Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Choáng với số lượng iPhone 17 mở bán trong ngày đầu tiên

19-09-2025 - 13:16 PM | Thị trường

Các hệ thống bán lẻ hàng công nghệ dự kiến giao hàng chục ngàn chiếc iPhone 17 series và iPhone Air trong ngày mở bán đầu tiên.

Năm nay thị trường Việt Nam được Apple xếp vào nhóm những thị trường được nhận máy sớm nhất. Theo đó đúng 8 giờ ngày 19-9, các nhà bán lẻ trong nước đồng loạt mở bán iPhone 17 series và iPhone Air.

Năm nay Thế Giới Di Động "chơi lớn" bằng việc tổ chức mở bán iPhone mới tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM). Nhà bán lẻ này còn mở một cửa hàng hoành tráng ngay trên phố đi bộ để trưng bày các sản phẩm Apple và giao iPhone 17 series, iPhone Air cho khách tại ngay sự kiện.

Choáng với số lượng iPhone 17 mở bán trong ngày đầu tiên- Ảnh 1.

Khách xếp hàng chờ từ nửa đêm

Choáng với số lượng iPhone 17 mở bán trong ngày đầu tiên- Ảnh 2.

Khách chờ nhận máy trên đường Nguyễn Huệ, TP HCM

Thông tin từ hệ thống Thế Giới Di Động, ngay từ khi mở đặt cọc, nhà bán lẻ này đã xác lập kỷ lục gần 100.000 đơn mua iPhone 17 và iPhone Air chỉ sau 24 giờ. 

Trong ngày đầu giao hàng tại TP HCM, hệ thống này sẽ giao 600 máy cho khách đặt trước và đồng thời giao 300 máy cho khách đặt mua 17 Pro Max màu cam vũ trụ ngay lúc nửa đêm của ngày mở bán.

Và dự kiến toàn hệ thống sẽ bàn giao 14.500 máy iPhone 17 series, iPhone Air cho các khách hàng đặt trước trên toàn quốc. Tuần tới sẽ giao tiếp 15.000 máy, tuần kế tiếp sẽ có thêm 20.000 máy. Tức trong 3 tuần đầu sẽ đáp ứng 50.000 máy đến tay khách hàng.

Choáng với số lượng iPhone 17 mở bán trong ngày đầu tiên- Ảnh 3.

Hệ thống FPT Shop trong ngày mở bán iPhone 17

Cùng thời điểm, hệ thống CellphoneS mở bán iPhone 17 và iPhone Air cho hơn 20.000 khách đặt trước đồng loạt tại 150 cửa hàng toàn quốc, hoạt động từ 6 đến 24 giờ đêm.

Trong số các khách hàng khách hàng quan tâm và đặt cọc thành công iPhone 17 series và iPhone Air, iPhone 17 Pro Max 256GB là thiết bị chiếm phần lớn tổng số lượng đặt hàng tại CellphoneS. Khách hàng đa phần chọn lựa phiên bản "hot" năm nay màu cam vũ trụ trên dòng sản phẩm Pro.

Choáng với số lượng iPhone 17 mở bán trong ngày đầu tiên- Ảnh 4.

Một cửa hàng CellphoneS tổ chức giao iPhone 17 cho khách hàng trong ngày đầu tiên

Trong khi đó, Di Động Việt có 27.000 lượt khách đăng ký, trong đó 65% khách chọn iPhone Pro Max, 60% khách chọn màu cam vũ trụ.

Choáng với số lượng iPhone 17 mở bán trong ngày đầu tiên- Ảnh 5.

Hệ thống Di Động Việt

Nóng hừng hực: Các đại lý chính thức mở bán iPhone 17, hàng trăm nghìn người nhận máy


Theo Nguyễn Hải

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
iPhone 17 chính thức mở bán tại Việt Nam, hàng nghìn máy bàn giao cho khách sáng ngày 19/9

iPhone 17 chính thức mở bán tại Việt Nam, hàng nghìn máy bàn giao cho khách sáng ngày 19/9 Nổi bật

Quyết lấy lại thị phần tại Trung Quốc, một ông lớn Thái Lan chuẩn bị ra mắt xôi sầu riêng ăn liền, sẽ mở rộng sang cả thị trường châu Âu

Quyết lấy lại thị phần tại Trung Quốc, một ông lớn Thái Lan chuẩn bị ra mắt xôi sầu riêng ăn liền, sẽ mở rộng sang cả thị trường châu Âu Nổi bật

Chuyên gia: Cần có chính sách ưu đãi cho ô tô Việt, nếu giá cao hơn thế giới sẽ khó cho xuất khẩu

Chuyên gia: Cần có chính sách ưu đãi cho ô tô Việt, nếu giá cao hơn thế giới sẽ khó cho xuất khẩu

13:02 , 19/09/2025
Phát hiện gần 4.200 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện gần 4.200 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ

11:58 , 19/09/2025
TikTok nói gì về chính sách mới khiến các kênh bán hàng bị "bay màu"?

TikTok nói gì về chính sách mới khiến các kênh bán hàng bị "bay màu"?

11:35 , 19/09/2025
Xuất khẩu cà phê: Giá có xu hướng biến động nhẹ, liệu còn kéo dài "giai đoạn vàng"?

Xuất khẩu cà phê: Giá có xu hướng biến động nhẹ, liệu còn kéo dài "giai đoạn vàng"?

11:33 , 19/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên