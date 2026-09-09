Nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc thu hẹp khoảng cách với top 3 toàn cầu

Nhà sản xuất chip nhớ ChangXin Memory Technologies (CXMT) của Trung Quốc đã củng cố vị thế là nhà cung cấp DRAM lớn thứ tư thế giới trong quý II/2026, nâng thị phần toàn cầu lên 10% và thu hẹp khoảng cách với ba doanh nghiệp hàng đầu trong ngành này.

Theo dữ liệu mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, thị phần của CXMT (tính theo doanh thu) đã tăng mạnh so với mức 4% cùng kỳ năm ngoái và 8% trong quý I.

Samsung Electronics vẫn giữ vị trí dẫn đầu với 38% thị phần, theo sau là SK Hynix với 25% thị phần và Micron Technology với 24% thị phần. Tổng thị phần của 3 "ông lớn" lâu năm này đã giảm từ 94% xuống còn 87% khi CXMT tiếp tục mở rộng ảnh hưởng trên thị trường toàn cầu.

Sự tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh thị trường DRAM toàn cầu mở rộng nhanh chóng nhờ nhu cầu mạnh mẽ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và các trung tâm dữ liệu. Dữ liệu của Counterpoint cho thấy doanh thu thị trường DRAM toàn cầu trong quý II/2026 đã tăng vọt 57% so với quý trước đó và tăng 385% so với cùng kỳ năm ngoái.

CXMT ghi nhận doanh thu đạt 150,31 tỷ NDT (22,4 tỷ USD) trong nửa đầu năm 2026, tăng gần 900% so với cùng kỳ năm ngoái, tốc độ tăng trưởng này vượt xa mức tăng doanh thu của các đối thủ cạnh tranh lớn trên toàn cầu trong lĩnh vực chip nhớ, bao gồm Samsung Electronics, SK Hynix và Micron.