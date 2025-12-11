Hướng tới các giá trị bền vững và góp phần kiến tạo ‘một đời đáng sống’ cho nhiều thế hệ

Kết quả này cho thấy định hướng nhất quán của BIDV MetLife trong việc gắn kết hoạt động kinh doanh với đóng góp cho cộng đồng trong suốt hơn một thập kỷ hoạt động.

Trong năm 2025, BIDV MetLife đã đề xuất tài trợ thành công hơn 600,000 USD từ Quỹ MetLife Foundation cho 8 tổ chức phi lợi nhuận quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam. Các khoản tài trợ được phân bổ cho nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm giáo dục tài chính, đào tạo nghề cho thanh niên, phát triển nông nghiệp bền vững, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và thúc đẩy phát triển kinh tế tại các khu vực còn hạn chế về điều kiện. Đồng hành cùng các chương trình này , đội ngũ tình nguyện viên của BIDV MetLife đã phối hợp với các tổ chức nhận được tài trợ, tham gia trực tiếp vào nhiều hoạt động tại địa phương, đóng góp hàng trăm giờ làm việc hướng tới cộng đồng.

Một số hoạt động tiêu biểu trong năm có thể kể đến chương trình đồng hành cùng Blue Dragon Children’s Foundation, một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên trong tình huống khủng hoảng như vô gia cư, nghèo đói, và có khả năng bị buôn bán. Chương trình được triển khai tại các cơ sở của tổ chức ở Hà Nội và TP.HCM, với sự tham gia trực tiếp của đội ngũ tình nguyện viên BIDV MetLife. Tại Hà Nội, các tình nguyện viên cùng các em nhỏ tham gia hoạt động trải nghiệm nấu ăn và sinh hoạt tập thể. Trong khi đó, tại TP.HCM, các hoạt động tập trung vào dọn dẹp khu vui chơi, sắp xếp không gian sinh hoạt, gói quà và viết thiệp cho các em, góp phần cải thiện môi trường sinh hoạt tại cơ sở.

Bên cạnh đó, các tình nguyện viên của BIDV MetLife cũng tham gia chương trình JA Our Community cùng Junior Achievement Vietnam tại các trường tiểu học, cơ sở giáo dục tình thương ở Hà Nội và TP.HCM, hỗ trợ học sinh từ 8–10 tuổi bước đầu hình thành tư duy tài chính và nhận thức về giá trị lao động. Trong lĩnh vực phát triển sinh kế, đội ngũ BIDV MetLife phối hợp cùng Plan International Vietnam thực hiện các hoạt động đào tạo kỹ thuật canh tác và xây dựng mô hình trồng chanh dây cho thanh niên dân tộc thiểu số tại tỉnh Lai Châu, nhằm tạo sinh kế phù hợp với điều kiện địa phương và khả năng duy trì lâu dài. Ngoài ra, các tình nguyện viên cũng tham gia chương trình Green Skills Vietnam phối hợp với Education Development Center, tập trung trang bị một số kỹ năng kinh tế xanh cho thanh niên và sinh viên tại các khu vực chịu tác động của biến đổi khí hậu.

Bên cạnh các chương trình CSR trọng tâm, trong năm 2025, đội ngũ tình nguyện viên BIDV MetLife còn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng khác, bao gồm chương trình lắp ráp và trao tặng đèn năng lượng mặt trời cùng Solar Buddy, các hoạt động làm sạch môi trường, giữ gìn, bảo tồn di sản trong khu vực, cũng như tham gia một số giải chạy thiện nguyện do BIDV và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) tổ chức. Những hoạt động này thể hiện cách BIDV MetLife tiếp cận trách nhiệm xã hội như một phần trong chiến lược phát triển bền vững, hướng tới việc tạo ra giá trị dài hạn cho cộng đồng.

Chia sẻ nhân dịp 10 năm liên tiếp được vinh danh tại AmCham CSR Awards, bà Elena Butarova , Tổng Giám đốc BIDV MetLife, cho biết: “Trong suốt hơn một thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi kiên định với mục tiêu đồng hành cùng cộng đồng, hướng tới các giá trị bền vững và góp phần kiến tạo ‘ một đời đáng số ng ’ cho nhiều thế hệ. Việc được AmCham ghi nhận trong 10 năm liên tiếp là động lực để BIDV MetLife tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận dài hạn này” .