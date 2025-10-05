Hướng dẫn chuyển đổi TÀI KHOẢN THU PHÍ sang TÀI KHOẢN GIAO THÔNG

Lùi thời hạn chuyển đổi tài khoản giao thông đến hết ngày 31/12/2025

Cục Đường bộ Việt Nam vừa phát thông cáo báo chí về việc chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định tại Nghị định số 119/2024 ngày 30/9/2024 của Chính phủ.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, sau khi Nghị định số 119/2024 về thanh toán điện tử giao thông đường bộ được ban hành, Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành các văn bản triển khai tới các bộ, ngành, địa phương, nhà cung cấp dịch vụ tiền sử dụng đường bộ, các Chủ đầu tư/doanh nghiệp dự án BOT và các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai.

Trọng tâm là tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện về lộ trình và cách thức chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Nhiều khó khăn khiến người dùng chưa thể kết nối tài khoản giao thông

Theo số liệu báo cáo của các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ, đến 30/9/2025, về cơ bản các tài khoản thu phí đã được chuyển đổi thành tài khoản giao thông, tuy nhiên mới có hơn 3 triệu/tổng số 5,8 triệu tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Còn khoảng 2,8 triệu tài khoản giao thông chưa thực hiện kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó có gần 170 nghìn tài khoản của doanh nghiệp vận tải.

Qua ghi nhận phản ánh của các cá nhân, doanh nghiệp vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam nhận thấy việc kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt kết nối với tài khoản giao thông còn có một số tồn tại.

Phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (ví điện tử, thẻ tín dụng, uỷ nhiệm chi) của doanh nghiệp khi kết nối với tài khoản giao thông gặp khó khăn hơn so với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt của cá nhân.

Nguyên nhân là do ví điện tử cho doanh nghiệp chưa được cung cấp rộng rãi nên khó khăn trong việc kết nối với tài khoản giao thông; thẻ tín dụng của doanh nghiệp kết nối với tài khoản giao thông phải chịu phí cao (1-2%) nên gây tốn kém cho doanh nghiệp; Phương án uỷ nhiệm chi (tài khoản thanh toán được chủ phương tiện uỷ nhiệm chi khi phát sinh giao dịch) kết nối với tài khoản giao thông chưa đáp ứng tốc độ xử lý của hệ thống thu phí điện tử không dừng.

Một số cá nhân, đặc biệt là người nước ngoài gặp khó khăn trong việc định danh cá nhân để kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Lùi thời hạn kết nối tài khoản giao thông đến 31/12/2025

Để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc nêu trên, đặc biệt để không xảy ra tình trạng ùn tắc tại trạm thu phí và gián đoạn hoạt động vận tải đường bộ, ảnh hưởng tới việc vận chuyển, cung ứng các hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ tiếp tục sử dụng tài khoản thu phí của các cá nhân nước ngoài, các doanh nghiệp thay thế cho phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để kết nối với tài khoản giao thông đến trước thời điểm 31/12/2025, trong thời gian hoàn thiện giải pháp cho phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp để kết nối với tài khoản giao thông.

Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ chủ động phối hợp với VEC và các Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án BOT xây dựng các kịch bản, phương án xử lý đối với các sự cố có thể xảy ra; tăng cường nhân sự trực tiếp tại các trạm thu phí để hướng dẫn, hỗ trợ chủ phương tiện trong việc kết nối tài khoản giao thông với các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định.

Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục tham mưu cho Bộ Xây dựng làm việc với Ngân hàng Nhà nước để chỉ đạo các Ngân hàng thương mại, các tổ chức trung gian thanh toán để tháo gỡ các vướng mắc về phí dịch vụ và giải pháp kết nối để đáp ứng tốc độ xử lý của hệ thống thu phí điện tử không dừng.

Nghị định 119/2024/NĐ-CP quy định: chủ phương tiện có nghĩa vụ phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ thực hiện việc chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông trước ngày 1/10/2025 (trong khoảng thời gian từ ngày 1/10/2024 đến ngày 30/9/2025, chủ phương tiện có thể thực hiện thanh toán tiền sử dụng đường bộ từ tài khoản thu phí hoặc phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt).

Hướng dẫn chuyển đổi sang tài khoản giao thông trên App VETC

Bước 1: Tại màn hình Xác thực, bấm “Bắt đầu xác thực”

Bước 2: Chụp CCCD có gắn chíp theo hướng dẫn trên màn hình

Bước 3: Bật NFC trên điện thoại và làm theo hướng dẫn

Bước 4: Thực hiện định danh khuôn mặt theo hướng dẫn

Buớc 5: Kiểm tra thông tin, lựa chọn “Tôi đồng ý” và bấm “Xác nhận” để hoàn tất

Bước 6: Nhận kết quả định danh thành công

Lưu ý: Đảm bảo thông tin số giấy tờ tùy thân, họ và tên và số điện thoại di động cần trùng khớp thông tin ngân hàng

Hướng dẫn kết nối phương tiện thanh toán:

