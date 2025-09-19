Hương Giang, Tăng Phúc là những nghệ sỹ Việt đầu tiên "flex" khoe iPhone 17 series màu cam

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh xinh đẹp ngồi trên xe hơi, tay cầm ly nước cam cùng dòng trạng thái "Nước cam sáng nay ngọt thơm sao sao á cả nhà iu". Tuy nhiên, tâm điểm chú ý của dân mạng lại đổ dồn vào chiếc điện thoại màu cam rực rỡ mà cô đang cầm trên tay.

Màn flex khéo léo của Hương Giang với chiếc iPhone 17 Pro màu Cam Vũ Trụ nổi bật

Không khó để nhận ra đây chính là chiếc iPhone 17 Pro màu Cam Vũ Trụ (Cosmic Orange) - phiên bản màu sắc đang được săn lùng ráo riết nhất năm nay.

Hành động của Hương Giang được xem là một màn "flex" cực chất, bởi hôm nay (19/9) mới là ngày đầu tiên iPhone 17 series được chính thức bàn giao đến tay người dùng Việt Nam. Việc sở hữu và "trên tay" máy ngay trong buổi sáng đầu tiên mở bán cho thấy nàng hậu rất nhanh nhạy trong việc cập nhật xu hướng công nghệ.

Bên dưới bài đăng, hàng loạt người hâm mộ đã nhanh chóng "soi" ra và để lại bình luận trầm trồ, khen ngợi độ "chịu chơi" của Hương Giang. Nhiều bình luận hài hước cho rằng "Nước cam này hơi nhiều tiền", hay "Hèn chi bữa nay bả dậy sớm"...

Nhiều bình luận thú vị bên dưới bài đăng flex iPhone mới của Hương Giang

Bên cạnh đó, Hương Giang cũng cho biết giá chiếc iPhone 17 mới màu Cam Vũ Trụ của mình có giá 50 triệu đồng. Với mức giá này, chiếc điện thoại trên tay cô nàng được cho là phiên bản iPhone 17 Pro Max 1TB bộ nhớ.

Màn khoe khéo của Hương Giang đã khiến cộng đồng mạng được một phen xôn xao, đồng thời càng làm tăng thêm sức nóng cho dòng iPhone 17 trong ngày đầu mở bán tại Việt Nam.

Sáng nay, Tăng Phúc cũng là một trong số những nghệ sỹ đầu tiên tại Việt Nam check-in khoe iPhone, anh cũng chọn phiên bản màu cam tại hệ thống Di Động Việt.

