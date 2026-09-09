Hưng Yên thu hút hơn 63.400 tỷ đồng vốn đầu tư sau 8 tháng

Sáng 8/9, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2026 và hội nghị trực tuyến với các xã, phường nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trên hầu hết các lĩnh vực.

Công nghiệp tăng gần 16%, xuất nhập khẩu đạt 17,47 tỷ USD

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 8 tháng tăng 15,78% so với cùng kỳ, tiếp tục là một trong những điểm sáng của nền kinh tế. Riêng tháng 8, chỉ số này tăng 0,83% so với tháng 7.

Thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 8 tháng ước đạt 197.106 tỷ đồng, tăng 17,57% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 17,47 tỷ USD, tăng 28,55%. Trong đó, xuất khẩu đạt 8,92 tỷ USD, tăng 16,45%; nhập khẩu đạt 8,55 tỷ USD, tăng 44,18%.

Trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trên hầu hết các lĩnh vực.

Hoạt động thu hút đầu tư cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Trong 8 tháng, toàn tỉnh thu hút 217 dự án mới và 144 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt 63.423,2 tỷ đồng và hơn 1,765 tỷ USD. Trong số này có 40 dự án FDI mới, tổng vốn đăng ký 645,67 triệu USD. Toàn tỉnh thành lập mới 3.715 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 40.811 tỷ đồng, tăng 11,66%.

Công tác thu ngân sách được tập trung chỉ đạo. 8 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 49.728 tỷ đồng, bằng 59% dự toán. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. Tỉnh đã hoàn thành sắp xếp các cơ sở giáo dục; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng, chống dịch bệnh được triển khai chủ động.

Trong 8 tháng, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 41.220 người, trong đó 4.690 lao động đi làm việc ở nước ngoài; trợ cấp thất nghiệp cho 7.851 người; tư vấn, giới thiệu việc làm cho trên 24.000 người.

Một trong những vấn đề được tỉnh Hưng Yên đặc biệt quan tâm là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đến ngày 31/8, Hưng Yên giải ngân 20.705 tỷ đồng, đạt gần 50% kế hoạch Thủ tướng giao và 37% kế hoạch địa phương giao.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, ông Nguyễn Mạnh Quyền - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên - phê bình nghiêm khắc các cơ quan, đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân của tỉnh và cả nước. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, lãnh đạo địa phương nêu cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; phải có giải pháp đủ mạnh để tạo chuyển biến trong những tháng còn lại của năm.

Sở Tài chính được giao rà soát, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, địa phương trong giải ngân vốn đầu tư công. Những nội dung vượt thẩm quyền phải khẩn trương báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo. Sở Nội vụ được yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, chức trách, nhiệm vụ được giao và hiệu quả thực hiện công việc.

Phấn đấu GRDP quý III tăng 11,9%

Trong những tháng cuối năm, Hưng Yên đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP quý III đạt 11,9%, 9 tháng đạt 11,1%. Tỉnh yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án; tập trung giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm. Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương phải tăng cường giải pháp tăng thu ngân sách, đặc biệt là thu tiền sử dụng đất; rà soát, điều chỉnh kế hoạch thu phù hợp thực tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định, mục tiêu tăng trưởng năm 2026 tối thiểu 11,5% là không thay đổi.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng, thủ tục pháp lý đối với các khu đất trong kế hoạch để tổ chức đấu giá; nghiên cứu thành lập các tổ liên ngành đôn đốc thu đối với các dự án còn nợ tiền sử dụng đất, phấn đấu hoàn thành dự toán thu cả năm.

Tỉnh cũng tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp, Khu kinh tế Thái Bình; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng; phân tích những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nhất là trong giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng; đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên khẳng định, mục tiêu tăng trưởng năm 2026 tối thiểu 11,5% là không thay đổi. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị các sở, ngành phối hợp với Thống kê tỉnh rà soát, đánh giá toàn diện năng lực tăng thêm của từng ngành, lĩnh vực, qua đó có giải pháp bảo đảm tốc độ tăng trưởng chung của tỉnh; tiếp tục tập trung xử lý, tháo gỡ khó khăn đối với các dự án, công trình chậm tiến độ, kéo dài, khơi thông nguồn lực và tạo thêm động lực cho tăng trưởng.

Đồng thời yêu cầu tiếp tục tập trung triển khai các chương trình, nhiệm vụ, dự án về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; đồng thời thống nhất với đề xuất đầu tư trang bị máy tính cho các thôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh.

Các sở, ngành, địa phương bám sát nhiệm vụ, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả, tăng cường phối hợp, chủ động xử lý công việc ngay từ cơ sở; không để công việc tồn đọng, chậm trễ, nhất là đối với những nhiệm vụ có tác động trực tiếp đến tăng trưởng, thu ngân sách, giải ngân đầu tư công và tiến độ các dự án trọng điểm.