Bước 1: Đăng nhập vào App VETC và chọn ”Số dư ví”

Bước 2: Chọn “Thêm liên kết”

Bước 3: Chọn ngân hàng để liên kết

Bước 4: Nhập và kiểm tra kỹ thông tin cá nhân và bấm “Xác nhận”

Bước 5: Xác thực trên ứng dụng ngân hàng

Bước 6: Nhận thông báo liên kết thành công

Hiện nay, VETC đã kết nối trực tiếp với 12 ngân hàng lớn, gồm: BIDV, Vietcombank, Agribank, VietinBank, MB, Techcombank, TPBank, Sacombank, ACB, Nam A Bank, VietABank và SHB. Đồng thời, 32 ngân hàng nội địa khác cũng có thể kết nối nạp tiền vào ví VETC thông qua thẻ ATM thanh toán.

Việc chuyển đổi Tài khoản giao thông đem đến nhiều lợi ích:

An toàn tài chính: giảm rủi ro mất tiền mặt, tiết kiệm thời gian, không phải chờ đợi tại trạm.

giảm rủi ro mất tiền mặt, tiết kiệm thời gian, không phải chờ đợi tại trạm. Xác thực chính chủ , giúp đảm bảo quyền lợi, chống gian lận, bảo vệ tài sản người dùng.

, giúp đảm bảo quyền lợi, chống gian lận, bảo vệ tài sản người dùng. Một tài khoản đã định danh có thể sử dụng cho nhiều dịch vụ trong tương lai như: bãi đỗ xe, trạm xăng, các dịch vụ giao thông nội đô…

Việc chủ động định danh, xác thực tài khoản giao thông ngay từ hôm nay không chỉ giúp người dân yên tâm sử dụng dịch vụ một cách an toàn, liên tục, mà còn thể hiện tinh thần tuân thủ chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước khi xây dựng hạ tầng giao thông hiện đại.

Mỗi hành động đúng thời điểm sẽ góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và thúc đẩy một hệ thống giao thông thông minh, minh bạch và bền vững cho toàn xã hội.

Chuyển đổi sang tài khoản giao thông từ tài khoản thu phí ePass

Để chuyển đổi sang tài khoản giao thông từ tài khoản thu phí ePass, chủ phương tiện đăng nhập tài khoản, chọn mục Quản lý nguồn tiền.

Sau khi chọn Quản lý nguồn tiền, thực hiện liên kết với tài khoản Viettel Money hoặc thẻ tín dụng quốc tế (mất phí 1-2%) rồi hoàn tất quá trình liên kết theo hướng dẫn.

Đồng thời, chủ phương tiện cần liên kết nguồn tiền từ ngân hàng vào ứng dụng Viettel Money hoặc chuyển tiền trực tiếp vào ví Viettel Money để đảm bảo số dư thanh toán phí giao thông.

LIÊN KẾT TÀI KHOẢN EPASS VỚI VIETTEL MONEY TỪ APP EPASS

BƯỚC 1 : Truy cập vào App ePass, Chọn “Quản lý nguồn tiền”

: Truy cập vào App ePass, Chọn “Quản lý nguồn tiền” BƯỚC 2 : Chọn “Thêm tài khoản liên kết”, Chọn hình thức “Viettel Money”

: Chọn “Thêm tài khoản liên kết”, Chọn hình thức “Viettel Money” BƯỚC 3 : Nhập mật khẩu của tài khoản, Viettel Money đang đăng nhập

: Nhập mật khẩu của tài khoản, Viettel Money đang đăng nhập BƯỚC 4 : Lựa chọn nguồn tiền thanh toán có trong Viettel Money

: Lựa chọn nguồn tiền thanh toán có trong Viettel Money BƯỚC 5 : Thông báo đã liên kết tài khoản, ePass với Viettel Money thành công

LIÊN KẾT TÀI KHOẢN EPASS VỚI VIETTEL MONEY TỪ APP VIETTEL MONEY

BƯỚC 1 : Truy cập vào App Viettel Money, Chọn “Xem tất cả” để tìm ePass

: Truy cập vào App Viettel Money, Chọn “Xem tất cả” để tìm ePass BƯỚC 2 : Tìm kiếm hoặc kéo xuống và chọn phần “Xe qua trạm ePass”

: Tìm kiếm hoặc kéo xuống và chọn phần “Xe qua trạm ePass” BƯỚC 3 : Ở giao diện, chọn “Liên kết ngay” để liên kết Viettel Money với ePass

: Ở giao diện, chọn “Liên kết ngay” để liên kết Viettel Money với ePass BƯỚC 4 : Điền đầy đủ thông tin theo “Số hợp đồng” hoặc “Biển số xe”

: Điền đầy đủ thông tin theo “Số hợp đồng” hoặc “Biển số xe” BƯỚC 5 : Kiểm tra lại thông tin và nhập mã OTP được gửi về số điện thoại. Hệ thống báo liên kết thành công

LIÊN KẾT NGAY

LIÊN KẾT TÀI KHOẢN EPASS VỚI THẺ VISA TỪ APP EPASS