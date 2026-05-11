Tiến độ các dự án đón APEC 2027 ở Phú Quốc hiện ra sao?

Để phục vụ tiến độ mở rộng các dự án hạ tầng chuẩn bị cho APEC 2027, Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định và phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Phú Quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cụ thể, trong thời kỳ 2021-2030, sân bay sẽ được quy hoạch sân đỗ trước nhà ga T2 và mở rộng sân đỗ hiện hữu lên khoảng 42 vị trí; đồng thời bổ sung quy hoạch sân đỗ giữa khu vực trước nhà ga T1 và nhà khách VIP/hàng không chung để đạt khoảng 45 vị trí. Khu đất phía Tây sân đỗ nhà khách VIP được quy hoạch làm quỹ đất dự trữ để tiếp tục mở rộng trong tầm nhìn đến năm 2050.

Nhà ga hành khách T2 của sân bay Phú Quốc mang hình dáng "phượng hoàng" đã hoàn thiện xây dựng cơ bản. Ảnh: SG.

Thực tế, dự án mở rộng Cảng HKQT Phú Quốc rộng 1.050 ha khởi công từ tháng 7/2025 đang tăng tốc từng ngày. Nhà ga hành khách T2 mang hình dáng "phượng hoàng" đã hoàn thiện phần xây dựng cơ bản; nhà ga VVIP rộng 6.000 m2 lấy cảm hứng từ cá đại bàng biển cũng bước vào giai đoạn hoàn thiện. Hạng mục đường cất hạ cánh 1C hiện đã chính thức đi vào vận hành. Dự án dự kiến nâng công suất sân bay lên 20 triệu hành khách mỗi năm từ 2027, trở thành khuôn mẫu để áp dụng cho các sân bay Phan Thiết, Côn Đảo và Rạch Giá.

Cũng tại Phú Quốc, tọa lạc tại khu lấn biển Bãi Đất Đỏ, cụm dự án Trung tâm hội nghị APEC khởi công vào tháng 6/2025 với tổng vốn đầu tư lên tới 21.860 tỷ đồng. Trên quy mô hơn 16 ha, dự án tích hợp trung tâm hội nghị - triển lãm, nhà hát đa năng và công viên APEC.

Điểm nhấn của tổ hợp này là không gian phòng hội nghị rộng 10.790 m2, chính thức vượt qua quy mô phòng hội nghị lớn nhất thế giới hiện nay tại Las Vegas. Tổng diện tích sàn xây dựng đạt 95.200 m2, bao gồm trung tâm báo chí quốc tế sức chứa 4.000 phóng viên và không gian Dinner show 2.000 chỗ ngồi.

Sau 10 tháng thi công, hơn 90% kết cấu bê tông cốt thép của Trung tâm hội nghị APEC đã hoàn thành. Ảnh: SG.

Đến nay, sau 10 tháng thi công, hơn 90% kết cấu bê tông cốt thép của tổ hợp đã hoàn thành. Hiện tại, hệ mái thép nhịp 81m kỳ vĩ đang dần lộ diện trên công trường.

Mạng lưới giao thông kết nối trực tiếp vào tổ hợp APEC cũng đang được triển khai đồng bộ. Tuyến đường huyết mạch ĐT975 dài gần 18 km với lộ giới 62m (10 làn xe) đang tấp nập thi công, dự kiến hoàn thành vào quý I/2027.

Tuyến đường ĐT975 tại Phú Quốc hiện tại. Ảnh: SG.

Nổi bật nhất là dự án tàu điện nhẹ (LRT) đầu tiên tại Phú Quốc với tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng (hình thức BOT). Tuyến LRT khởi công cuối năm 2025 dài gần 18 km, đi qua 6 nhà ga, bao gồm một ga ngầm hiện đại ngay tại Trung tâm Hội nghị APEC. Với đoàn tàu 3 toa chạy bằng năng lượng sạch đạt vận tốc 100 km/h, thời gian di chuyển từ sân bay đến khu vực APEC sẽ được rút ngắn kỷ lục chỉ còn 18-20 phút.

Sự lột xác thần tốc về hạ tầng đang tạo đà bứt phá lớn cho du lịch Phú Quốc. Chỉ trong 11 tháng của năm, đảo ngọc đã đón gần 7,6 triệu lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ. Lượng khách quốc tế riêng trong tháng 11 đạt hơn 242.000 lượt, cao gấp ba lần cùng kỳ 2024. Những công trường thi công rực sáng xuyên đêm đang khẳng định vị thế và năng lực của Phú Quốc trước thềm sự kiện lịch sử APEC 2027.