Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hương Giang, Tăng Phúc là những nghệ sỹ Việt đầu tiên "flex" khoe iPhone 17 series màu cam

19-09-2025 - 13:55 PM | Lifestyle

Sáng ngày 19/9, ngày đầu tiên iPhone 17 series chính thức mở bán tại Việt Nam, Hoa hậu Hương Giang đã nhanh chóng gia nhập hội những người sở hữu siêu phẩm này sớm nhất và có màn khoe khéo đầy tinh tế trên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh xinh đẹp ngồi trên xe hơi, tay cầm ly nước cam cùng dòng trạng thái "Nước cam sáng nay ngọt thơm sao sao á cả nhà iu". Tuy nhiên, tâm điểm chú ý của dân mạng lại đổ dồn vào chiếc điện thoại màu cam rực rỡ mà cô đang cầm trên tay.

Hương Giang, Tăng Phúc là những nghệ sỹ Việt đầu tiên "flex" khoe iPhone 17 series màu cam- Ảnh 1.

Màn flex khéo léo của Hương Giang với chiếc iPhone 17 Pro màu Cam Vũ Trụ nổi bật

Không khó để nhận ra đây chính là chiếc iPhone 17 Pro màu Cam Vũ Trụ (Cosmic Orange) - phiên bản màu sắc đang được săn lùng ráo riết nhất năm nay.

Hành động của Hương Giang được xem là một màn "flex" cực chất, bởi hôm nay (19/9) mới là ngày đầu tiên iPhone 17 series được chính thức bàn giao đến tay người dùng Việt Nam. Việc sở hữu và "trên tay" máy ngay trong buổi sáng đầu tiên mở bán cho thấy nàng hậu rất nhanh nhạy trong việc cập nhật xu hướng công nghệ.

Bên dưới bài đăng, hàng loạt người hâm mộ đã nhanh chóng "soi" ra và để lại bình luận trầm trồ, khen ngợi độ "chịu chơi" của Hương Giang. Nhiều bình luận hài hước cho rằng "Nước cam này hơi nhiều tiền", hay "Hèn chi bữa nay bả dậy sớm"...

Hương Giang, Tăng Phúc là những nghệ sỹ Việt đầu tiên "flex" khoe iPhone 17 series màu cam- Ảnh 2.

Nhiều bình luận thú vị bên dưới bài đăng flex iPhone mới của Hương Giang

Bên cạnh đó, Hương Giang cũng cho biết giá chiếc iPhone 17 mới màu Cam Vũ Trụ của mình có giá 50 triệu đồng. Với mức giá này, chiếc điện thoại trên tay cô nàng được cho là phiên bản iPhone 17 Pro Max 1TB bộ nhớ.

Màn khoe khéo của Hương Giang đã khiến cộng đồng mạng được một phen xôn xao, đồng thời càng làm tăng thêm sức nóng cho dòng iPhone 17 trong ngày đầu mở bán tại Việt Nam.

Sáng nay, Tăng Phúc cũng là một trong số những nghệ sỹ đầu tiên tại Việt Nam check-in khoe iPhone, anh cũng chọn phiên bản màu cam tại hệ thống Di Động Việt.

Hương Giang, Tăng Phúc là những nghệ sỹ Việt đầu tiên "flex" khoe iPhone 17 series màu cam- Ảnh 3.

Chú thích ảnh

Hương Giang, Tăng Phúc là những nghệ sỹ Việt đầu tiên "flex" khoe iPhone 17 series màu cam- Ảnh 4.

Tăng Phúc nhận máy sớm ngay ngày mở bán tại Di Động Việt (Ảnh: Huỳnh Duy)

Choáng với số lượng iPhone 17 mở bán trong ngày đầu tiên

Theo KV

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú giàu nhất thế giới đang đi xe gì?

Tỷ phú giàu nhất thế giới đang đi xe gì? Nổi bật

Bé 5 tuổi gây sốt mạng khi cùng mẹ chinh phục top 5 đỉnh núi cao nhất Việt Nam

Bé 5 tuổi gây sốt mạng khi cùng mẹ chinh phục top 5 đỉnh núi cao nhất Việt Nam Nổi bật

Tiểu thư Doãn Hải My "lên đồ" sang chảnh, xinh như hoa hậu, khí chất khác hẳn lúc cặm cụi rửa bát ở quê chồng

Tiểu thư Doãn Hải My "lên đồ" sang chảnh, xinh như hoa hậu, khí chất khác hẳn lúc cặm cụi rửa bát ở quê chồng

13:43 , 19/09/2025
Vì sao người siêu giàu ít khi phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi tướng mạo?

Vì sao người siêu giàu ít khi phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi tướng mạo?

13:02 , 19/09/2025
Cả phố náo loạn khi mỹ nhân này vừa bước xuống xe: Người đâu mà đẹp thế không biết, sang đến từng hơi thở

Cả phố náo loạn khi mỹ nhân này vừa bước xuống xe: Người đâu mà đẹp thế không biết, sang đến từng hơi thở

12:30 , 19/09/2025
6 thiết bị từng là "biểu tượng nhà giàu", nay lỗi thời, thị trường đào thải không thương tiếc

6 thiết bị từng là "biểu tượng nhà giàu", nay lỗi thời, thị trường đào thải không thương tiếc

11:40 , 19/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên