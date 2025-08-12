Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hướng dẫn về phụ cấp, nâng bậc lương cho cán bộ, công chức sau sắp xếp

12-08-2025 - 10:00 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngoài việc giữ nguyên các phụ cấp hiện hưởng, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục được thực hiện chế độ nâng bậc lương theo quy định.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà , Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ (Ban Chỉ đạo của Chính phủ) ký ban hành Công văn số 16 về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Hướng dẫn về phụ cấp, nâng bậc lương cho cán bộ, công chức sau sắp xếp- Ảnh 1.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: VGP)

Công văn nêu rõ, trước đó, Ban Chỉ đạo của Chính phủ có Công văn số 03 (ngày 15/4) và Công văn số 11 (ngày 4/6) định hướng một số nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn cách hiểu khác nhau về việc giữ nguyên chế độ phụ cấp hiện hưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách Nhà nước chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Để thống nhất trong tổ chức thực hiện, Ban Chỉ đạo của Chính phủ bổ sung hướng dẫn về việc thực hiện chế độ phụ cấp và chế độ nâng bậc lương .

Ban Chỉ đạo của Chính phủ nêu rõ các chế độ phụ cấp lương hiện nay bao gồm 18 loại: Phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp khu vực; phụ cấp đặc biệt; phụ cấp thu hút; phụ cấp lưu động; phụ cấp độc hại, nguy hiểm; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh; phụ cấp thâm niên nghề; phụ cấp trách nhiệm theo nghề; phụ cấp ưu đãi theo nghề; phụ cấp đặc thù áp dụng đối với lực lượng vũ trang; phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; phụ cấp công vụ; phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp trách nhiệm công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh cấp xã.

Việc giữ nguyên (bảo lưu hoặc tiếp tục hưởng) phụ cấp được thực hiện đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách Nhà nước chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính mà vẫn là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Theo đó, trước khi được bố trí sắp xếp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang hưởng phụ cấp nào trong số các phụ cấp lương như trên thì sau khi sắp xếp được tiếp tục hưởng phụ cấp đó.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thời gian làm việc còn lại dưới 6 tháng kể từ ngày có quyết định bố trí sắp xếp (do nghi hưu đúng tuổi, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc...) thì tiếp tục hưởng phụ cấp cho đến khi hết thời gian làm việc còn lại.

Công văn đưa ra một ví dụ cụ thể: Trước sắp xếp, công chức A thuộc Thanh tra cấp huyện đang được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra mức 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), sau sắp xếp được bố trí đảm nhiệm vị trí việc làm là công chức cấp xã thì được giữ nguyên phụ cấp trách nhiệm theo nghề Thanh tra mức 25% nêu trên trong 6 tháng.

Ngoài việc giữ nguyên các phụ cấp hiện hưởng, Ban Chỉ đạo của Chính phủ định hướng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục được thực hiện chế độ nâng bậc lương theo quy định của pháp luật hiện hành.


Theo Anh Văn

vtcnews.vn

Từ Khóa:
cán bộ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông tin NÓNG và MỚI nhất của Vingroup về 2 trụ cột mới sau 32 năm thành lập

Thông tin NÓNG và MỚI nhất của Vingroup về 2 trụ cột mới sau 32 năm thành lập Nổi bật

Tỷ phú cam kết đầu tư 10 tỷ USD vào Việt Nam vừa thắng thầu một dự án lớn tại quốc gia đông dân nhất TG

Tỷ phú cam kết đầu tư 10 tỷ USD vào Việt Nam vừa thắng thầu một dự án lớn tại quốc gia đông dân nhất TG Nổi bật

Đề xuất chuyển chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành: Cần nghiên cứu kỹ, xác định lộ trình

Đề xuất chuyển chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành: Cần nghiên cứu kỹ, xác định lộ trình

09:32 , 12/08/2025
Điều gì hút vốn FDI vào Việt Nam cao nhất 5 năm qua?

Điều gì hút vốn FDI vào Việt Nam cao nhất 5 năm qua?

09:00 , 12/08/2025
Đề xuất làm đường xuyên rừng, kết nối Đồng Xoài và Vành đai 4 TPHCM

Đề xuất làm đường xuyên rừng, kết nối Đồng Xoài và Vành đai 4 TPHCM

08:36 , 12/08/2025
TS. Nguyễn Văn Phụng chỉ ra nghịch lý từ bảng vinh danh doanh nghiệp nộp ngân sách lớn và con đường tạo nguồn thu bền vững cho Việt Nam

TS. Nguyễn Văn Phụng chỉ ra nghịch lý từ bảng vinh danh doanh nghiệp nộp ngân sách lớn và con đường tạo nguồn thu bền vững cho Việt Nam

07:00 , 12/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên