công viên tại bãi sông Tráng Việt (thuộc xã Mê Linh, xã Thiên Lộc); cụm công viên tại bãi sông Tàm Xá thuộc (xã Thiên Lộc, xã Vĩnh Thanh, xã Đông Anh; cụm công viên tại bãi sông Ngọc Thụy (phường Bồ Đề)...

Nhóm 3: Các dự án đầu tư kè và chỉnh trị lòng sông, bờ sông, gồm kè và chỉnh trị bờ Tả sông Hồng, kè và chỉnh trị bờ Hữu sông Hồng.

Nhóm 4: Các dự án đầu tư khu đô thị định cư- tái thiết, gồm khu đô thị định cư tại phường Long Biên; khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam; khu tái thiết đô thị làng nghề tại xã Bát Tràng.

Nhóm 5: Gồm các dự án giải phóng mặt bằng độc lập.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 736.963 tỷ đồng.

Dự kiến, dự án được triển khai giai đoạn 2026 - 2038. Trong đó, giai đoạn 2026 - 2030 sẽ tập trung hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình, hạ tầng chính của dự án, gồm: Trục đại lộ cảnh quan hai bên sông; kè và chỉnh trị lòng, bờ sông hai bên sông; công viên công cộng phường Phú Thượng; công viên tại bãi sông phường Hồng Hà; khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam; khu đô thị định cư tại phường Long Biên; dự án giải phóng mặt bằng độc lập.

Giai đoạn 2030 - 2038 sẽ hoàn thành các dự án thành phần còn lại.

Loại hợp đồng dự án PPP: Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (Hợp đồng BT) thanh toán bằng quỹ đất.

Quỹ đất đối ứng dự kiến bố trí tại các khu đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với diện tích khoảng 2.655,8 ha. Quỹ đất còn lại sẽ rà soát xác định tại một phần quỹ đất thu hồi của các dự án chậm triển khai và quỹ đất dự kiến xác định thanh toán cho các dự án BT trên địa bàn thành phố.

Dự án do Liên danh Công ty cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải, Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát làm chủ đầu tư.

Minh Tuệ/VTac News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CEO Đất Xanh Miền Bắc: Một đồng hạ tầng metro sẽ tạo ra tạo đòn bẩy 10 đồng, bất động sản dọc TOD sẽ tăng trưởng khủng khiếp

CEO Đất Xanh Miền Bắc: Một đồng hạ tầng metro sẽ tạo ra tạo đòn bẩy 10 đồng, bất động sản dọc TOD sẽ tăng trưởng khủng khiếp Nổi bật

Đại công trình 9.900 tỷ đồng và tham vọng tái định hình khu Nam TPHCM

Đại công trình 9.900 tỷ đồng và tham vọng tái định hình khu Nam TPHCM Nổi bật

Noble West Lake Ha Noi: 12 tòa tháp 40 tầng thi công xuyên đêm, "đại công trường" lớn bậc nhất Tây Hồ Tây lộ diện

Noble West Lake Ha Noi: 12 tòa tháp 40 tầng thi công xuyên đêm, "đại công trường" lớn bậc nhất Tây Hồ Tây lộ diện

08:04 , 11/05/2026
Tân Hoàng Minh đang làm gì tại phía Đông Hà Nội?

Tân Hoàng Minh đang làm gì tại phía Đông Hà Nội?

08:00 , 11/05/2026
Hưng Yên: Mạch khoáng quý bậc nhất đồng bằng Bắc Bộ

Hưng Yên: Mạch khoáng quý bậc nhất đồng bằng Bắc Bộ

08:00 , 11/05/2026
Vành đai đẩy giá đất vùng ven tăng 3 - 4 lần, đâu là điểm đến kế tiếp?

Vành đai đẩy giá đất vùng ven tăng 3 - 4 lần, đâu là điểm đến kế tiếp?

08:00 , 11/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên