Hướng tới mục tiêu doanh thu 3 tỷ USD vào năm 2025, Coteccons (CTD) gọi vốn đầu tư vào Unicons, năm 2023 đặt kế hoạch lãi tăng gấp 10 lần lên 233 tỷ đồng

Xây dựng Coteccons (CTD) vừa công bố tài liệu họp ĐHCĐ năm 2023 với nhiều nội dung đáng chú ý như thay đổi năm tài chính, phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn, tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư ngoại lên 100%, kêu vốn vào công ty con là Xây dựng Unicons, chương trình ESOP 5 năm. Hiện, tài liệu chưa được công bố đầy đủ.

Một số thông tin dự kiến trình cổ đông tại Đại hội tới, CTD quyết định thay đổi năm tài chính. Tương ứng, năm tài chính 2023 của CTD chỉ kéo dài 6 tháng đến hết 30/6/2023.

Lên kế hoạch cho 6 tháng 2023 (năm tài chính mới), CTD dự kiến doanh thu 7.644 tỷ - tăng 144% so với cùng kỳ (6 tháng đầu năm 2022), lợi nhuận sau thuế 44 tỷ - tăng 880% so với cùng kỳ.

Kế hoạch cho cả năm 2023, doanh thu dự chỉ tăng 12% 16.429 tỷ đồng, song lợi nhuận dự tăng cao gấp 10 lần với 233 tỷ đồng. Được biết, mức tăng mạnh so với 2022 chủ yếu do nền so sánh thấp, khi năm qua Công ty thực hiện trích lập và kéo lãi về mức thấp nhất từ trước đến nay.

Theo đánh giá của HĐQT, CTD đã hoàn tất cảnh báo cho toàn hệ thống về những rủi ro tiềm ẩn trên thị trường, 16 dự án có tổng giá trị nợ rất lớn đến từ mô hình tổ chức, quản lý cũ để lại đã từng bước xử lý được xử lý. Do đó giá trị các khoản trích lập dự phòng của năm 2023 sẽ giảm.

Mặt khác, cơ sở cho kế hoạch năm nay còn đến từ giá trị back-log để lại cho 2023 là 17.000 tỷ, chưa bao gồm Nhà máy sản xuất LEGO và kỳ vọng trúng thầu các dự án Đầu tư công như siêu dự án sân bay Long Thành.

Năm 2022, doanh thu CTD đạt 14.537 tỷ đồng, tăng 60% so với 2021. CTD cũng vừa lấy lại vị thế nhà thầu xây dựng số 1 Việt Nam về doanh thu từ tay Hòa Bình sau một năm mất ngôi.

Tính đến cuối năm qua, CTD đang vay khoảng 800 tỷ nợ vay ngắn hạn và 500 tỷ trái phiếu có kỳ hạn 3 năm với lãi suất cố định 9,5%.

Chỉ số kinh doanh CTD (tỷ đồng)

Đáng chú ý, CTD dự kiến trình cổ phiếu việc kêu gọi vốn đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons. Theo CTD, điều này đến từ “sức ép” chỉ còn 2 năm để thực hiện mục tiêu doanh thu 3 tỷ USD và vốn hóa 1 tỷ USD (đến năm 2025) được ban lãnh đạo mới CTD tuyên bố tại ĐHĐCĐ đầu tiên đã đổi chủ. Do đó, CTD nhấn mạnh một chiến lược để mở rộng quy mô doanh thu là rất cần thiết.

Với CTD, Công ty cũng dự kiến thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.